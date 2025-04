Jadłospis diety białkowej jest sycący i pozwala zredukować masę ciała. Zastosuj 14 dni jadłospisu diety białkowej (o podaży białka do 30% dziennie), by schudnąć, zachować masę mięśniową i poczuć się lepiej. Oto przykładowe menu diety białkowej, które możesz zastosować bez zbędnego ryzyka zdrowotnego.

Najważniejszą zasadą diety białkowej (proteinowej) jest zwiększona ilość białka w diecie. W tradycyjnej, niskokalorycznej diecie białko dostarcza około 12% energii (kcal) spożywanej w ciągu dnia. Dieta odchudzająca podwyższa zawartość białka do 20-25% energii. W diecie proteinowej wartość ta znacząco rośnie nawet do 30% energii. Co to oznacza?

Chcesz zastosować dietę 1500 kcal i nie wiesz, ile białka powinnaś jeść? Pamiętaj, że 1 gram białka to 4 kcal.

Tradycyjna dieta odchudzająca - 12% z 1500 kcal = 180 kcal = ok. 45 g białka

Białkowa dieta odchudzająca - 30% z 1500 kcal = 450 kcal = ok. 112,5 g białka

Jak widzisz, w diecie proteinowej ilość białka jest 2,5-krotnie wyższa.

Białko jest składnikiem pokarmowym, który wpływa na przyspieszenie tempa przemiany materii. Dzieje się tak dlatego, że organizm w czasie trawienia białka zużywa więcej energii, niż w czasie trawienia węglowodanów czy tłuszczów. Białko nie jest podstawowym substratem energetycznym, ale przy niedoborze innych składników pokarmowych może być wykorzystane do pozyskania energii. Proteiny w tym wypadku zwiększają metabolizm nawet o 25%!

Drugim ważnym argumentem jest fakt, że białko wykorzystywane jest do budowy mięśni. Mięśnie zaś w każdej sekundzie twojego życia zużywają nawet 3 razy więcej kalorii niż tłuszcz! Najlepsze efekty diety osiągniesz zatem, łącząc zmianę nawyków żywieniowych z treningiem siłowym. Dzięki temu będziesz miała więcej mięśni! Dieta białkowa pozwoli ochronić je w trakcie trwania redukcji.

Trzecim argumentem za zastosowaniem diety białkowej jest wysoki potencjał sycący białka. Dużą zaletą diety z wysoką zawartością białka jest to, że posiłki są bardzo sycące. Praktycznie nie odczuwasz głodu, dlatego nie podjadasz między posiłkami. Na takiej diecie wytrwasz dłużej!

Jadłospis diety białkowej opiera się o produkty białkowe łączone z dużą ilością warzyw i niewielką ilością owoców. Źródłem pełnowartościowego białka są przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego:

jajka,

chude mięso wieprzowe,

chude mięso wołowe,

drób,

ryby,

jogurt, kefir, mleko,

sery.

Spośród roślinnych źródeł białka największą wartość ma soja, ale wszystkie nasiona roślin strączkowych mają w składzie dużo protein. Możesz także zastosować odżywkę białkową wspomagającą odchudzanie.

Wśród różnych diet odchudzających znajdziesz wiele propozycji o zwiększonym spożyciu białka. Do najpopularniejszych należą:

Dieta białkowa, którą proponujemy, nie jest jednak równoznaczna z innymi wymienionymi propozycjami diet wysokobiałkowych. Niektóre z nich mają znacznie wyższą zawartość białka sięgającą nawet 60-70%! To nie jest korzystna dla zdrowia proporcja.

Spadek wagi na diecie proteinowej zauważysz już po pierwszym tygodniu jej stosowania. Dieta bogata w białko sprzyja utracie tkanki tłuszczowej i jednocześnie zapobiega spadkowi masy mięśniowej. W ciągu miesiąca możesz stać się lżejsza o 6 kg!

Dieta z podwyższoną ilością białka jest skuteczna także długoterminowo, pozwala na zrzucenie nawet 20-30 kg w ciągu pół roku bez wyrzeczeń.

Pamiętaj jednak, że efekty diety białkowej zależą też od aktywności fizycznej i pozostałych elementów diety. Dieta białkowa nie jest dietą cud. Zadziała tylko wtedy, jeśli zastosujesz jednocześnie deficyt kaloryczny.

Dietę białkową najlepiej jest wprowadzać po konsultacji z dietetykiem, który pomoże dobrać odpowiednią ilość białka do twoich potrzeb. Samodzielne jej stosowanie może skutkować zbyt dużą ilością protein w jadłospisie.

W efekcie dochodzi do obciążenia nerek i wątroby, dwóch narządów odpowiedzialnych za usuwanie produktów ubocznych przemiany białek. Bardzo wysoka zawartość białka w posiłkach sprzyja utracie wapnia z kości. Gdy jesz dużo mięsa, rośnie także ryzyko rozwoju nowotworu jelita grubego.

Dobrze przeprowadzona dieta białkowa z wyregulowaną dawką protein może być prozdrowotna, a jedzenie białka w dawce do 2 g/kg masy ciała nie jest niebezpieczne. Mimo wszystko lepiej skonsultować ze specjalistą pomysł stosowania diety białkowej.

Oto gotowy jadłospis wysokobiałkowy na 14 dni. Codzienne menu składa się z 4 posiłków:

sycących śniadań - pierwszego i drugiego,

- pierwszego i drugiego, mięsnych obiadów,

nabiałowych kolacji.

Pamiętaj, że mięsa, wędliny, sery i inne wyroby mleczne, które dostarczają organizmowi dużej dawki białka, powinny być produktami odtłuszczonymi. Codziennie wypijaj przynajmniej 2 litry niegazowanej wody mineralnej, a mocną kawę i herbatę najlepiej zastąpić ziołowymi herbatkami. W ciągu całego tygodnia zaplanuj 3 treningi: 2 siłowe i 1 wytrzymałościowy (cardio).

Dzień 1. diety białkowej



Śniadanie : szklanka mleka 2% tłuszczu, 3 grzanki z 3 plasterkami polędwicy, 2 rzodkiewki, napar z kopru włoskiego.

: szklanka mleka 2% tłuszczu, 3 grzanki z 3 plasterkami polędwicy, 2 rzodkiewki, napar z kopru włoskiego. II śniadanie : 150 g jogurtu naturalnego, jabłko

: 150 g jogurtu naturalnego, jabłko Obiad : udko kurczaka z rożna bez skóry, 2 czubate łyżki marchewki z groszkiem i łyżeczką oleju rzepakowego.

: udko kurczaka z rożna bez skóry, 2 czubate łyżki marchewki z groszkiem i łyżeczką oleju rzepakowego. Kolacja: dwa jajka sadzone (na odrobinie oleju rzepakowego), 2 szklanki fasolki szparagowej.

Dzień 2. diety białkowej



Śniadanie : szklanka maślanki, 3 suchary z 3 plasterkami szynki drobiowej, ogórek kiszony, napar z anyżu.

: szklanka maślanki, 3 suchary z 3 plasterkami szynki drobiowej, ogórek kiszony, napar z anyżu. Drugie śniadanie : szklanka kefiru, grapefruit.

: szklanka kefiru, grapefruit. Obiad : 200 g pieczonego w folii dorsza, 150 g gotowanych brokułów, pokrojona w paseczki papryka skropiona sokiem z cytryną.

: 200 g pieczonego w folii dorsza, 150 g gotowanych brokułów, pokrojona w paseczki papryka skropiona sokiem z cytryną. Kolacja: omlet z 2 jaj z 2 plastrami sera żółtego, cztery liście zielonej sałaty z łyżką oliwy z oliwek, pomidor.

Dzień 3. diety białkowej



Śniadanie : szklanka kefiru, 2 kromki chleba razowego, jajko na twardo, pomidor, herbata miętowa.

: szklanka kefiru, 2 kromki chleba razowego, jajko na twardo, pomidor, herbata miętowa. Drugie śniadanie : 50 g serka homogenizowanego naturalnego, 2 pomarańcze.

: 50 g serka homogenizowanego naturalnego, 2 pomarańcze. Obiad : 200 g pieczonej piersi indyka, gotowane buraczki bez zasmażki.

: 200 g pieczonej piersi indyka, gotowane buraczki bez zasmażki. Kolacja: 50 g chudego serka wiejskiego ze szczypiorkiem i dużym pomidorem.

Dzień 4. diety białkowej



Śniadanie : szklanka kefiru, 2 kromki chleba graham z dwoma plasterkami sera żółtego, garść dowolnych kiełków, napar z czystka.

: szklanka kefiru, 2 kromki chleba graham z dwoma plasterkami sera żółtego, garść dowolnych kiełków, napar z czystka. Drugie śniadanie : 150 g jogurtu naturalnego, gruszka.

: 150 g jogurtu naturalnego, gruszka. Obiad : 150 g wątróbki drobiowej usmażonej z cebulą na odrobinie oleju rzepakowego, kiszony ogórek, pieczone jabłko.

: 150 g wątróbki drobiowej usmażonej z cebulą na odrobinie oleju rzepakowego, kiszony ogórek, pieczone jabłko. Kolacja: 150 g pieczonego pstrąga, surówka ze 100 g kapusty kiszonej i jabłka.

Dzień 5. diety białkowej



Śniadanie : kawa z mlekiem 2% tłuszczu, 2 kromki pumpernikla z 2 plasterkami szynki drobiowej, 4 pomidorki koktajlowe, napar z pokrzywy.

: kawa z mlekiem 2% tłuszczu, 2 kromki pumpernikla z 2 plasterkami szynki drobiowej, 4 pomidorki koktajlowe, napar z pokrzywy. Drugie śniadanie : 75 g serka wiejskiego z truskawkami.

: 75 g serka wiejskiego z truskawkami. Obiad : 150 g schabu pieczonego ze śliwkami, surówka z 2 porów i pomidora.

: 150 g schabu pieczonego ze śliwkami, surówka z 2 porów i pomidora. Kolacja: 100 g upieczonej piersi kurczaka, kabaczek lub cukinia z rusztu.

fot. Pierś z kurczaka - obiad w diecie białkowej/ Adobe Stock, vkuslandia

Dzień 6. diety białkowej



Śniadanie : szklanka kefiru, 2 kromki chleba z 2 plasterkami sera białego chudego i ćwiartką wędzonej makreli, 1/3 czerwonej papryki, napar z kopru włoskiego.

: szklanka kefiru, 2 kromki chleba z 2 plasterkami sera białego chudego i ćwiartką wędzonej makreli, 1/3 czerwonej papryki, napar z kopru włoskiego. Drugie śniadanie : 50 g serka homogenizowanego naturalnego, 2 mandarynki i kiwi.

: 50 g serka homogenizowanego naturalnego, 2 mandarynki i kiwi. Obiad : 200 g pieczonej piersi kurczaka, 100 g białej kapusty z dodatkiem jabłka i skropionej sokiem z cytryny.

: 200 g pieczonej piersi kurczaka, 100 g białej kapusty z dodatkiem jabłka i skropionej sokiem z cytryny. Kolacja: 2 parówki drobiowe, 2 cykorie z łyżeczką oliwy.

Dzień 7. diety białkowej



Śniadanie : szklanka mleka 2% tłuszczu, grahamka z 2 plasterkami żółtego sera, liściem sałaty i plasterkami pomidora, napar z mięty.

: szklanka mleka 2% tłuszczu, grahamka z 2 plasterkami żółtego sera, liściem sałaty i plasterkami pomidora, napar z mięty. Drugie śniadanie : 150 g kefiru i jabłko.

: 150 g kefiru i jabłko. Obiad : 100 g gotowanej piersi z indyka, 250 g szpinaku z łyżeczką oliwy z oliwek, pokrojony pomidor z cebulą.

: 100 g gotowanej piersi z indyka, 250 g szpinaku z łyżeczką oliwy z oliwek, pokrojony pomidor z cebulą. Kolacja: 200 g pieczonego pstrąga, 150 g surówki z selera i łyżki chrzanu.

Dzień 9. diety białkowej

Śniadanie: 2 kromki chleba żytniego razowego, naturalny serek śmietankowy, świeży ogórek, 60 g wędzonego łososia.

2 kromki chleba żytniego razowego, naturalny serek śmietankowy, świeży ogórek, 60 g wędzonego łososia. Drugie śniadanie: 150 g jogurtu typy Skyr, 200 g malin.

150 g jogurtu typy Skyr, 200 g malin. Obiad: pieczona pierś z gęsi, 300 g surówki z białej kapusty.

pieczona pierś z gęsi, 300 g surówki z białej kapusty. Kolacja: 200 g chudego twarogu z suszonymi pomidorami, kromka chleba.

fot. Kanapka z łososiem - śniadanie białkowe/ Adobe Stock, Ruslan Mitin

Dzień 10. diety białkowej

Śniadanie: jajecznica z 3 jajek na maśle, kromka chleba, 2 świeże pomidory.

jajecznica z 3 jajek na maśle, kromka chleba, 2 świeże pomidory. Drugie śniadanie: koktajl z maślanki, truskawek i masła orzechowego.

koktajl z maślanki, truskawek i masła orzechowego. Obiad: makaron z soczewicy z sosem pomidorowym z ciecierzycą i serem feta

makaron z soczewicy z sosem pomidorowym z ciecierzycą i serem feta Kolacja: wrap z sałaty z grillowaną piersią z kurczaka i dowolnymi warzywami

fot. Makaron soczewicowy - obiad diety białowej/ Adobe Stock, Marco Mayer

Dzień 11. diety białkowej

Śniadanie: owsianka nocna na maślance ze śliwkami.

owsianka nocna na maślance ze śliwkami. Drugie śniadanie: garść orzechów.

garść orzechów. Obiad: pieczony łosoś, gotowany brokuł posypany sezamem.

pieczony łosoś, gotowany brokuł posypany sezamem. Kolacja: sałatka z czerwonej fasoli, papryki, czerwonej cebuli, kukurydzy, natki pietruszki z dressingiem z oliwy i soku z cytryny.

Dzień 12. diety białkowej

Śniadanie: jajka sadzone na pomidorach z puszki, kromka chleba, kawa zbożowa.

jajka sadzone na pomidorach z puszki, kromka chleba, kawa zbożowa. Drugie śniadanie: kanapka z polędwicą, musztardą i kiszonym ogórkiem.

kanapka z polędwicą, musztardą i kiszonym ogórkiem. Obiad: zupa gulaszowa ze schabem, papryką, marchewką i fasolą.

zupa gulaszowa ze schabem, papryką, marchewką i fasolą. Kolacja: muffinki białkowe z warzywami.

fot. Muffinki białkowe - kolacja diety białkowej/ Adobe Stock, Volodymyr Shevchuk

Dzień 13. diety białkowej

Śniadanie: bułka grahamka z szynką, cebulą, pomidorem + szklanka kefiru

bułka grahamka z szynką, cebulą, pomidorem + szklanka kefiru Drugie śniadanie: 200 g śliwek i garść pestek dyni.

200 g śliwek i garść pestek dyni. Obiad: makaron z cukinii z pieczoną piersią z kurczaka.

makaron z cukinii z pieczoną piersią z kurczaka. Kolacja: twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką, 5 wafli ryżowych.

Dzień 14. diety białkowej

Śniadanie: pasta kanapkowa z ciecierzycy i oliwek + 2 kromki chleba razowego.

pasta kanapkowa z ciecierzycy i oliwek + 2 kromki chleba razowego. Drugie śniadanie: jogurt waniliowy typu skyr, 2 wafle ryżowe.

jogurt waniliowy typu skyr, 2 wafle ryżowe. Obiad: wątróbka smażona z cebulą i jabłkiem + surówka z selera i marchewki.

wątróbka smażona z cebulą i jabłkiem + surówka z selera i marchewki. Kolacja: sałatka grecka z soczewicą i fetą.

fot. Drugie śniadanie diety białkowej - wafle ryżowe z jogurtem naturalnym/ Adobe Stock, irenastar

Po zakończeniu dwutygodniowego cyklu przez następne dwa tygodnie zwiększaj porcje posiłków. Zobacz, jak to zrobić!

Śniadania uzupełnij o jedną kromkę chleba razowego.

razowego. Drugie śniadania wzbogać o jedną porcję owoców .

. Do kolacji dołóż kromkę żytniego chleba razowego.

Obiady uzupełnij o:

dodatkową porcję warzyw,

3/4 szklanki ugotowanego razowego makaronu lub pół szklanki gotowanego brązowego ryżu/kaszy gryczanej/komosy ryżowej.

Taka strategia zmniejszy ryzyko efektu jojo. Jeśli dalej chcesz się odchudzać, możesz podnieść ilość białka w jadłospisie do 20-25% i kontrolować jego podaż w aplikacji do liczenia kalorii.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.11.2007.

