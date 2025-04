Jak działa dieta błyskawiczna na 7 dni?

Przede wszystkim zgodnie z założeniami planu, pozbędziesz się nadmiernej ilość wody z organizmu i pobudzisz proces spalania tłuszczu. To tzw. dieta rotacyjna, która polega na codziennych zmianach ilości dostarczanych węglowodanów i tłuszczów, przy jednakowej ilości białka.

Dzięki temu, w ciągu tygodnia, organizm nie zdąży się zorientować, że otrzymuje niewielką ilość energii i nadal będzie zużywać jej bardzo dużo. Ta dieta powinna stanowić wstęp do dalszego odchudzania, np. przy diecie 1200 kcal.

Zasady diety błyskawicznej

Codziennie rano przed śniadaniem i wieczorem po kolacji, wypijaj herbatę z pokrzywy. Ma lekkie działanie odwadniające.

Codziennie wypijaj co najmniej 3 litry niegazowanej wody mineralnej.

Zrezygnuj z soków i alkoholu, a kawę ogranicz do 2 filiżanek dziennie.

Nie jedz nic pomiędzy posiłkami.

Za każdym razem, gdy czujesz się głodna, wypij szklankę wody.

Staraj się jeść w równych odstępach czasu, co 3 lub 4 godziny (w zależności od tego, ile godzin trwa twój dzień).

Planuj menu z wyprzedzeniem: rób wcześniej zakupy i gotuj wieczorem na kolejny dzień, by zawsze mieć gotowe posiłki.

Zabieraj ze sobą jedzenie do pracy.

Kolację jedz nie później niż na 2 godziny przed snem.

fot. Adobe Stock

Jadłospis przy diecie błyskawicznej

Dzień 1

Śniadanie: Omlet z szynką i papryką: 5 białek jaj, 2 plasterki chudej szynki, łyżka otrąb owsianych, 1/2 czerwonej papryki.

Szynkę i paprykę pokrój w kostkę. Roztrzep białka i wymieszaj z otrębami. Połącz składniki i smaż na patelni bez tłuszczu.

II Śniadanie: Cynamonowy twarożek z jabłkiem: 120 g białego chudego sera, łyżeczka cynamonu, 1/2 jabłka, 2 łyżki jogurtu naturalnego bez cukru.

Obiad: Pierś kurczaka w ziołach z sałatką z pomidorów: 120 g piersi kurczaka lub indyka, zioła prowansalskie, 2 pomidory, łyżka jogurtu naturalnego.

Mięso oprósz ziołami prowansalskimi, zawiń w folię aluminiową i piecz 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180 st. C. Pomidory pokrój w kostkę i wymieszaj z łyżką jogurtu naturalnego.

Kolacja: Ryba z warzywami: 150 g tilapii lub dorsza, 300 g niskowęglowodanowych warzyw (brokuły, brukselka lub kalafior).

Zawiń rybę w folię i piecz 20 minut w piekarniku nagrzanym do 160 st. C. Podawaj z ugotowanymi warzywami.

Dzień 2

Śniadanie: Omlet ze śliwkami: 4 suszone śliwki, 1 jajko, 4 białka, łyżka otrąb owsianych.

Sposób wykonania: Pokrój śliwki, wymieszaj je z białkami jaj, całym jajkiem i otrębami. Smaż na patelni bez tłuszczu.

II Śniadanie: Sałatka brokułowa: 300 g brokułów, 50 g sera feta light, 75 g grillowanej piersi kurczaka, 100 g czerwonej papryki, pieprz.

Podziel brokuły na małe różyczki, ugotuj je i pokrój. Pokrój również pozostałe składniki: paprykę, ser i kurczaka. Wymieszaj i dopraw pieprzem.

Obiad: Pierś kurczaka z warzywami: 120 g piersi kurczaka lub indyka, 2 średniej wielkości ogórki, 2 łyżki jogurtu naturalnego, sok z cytryny, pieprz, 2 kromki chrupkiego pieczywa żytniego.

Pierś kurczaka upiecz w folii aluminiowej (przez 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180 st. C). Ogórki pokrój w plasterki, wymieszaj z jogurtem, dopraw odrobiną soku z cytryny i pieprzem. Podawaj z chrupkim pieczywem.

Kolacja: Serek z warzywami: serek wiejski light, szczypiorek, rzodkiewka, wafel ryżowy.

fot. Adobe Stock

Dzień 3

Śniadanie: Jajecznica z białek z pomidorem: 4 białka jaj, szczypiorek, pomidor, 1 kromka razowego chleba żytniego.

II Śniadanie: Makaron z serem: 40 g ugotowanego makaronu razowego lub z mąki durum, 120 g chudego białego sera, łyżka jogurtu, łyżeczka dżemu z czarnej porzeczki bez cukru.

Rozgnieć ser widelcem, dodaj do niego jogurt i dżem. Wymieszaj z makaronem.

Obiad: Klopsiki drobiowe z brokułami: 150 g brokułów, 100 g zmielonego filetu z kurczaka, 10 g mąki razowej, 2 białka jaj, oregano, bazylia, łyżka ugotowanego brązowego ryżu.

Ugotuj i ostudź brokuły, rozgnieć je dobrze widelcem. Połącz z mięsem i ryżem, dodaj białka, oregano i bazylię. Uformuj małe kulki i smaż na patelni bez tłuszczu.

Kolacja: Morszczuk zapiekany z cukinią: 150 g filetu z morszczuka, 200 g cukinii, drobno posiekany tymianek, sok z cytryny, kilka liści sałaty, 2 łyżki kaszy gryczanej.

Cukinię obierz i pokrój w plastry. Rybę skrop cytryną, oprósz pieprzem i pokrój w kostkę. Do żaroodpornego naczynia włóż najpierw cukinię, potem rybę, a na końcu kaszę. Całość posyp tymiankiem. Piecz 30 –40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 st. C.

Dzień 4

Śniadanie: Jajecznica z białek z pomidorem: 4 białka jaj, szczypiorek, pomidor, 1 kromka razowego chleba żytniego.

II Śniadanie: Makaron z serem: 40 g makaronu razowego lub z mąki durum, 120 g chudego, białego sera, łyżka naturalnego jogurtu, łyżeczka dżemu z czarnej porzeczki bez cukru

Obiad: Klopsiki drobiowe z brokułami: 150 g brokułów, 100 g zmielonego filetu z kurczaka, 10 g mąki razowej, 2 białka jaj, oregano, bazylia, łyżka ugotowanego brązowego ryżu.

Podwieczorek: Galaretka z twarożkiem: 15 g żelatyny, 200 g truskawek, 100 g chudego twarogu, 100 g jogurtu naturalnego, słodzik, 5 rodzynek.

Rozpuść żelatynę w gorącej wodzie, po ostudzeniu dodaj rozgniecione truskawki i słodzik. Wstaw do lodówki na 2 godziny. W osobnym naczyniu rozgnieć widelcem ser i połącz go z jogurtem. Galaretkę pokrój w kostkę i polej twarożkiem z jogurtem. Posyp rodzynkami.

Kolacja: Morszczuk zapiekany z cukinią: 150 g filetu z morszczuka, 200 g cukinii, drobno posiekany tymianek, sok z cytryny, kilka liści sałaty, 2 łyżki kaszy gryczanej.

Dzień 5

Śniadanie: Kanapka z pastą jajeczną: 1 ugotowane jajko i 1 ugotowane żółtko, 80 g chudego twarogu, 50 g jogurtu naturalnego, szczypiorek, 40 g kiełków rzodkiewki, pieprz, świeży tymianek, 1 kromka pumpernikla.

Zetrzyj jajka na grubej tarce, dodaj posiekane kiełki, szczypiorek, rozgnieciony widelcem twaróg, jogurt i pieprz do smaku. Posmaruj pastą kromkę pumpernikla.

II Śniadanie: Sałatka z kurczakiem: 100 g grillowanego kurczaka, 40 g razowego makaronu, pomidor, ogórek, cebula, koperek, 1/4 główki sałaty lodowej, łyżka oliwy z oliwek, sok z cytryny, oregano.

Obiad: Krokiet ze szpinakiem: Składniki na farsz: 100 g mrożonego szpinaku, 1 ząbek czosnku, 1 jajko, 100 g drobiowego mięsa mielonego, 1/2 drobno posiekanej cebuli. Składniki na naleśnik: 15 g mąki razowej typ 2000, 2 białka, woda gazowana, mleko 0%, papryka w proszku, pieprz.

fot. Adobe Stock

Do rozmrożonego szpinaku dodaj posiekany czosnek i pieprz, zagotuj. Na patelni podsmaż cebulę i mięso, połącz ze szpinakiem i jajkiem. W misce ubij białka na sztywną pianę, mąkę wymieszaj z wodą i mlekiem. Połącz wszystkie składniki. Naleśnik usmaż na patelni bez tłuszczu. Nałóż farsz, złóż na pół i podsmażaj z obu stron, żeby jajko w farszu się ścięło.

Podwieczorek: Pierś kurczaka z migdałami: 100 g piersi kurczaka, 5 g płatków migdałów, 1 białko jaja, 70 g odcedzonej, marynowanej sałatki z selera, 1 wafel ryżowy.

Filet pokrój na plastry i rozbij, obtocz w białku i w migdałach. Usmaż na patelni bez tłuszczu. Jedz z surówką z selera i waflem ryżowym.

Kolacja: Słodki serek: 150 g serka homogenizowanego 0%, 2 kromki pieczywa Wasa, cynamon, słodzik, 5 g orzechów włoskich.

Serek wymieszaj z orzechami, cynamonem i słodzikiem. Jedz z pieczywem.

Dzień 6

Śniadanie: Kanapka z pastą jajeczną: 1 ugotowane jajko i 1 ugotowane żółtko, 80 g chudego twarogu, 50 g jogurtu naturalnego, szczypiorek, 40 g kiełków rzodkiewki, pieprz, świeży tymianek, 1 kromka pumpernikla.

II Śniadanie: Sałatka z kurczakiem: 100 g grillowanego kurczaka, 40 g makaronu razowego, pomidor, ogórek, cebula, koperek, 1/4 główki sałaty lodowej, łyżka oliwy, sok z cytryny, oregano.

Obiad: Krokiet ze szpinakiem: Składniki na farsz: 100 g mrożonego szpinaku, 1 ząbek czosnku, 1 jajko, 100 g drobiowego mięsa mielonego, 1/2 drobno posiekanej cebuli. Składniki na naleśnik: 15 g mąki razowej typ 2000, 2 białka, woda gazowana i mleko 0%, papryka w proszku, pieprz.

Kolacja: Słodki serek: 150 g serka homogenizowanego 0%, 2 kromki pieczywa Wasa, cynamon, słodzik, 5 g orzechów włoskich.

Serek wymieszaj z orzechami, cynamonem i słodzikiem. Jedz z chrupkim pieczywem.

Dzień 7

Śniadanie: Omlet z szynką i papryką: 5 białek jaj, 2 plasterki chudej szynki, łyżka otrąb owsianych, 1/2 czerwonej papryki.

II Śniadanie: Cynamonowy twarożek z jabłkiem: 120 g białego chudego sera, łyżeczka cynamonu, 1/2 jabłka, 2 łyżki jogurtu naturalnego bez cukru.

Obiad: Szaszłyki drobiowe: 150 g filetu z kurczaka, 50 g cukinii, 50 g czerwonej papryki, 100 g bakłażana.

Mięso pokrój w kostkę i nadziewaj na patyczki na zmianę z warzywami: papryką, bakłażanem i cukinią (te pokrój w grube plastry). Gotowe szaszłyki połóż na grillu lub zawiń w folię aluminiową i włóż do piekarnika nagrzanego do 180 st. C. Piecz 20 minut.

Kolacja: Serek z warzywami: serek wiejski light, szczypiorek, pół ogórka, pół papryki.

Drobno pokrojone warzywa wymieszaj ze szczypiorkiem i serkiem.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Agaty Radziwoniuk-Romaniuk, trenerki personalnej, Mistrzyni Polski, Europy i Świata w Fitnessie Sylwetkowym, opublikowanego w magazynie „Uroda”. Treść została pierwotnie opublikowana 27.05.2014.

