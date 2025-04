Dieta Dukana jak każda dieta zawiera zalety i wady. Ta również. Oto tylko niektóre wady popularnej diety Dukana:

1. Jedzenie dużych ilości białka może być obciążające dla nerek.

2. Aby wypłukać białko z organizmu, osoba stosująca tę dietę musi bardzo dużo pić.

3. W ciągu pierwszych dni istnieje ryzyko odczucia zmęczenia i osłabienia, zwłaszcza u osób ze słabszą odpornością.

4. Niektórzy doświadczają nieprzyjemnych spadków poziomu cukru we krwi, co może być szczególnie niebezpieczne dla osób, które mają problem z utrzymaniem glukozy we krwi.

5. Dieta może być niebezpieczna dla osób z nadciśnieniem tętniczym, gdyż duże ilości białka wpływają na podniesienie ciśnienia.

6. U osób podatnych na alergię może pojawić się skaza białkowa.

7. U osób mających problemy z wypróżnianiem, dieta białkowa może doprowadzić do zaparć i bólów jelit.

8. Brak niektórych produktów może spowodować niedobór określonych witamin i minerałów w organizmie (hipowitaminoza).

9. Zbyt duże ilości mięsa i jaj doprowadzić mogą do wzrostu poziomu cholesterolu w naszym organizmie.

