Dieta Cambridge to jedna ze starszych diet odchudzających, która dalej ma wielu zwolenników. Polega na jedzeniu gotowych posiłków i produktów przygotowanych i dostosowanych specjalnie do tej diety. Dieta Cambridge może dawać szybkie efekty, ale mimo to nie jest polecana przez ekspertów.

Opracowana i przetestowana klinicznie w 1970 roku dieta Cambridge jest pierwszą w świecie odchudzającą dietą bardzo niskokaloryczną (VLCD - very low calorie diet). Od niedawna dieta przyjęła inną nazwę - teraz to dieta 1:1.To kompleksowy, 5 stopniowy program odchudzający. W każdym etapie istotnym elementem diety są gotowe, niskokaloryczne produkty o różnych smakach, które rozpuszcza się w mleku/wodzie lub zjada gotowe.

Choć w początkowym etapie stosowania dzienna kaloryczność diety Cambridge wynosi tylko 800 kcal, to zastosowanie gotowych produktów pozwala dostarczyć wszystkie, niezbędne składniki odżywcze.

Stopnie diety Cambridge



Program Cambridge rozpoczyna się od wyłącznego odżywiania gotowymi daniami. Potem stopniowo zwiększa się zarówno kaloryczność, jak i ilość tradycyjnych posiłków. Stopnie 1A, 1B oraz 2 to właściwe odchudzanie. Celem stopni 3, 4 i 5 jest stabilizacja osiągniętego efektu oraz powrót do konwencjonalnego żywienia. Stosując dietę, powinnaś pić dużo wody niegazowanej. Zakazane jest wszelkie podjadanie, a także kawa, herbata, alkohol.

W czasie całego procesu jesteś pod opieką konsultanta, z którym powinnaś ściśle współpracować. Raz w tygodniu odbywają się spotkania kontrolne oceniające postępy. Na ich podstawie planowany jest dalszy przebieg kuracji.

Stopień 1A: 800 kcal

4 posiłki Cambridge

Stopień 1B: 800 kcal

3 posiłki Cambridge

Obiad: 200 kcal

Opcjonalnie sałatka

Stopień 2: 1000 kcal

Śniadanie: 150 kcal

2 posiłki Cambridge

Obiad: 400 kcal

Porcja mleka 2%: 125 ml

Opcjonalnie sałatka

Stopień 3: 1200 kcal

Śniadanie: 300 kcal

2 posiłki Cambridge

Obiad: 400 kcal

Porcja mleka 2%: 100 ml

Opcjonalnie sałatka

Stopień 4: 1500 kcal

Racjonalne, urozmaicone żywienie

Gotowe dania oferowane w ramach programu to:

koktajle,

zupy,

owsianki,

dania główne z ryżem lub makaronem,

smoothie,

ciasteczka.

Uzupełnieniem oferty są także napoje, dodatki do wody i suplement z błonnikiem. Odpowiednie produkty dobierane są indywidualnie przez konsultanta. Dieta może stanowić wyłączne źródło żywienia lub może być łączona z normalnymi posiłkami.

Dietę opracowano z myślą o osobach, które przegrały walkę z otyłością, stosując inne diety i tradycyjne metody. W dietetyce określa się ją jako „dietę ostatniej szansy”. To bardzo rygorystyczna metoda odchudzania, dlatego zanim się na nią zdecydujesz, spróbuj innych metod np. tradycyjnej diety 1500 kcal lub diety odchudzającej. To program odchudzający przeznaczony dla:

osób z otyłością (współczynnik BMI powyżej 30),

osób z nadwagą (współczynnik BMI powyżej 25), które w stosunkowo krótkim czasie muszą stracić zbędne kilogramy np. ze względu na czekającą ich operację lub rehabilitację.

Przed zastosowaniem diety Cambridge warto zawsze skonsultować się z lekarzem, szczególnie wtedy, gdy bierzesz leki na stałe i chorujesz przewlekle.

Przeciwwskazania do stosowania diet Cambridge

Tego sposobu odchudzania nie mogą stosować:

osoby chore na cukrzycę typu 1,

dzieci i młodzież,

kobiety w ciąży i karmiące,

chorzy po zawale mięśnia sercowego lub udarze mózgu (w ostatnich 3 miesiącach),

osoby po poważnych operacjach (w ostatnich 12 miesiącach),

osoby ze schorzeniami psychiatrycznymi,

chorzy na porfirię,

osoby z niedowagą i zaburzeniami odżywiania w historii.

fot. Adobe Stock, Rido

Dieta Cambridge pozwala na szybki spadek masy ciała, niestety powoduje także znaczne obniżenie tempa przemiany materii (nawet o 30%), co może wywołać szybki wzrost masy ciała po zaprzestaniu stosowania diety (efekt jo-jo). Redukcja wagi w pierwszym tygodniu wynosi zwykle 3-4 kg, w drugim 2-3 kg. Ścisłą dietę kontynuujesz się przez 2-3 tygodnie, a następnie bardzo wolno powracasz do diety konwencjonalnej (przez nawet kilkanaście miesięcy).

Posłuchaj, co tym sposobie odchudzania sądzi doświadczony dietetyk mgr Sylwia Leszczyńska:

Największą wadą diety Cambridge jest fakt, że nie dowiesz się dzięki niej, jak zmienić złe nawyki żywieniowe. Nie uczy zdrowej diety. Zastosowanie gotowych produktów sprawia, że nie musisz gotować, planować posiłków, nie uczysz się czytania etykiet. Dlatego po skutecznym odchudzaniu często następuje efekt jo-jo.

Zalety diety Cambridge



Możliwość dopasowania diety do indywidualnych upodobań.

Szybka redukcja masy ciała.

Wygoda stosowania gotowych posiłków.

Obniżenie poziomu cholesterolu LDL („zły cholesterol”), trójglicerydów oraz glukozy we krwi.

Pokrycie zapotrzebowania organizmu na wszystkie składniki pokarmowe przy zachowaniu niskiej kaloryczności.

Wady diety Cambridge

Utrwalanie nieprawidłowych nawyków żywieniowych (np. przyzwyczajanie do codziennego spożywania batonów).

Konieczność ścisłej współpracy z lekarzem oraz konsultantem.

Wysoka cena produktów.

Szybka utrata masy ciała może prowadzić do znacznego pogorszenia się wyglądu skóry (wystąpienia rozstępów oraz braku jędrności).

Diety nie można stosować przez długi czas.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.05.2010.

