Dieta bulionowa to popularna dieta odchudzająca, na której często pije się długo gotowany bulion i przestrzega innych zasad. Zasady diety bulionowej są podobne do diety paleo. Posiłki, które je się przez 5 dni diety bulionowej, są niskowęglowodanowe. 2 dni diety bulionowej polegają na wyłącznym piciu bulionu. Dieta trwa 3 tygodnie i ma pomagać w odchudzaniu. Sprawdziłyśmy, czy faktycznie działa.

Dieta bulionowa została opracowana przez amerykańską naturopatkę Kellyann Petrucci. Dieta bulionowa to dieta odchudzająca, która trwa 21 dni, jednak możesz ją przedłużyć, jeśli nie uda ci się osiągnąć swoich celów w tym czasie.

Dieta bulionowa dzieli tydzień na 2 części. Przez 5 dni w tygodniu musisz przestrzegać zasad diety niskowęglowodanowej. Przez 2 pozostałe dni częściowo pościsz. Możesz pić jedynie długo gotowany bulion z warzyw, mięsa i kości. Dni postu bulionowego nie powinny następować bezpośrednio po sobie.

Dieta bulionowa zrobiła się szczególnie popularna po opublikowaniu książki opisującej jej zasady i prozdrowotne działanie. Szczególnymi zwolenniczkami diety bulionowej są amerykańskie gwiazdy: aktorki Gwyneth Paltrow i Salma Hayek.

Dieta bulionowa nie ma skomplikowanych zasad. Rozpocznij od wybrania dni odpowiednich na post bulionowy i dni, w których będziesz stosować zmodyfikowaną dietę niskowęglowodanową. Pamiętaj, że dni postu bulionowego nie mogą następować jeden po drugim.

Niezależnie od typu dnia diety bulionowej, nie możesz jeść po 19:00.

Zasady postu bulionowego - 2 dni w tygodniu

W trakcie tych dni możesz dostarczyć tylko 300-500 kcal dziennie.

dziennie. Codziennie możesz wypić 6 szklanek (250 ml) bulionu .

. Możesz zmodyfikować tę zasadę i pić 5 szklanek bulionu oraz zjeść jeden mały posiłek złożony z białka, warzyw i zdrowych tłuszczów.

Zasady diety bulionowej w pozostałe 5 dni

Dieta w pozostałe dni diety bulionowej to dieta niskowęglowodanowa.

Posiłki komponujesz, wybierając je z listy polecanych produktów , podzielonych na kategorie: owoc, warzywa, źródła białka, źródła tłuszczu.

, podzielonych na kategorie: owoc, warzywa, źródła białka, źródła tłuszczu. Wszystkie składniki powinny być nieprzetworzone, a najlepiej powinny pochodzić z organicznych hodowli.

Nie musisz liczyć kalorii, najważniejsze jest przestrzeganie jadłospisu , w którym sama wybierasz produkty z poszczególnych kategorii.

, w którym sama wybierasz produkty z poszczególnych kategorii. Oprócz niskowęglowodanowych posiłków pijesz też bulion.

Wybieraj produkty organiczne, nieprzetworzone, najlepiej lokalne i sezonowe. Produkty zostały podzielone na grupy:

Źródła białka: mięso, drób, jaja, ryby.

mięso, drób, jaja, ryby. Warzywa: wszystkie warzywa niskoskrobiowe np. szparagi, brokuły, zielenina, pomidory.

wszystkie warzywa niskoskrobiowe np. szparagi, brokuły, zielenina, pomidory. Owoce: jabłka, jagody, truskawki, borówki, melony, cytrusy, kiwi.

jabłka, jagody, truskawki, borówki, melony, cytrusy, kiwi. Zdrowe tłuszcze: awokado, olej kokosowy, orzechy, pestki, oliwa z oliwek, masło ghee.

awokado, olej kokosowy, orzechy, pestki, oliwa z oliwek, masło ghee. Dodatki: sól, zioła, przyprawy, ocet, mąka migdałowa lub kokosowa.

sól, zioła, przyprawy, ocet, mąka migdałowa lub kokosowa. Napoje: woda, herbata, kawa, bulion.

Wszystkie produkty, które nie znajdują się na liście zalecanych w diecie bulionowej, nie powinny być spożywane.

W diecie bulionowej sama układasz swój jadłospis zgodnie z listą polecanych produktów. Schemat każdego dnia (z 5 dni, w których możesz jeść stałe posiłki) jest taki sam:

Śniadanie: porcja białka, porcja tłuszczu, owoc.

porcja białka, porcja tłuszczu, owoc. II śniadanie/ lunch: porcja białka, 2 porcje warzyw, porcja tłuszczu.

porcja białka, 2 porcje warzyw, porcja tłuszczu. Obiad: porcja białka, 2 porcje warzyw, porcja tłuszczu.

porcja białka, 2 porcje warzyw, porcja tłuszczu. Przekąski w ciągu dnia: 2 szklanki bulionu.

Po wymyślania posiłków diety bulionowej mogą przydać ci się niskowęglowodanowe przepisy. Większość przepisów diety ketogenicznej też będzie dozwolona na diecie bulionowej.

Dzień 1. diety bulionowej - dzień postu bulionowego

6 szklanek bulionu

Dzień 2. diety bulionowej

Śniadanie: sałatka z awokado, malinami i grillowanym indykiem.

sałatka z awokado, malinami i grillowanym indykiem. II śniadanie: zupa ogórkowa na skrzydełkach kurczaka (z mięsem).

zupa ogórkowa na skrzydełkach kurczaka (z mięsem). Obiad: łosoś ze szparagami i brokułami na parze + pestki słonecznika.

łosoś ze szparagami i brokułami na parze + pestki słonecznika. 2 szklanki bulionu

Dzień 3. diety bulionowej

Śniadanie: jajecznica z 2 jajek + jabłko.

jajecznica z 2 jajek + jabłko. II śniadanie: sałatka brokułowa z migdałami i wędzonym łososiem.

sałatka brokułowa z migdałami i wędzonym łososiem. Obiad: stek wołowy z blanszowaną marchewką.

stek wołowy z blanszowaną marchewką. 2 szklanki bulionu

Dzień 4. diety bulionowej - post bulionowy

6 szklanek bulionu.

Dzień 5. diety bulionowej

Śniadanie: Grillowany kurczak z pieczarkami + garść borówek.

Grillowany kurczak z pieczarkami + garść borówek. II śniadanie: zupa gulaszowa z papryką i wieprzowiną.

zupa gulaszowa z papryką i wieprzowiną. Obiad: Jajka sadzone z kalafiorem i siemieniem lnianym.

Jajka sadzone z kalafiorem i siemieniem lnianym. 2 szklanki bulionu.

Dzień 6. diety bulionowej

Śniadanie: szakszuka z awokado z 2 jajek

szakszuka z awokado z 2 jajek II śniadanie: sałatka z rukoli, melona i grillowanej piersi z indyka posypana migdałami.

sałatka z rukoli, melona i grillowanej piersi z indyka posypana migdałami. Obiad: Schab duszony z marchewką i pietruszką

Schab duszony z marchewką i pietruszką 2 szklanki bulionu

Dzień 7. diety bulionowej

Śniadanie: pasta z makreli na liściach sałaty + gruszka.

pasta z makreli na liściach sałaty + gruszka. II śniadanie: sałatka z gotowanego kalafiora z jajkiem na miękko i pestkami dyni.

sałatka z gotowanego kalafiora z jajkiem na miękko i pestkami dyni. Obiad: duszona papryka z pomidorem + udko z kurczaka

duszona papryka z pomidorem + udko z kurczaka 2 szklanki bulionu.

W diecie bulionowej koniecznie musisz pić długo gotowany wywar z warzyw i mięsa - bulion. Możesz zrobić go samemu, według własnych upodobań lub jednego z przepisów na rosół. Pamiętaj jednak o kilku zasadach. Autorka diety bulionowej szczególnie zachęca do picia bulionu z dodatkiem:

chrząstek,

kości,

szpiku kostnego,

wygotowanych nóżek.

Bulion z diety bulionowej jest dzięki temu bogaty w kolagen. Bulion według przepisu autorki powinien być gotowany przynajmniej przez dobę np. w wolnowarze.

Dieta bulionowa ma przede wszystkim pomagać w utracie masy ciała, dzięki wytworzeniu deficytu energetycznego.

Według autorki dieta bulionowa „pozwala pozbyć się do 7 kg, 10 cm w obwodach i uniknąć zmarszczek - wszystko w ciągu 21 dni”. To właśnie te efekty zachęcają coraz więcej kobiet do skorzystania z diety bulionowej.

Według autorki diety bulionowej, po kuracji możesz liczyć też na inne efekty prozdrowotne:

Poprawę stężenia cukru we krwi.

Widoczną redukcję zmarszczek.

Pozbycie się lub zmniejszenie bólu stawów.

Zmniejszenie stanu zapalnego w organizmie.

Poprawę zdrowia jelit.

Dieta bulionowa to na tyle nowa metoda odchudzania, że nie została w żaden sposób przebadana. Wszystkie efekty diety pochodzą jedynie od autorki i jej zwolenniczek.

Dieta bulionowa jest jednak podobna do lepiej przebadanych modelów żywienia: diety paleo, diety IF i diety niskowęglowodanowej. Można więc wyciągnąć pewne wnioski dotyczące jej skuteczności.

Dieta bulionowa działa na odchudzanie?

Dieta bulionowa (stosowana zgodnie z zaleceniami) może być dietą redukcyjną. Faktycznie zastosowanie diety bulionowej może więc sprzyjać odchudzaniu. Nie są to jednak cudowne właściwości bulionu ani kompozycja diety, ale prosta matematyka. Jesz mniej kalorii, niż zużywasz, więc chudniesz. Ten sam efekt mogłabyś osiągnąć na zwyczajnej diecie redukcyjnej.

Nie spodziewaj się jednak innych wspomnianych efektów przy zastosowaniu zaledwie 3-tygodniowej kuracji.

Dieta bulionowa obniża stężenie glukozy?

Żeby długotrwale obniżyć stężenie cukru we krwi, poprawić parametry związane z cukrzycą i insulinoopornością, musisz stosować dietę o niskim ładunku glikemicznym. Dieta bulionowa faktycznie ogranicza podaż węglowodanów, ale nie poprawisz dzięki niej swoich wyników długotrwale, jeśli po 21 dniach wrócisz do starych nawyków żywieniowych.

Dieta bulionowa przeciw zmarszczkom?

Kolagen, którego sporo w bulionie, może poprawiać elastyczność skóry i zapobiegać zmarszczkom, ale raczej się ich nie pozbędzie. Jedz żelatynę i kolagen na co dzień, większa szansa na efekt w tym zakresie. Póki co żadne badania naukowe nie potwierdzają korzystnego wpływu bulionu na wygląd skóry.

Dieta bulionowa na ból stawów?

Dieta bulionowa może być w tym przypadku bardzo niebezpieczna! Jeśli masz dnę moczanową, musisz stosować dietę ubogopurynową. Bulion to prawdziwa bomba purynowa! Jest zakazany w diecie na dnie moczanową i nie można robić od tego wyjątków!

Nie licz też na poprawę stanu stawów po diecie bulionowej, jeśli nie masz tej choroby. Kolagen faktycznie może pomóc w odbudowie chrząstek stawowych, jednak dopiero po długotrwałej suplementacji (a nawet wtedy to niepewne). 3-tygodniowa dieta nie pomoże.

Dieta bulionowa ma kilka zalet, ale też sporo wad. Poniżej przedstawiamy najważniejsze.

Zalety diety bulionowej

Dieta bulionowa ma proste zasady . Łatwo jej przestrzegać i można modyfikować jadłospis pod swoje potrzeby.

. Łatwo jej przestrzegać i można modyfikować jadłospis pod swoje potrzeby. Dieta bulionowa faktycznie może wspomóc odchudzanie w pierwszych etapach, nie spodziewaj się jednak spektakularnych rezultatów.

w pierwszych etapach, nie spodziewaj się jednak spektakularnych rezultatów. Wiele osób nie odczuwa głodu na diecie bulionowej, łatwiej im się jej przestrzega.

na diecie bulionowej, łatwiej im się jej przestrzega. Dieta bulionowa zachęca do jedzenia nieprzetworzonych produktów spożywczych.

spożywczych. Bulion jest łatwy i tani do przygotowania. Można do niego wrzucić resztki mięs i kości, a także różnorodne warzywa. To rozwiązanie pro zero waste.

Wady diety bulionowej

Dieta bulionowa nie uczy zdrowych nawyków żywieniowych.

żywieniowych. Dieta jest ubogoresztkowa - ma mało błonnika. Jeśli masz skłonność do zaparć , mogą się pogłębić po diecie bulionowej.

, mogą się pogłębić po diecie bulionowej. Dieta bulionowa może powodować ataki dny moczanowej jeśli na nią cierpisz lub jeśli masz podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi.

jeśli na nią cierpisz lub jeśli masz podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi. Dieta eliminuje nabiał. Może więc prowadzić do niedoboru wapnia .

. Niektóre osoby nie tolerują bulionu i po tak dużej ilości wywaru w diecie mogą odczuwać nudności i bóle brzucha.

i po tak dużej ilości wywaru w diecie mogą odczuwać nudności i bóle brzucha. Żeby bulion był smaczny, często dodaje się do niego duże ilości soli . Łatwo w ten sposób przekroczyć dzienne zapotrzebowanie na sól, a to grozi nadciśnieniem.

. Łatwo w ten sposób przekroczyć dzienne zapotrzebowanie na sól, a to grozi nadciśnieniem. Dieta bulionowa trwa tylko 21 dni. Nawet jeśli uda ci się schudnąć przez ten czas, nie wiesz wciąż jak właściwie komponować jadłospis na co dzień.

