Marzysz o płaskim brzuchu i szczupłej sylwetce, ale jesteś niemal pewna, że nigdy nie będziesz miała idealnej figury? Pamiętaj - tylko tak ci się wydaje. Recepta jest prosta. Wystarczy, że wykluczysz ze swojego menu gluten (białko występujące w większości zbóż).

Reklama

Dlaczego to właśnie gluten jest odpowiedzialny za tycie?

Globalną walkę z glutenem rozpoczął amerykański kardiolog William Davis, który w swojej książce „Dieta bez pszenicy” przekonuje, że to właśnie on odpowiedzialny jest za nadwagę i złe samoopoczucie. Dlaczego? Wszechobecna w naszej diecie pszenica ma dziś niewiele wspólnego z tą, z której wypiekali chleb nasi pradziadowie.

W ciągu ostatnich 50 lat modyfikowano i „ulepszano” ją tak, by była bardziej odporna na ciężkie warunki atmosferyczne i grzyby. A co najważniejsze, dokonywano w niej zmian genetycznych. Te działania zmieniły też gluten, który stał się szkodliwy.

Jakie dolegliwości może wywołać nadmiar glutenu w diecie?

Po pierwsze, wywołuje alergię lub jest źle tolerowany. Może to prowadzić do celiakii, czyli wyniszczającego organizm stanu zapalnego jelita cienkiego. Po drugie, produkty zawierające gluten, mają zwykle bardzo wysoki indeks glikemiczny, a co za tym idzie, podnoszą poziom glukozy we krwi i powodują gwałtowny wyrzut insuliny.

Gluten zmienia też dietę zasadową w kwasową, powodując ciągłe ubywanie wapnia z kości. Sprzyja osteoporozie i zapaleniom stawów. Skoro dieta bezglutenowa jest tak zdrowa, nic dziwnego, że staje się modna! Stosują ją gwiazdy - od lat jej gorącą orędowniczką jest Gwyneth Paltrow.

Co wykreślić z jadłospisu na diecie bezglutenowej?

Pieczywo: pszenne, żytnie, jęczmienne, orkiszowe, owsiane, maca, pumpernikiel, precle i pieczywo chrupkie.

Mąka: pszenna, żytnia, jęczmienna.

Kasze: manna, kuskus, mazurska, pęczak, perłowa, owsiana, błyskawiczne zbożowe i mleczno-zbożowe.

Produkty zbożowe: płatki owsiane i jęczmienne, makarony pszenne i żytnie, herbatniki, wafle, biszkopty, pierniczki, sucharki, paluszki, drożdżówki, bułka tarta.

Potrawy z dodatkiem mąki i bułki tartej: pasztety, naleśniki, pierogi, potrawy z panierką, placki ziemniaczane, pizza, zupy zaprawiane mąką.

Mięso i ryby: kaszanka, parówki, konserwy rybne, gotowe wyroby garmażeryjne (pulpety, hamburgery) - mogą zawierać gluten.

Napoje: kawa zbożowa, napoje słodzone słodem jęczmiennym, piwo, niektóre gatunki kaw rozpuszczalnych, alkohole smakowe.

Nabiał: niektóre jogurty owocowe, maślanki smakowe, produkty light, sery pleśniowe i topione, śmietany.

Słodycze: niektóre gumy do żucia, gotowe budynie, lody, żelki, czekolady.

Przyprawy: sos sojowy, niektóre keczupy, musztardy, majonezy, gotowe sosy.

+ wszystko, co zawiera słód jęczmienny, np. płatki kukurydziane i słodzone napoje!

To możesz włączyć do bezglutenowego menu!

Pieczywo: ryżowe, kukurydziane.

Mąka: gryczana, kukurydziana, ziemniaczana.

Kasze i produkty zbożowe: kasza jaglana , kukurydziana i gryczana, ryż biały i brązowy, komosa ryżowa (quinoa), amarantus, tapioka.

Mięso, ryby i jaja: tylko świeże i nieprzetworzone.

Nabiał: świeże mleko, mleko w kartonie i zagęszczane, mleko w proszku, kefir, naturalna maślanka, jogurt naturalny, nieprzetworzone białe i żółte sery.

Tłuszcze: masło, margaryna, smalec, olej roślinny, oliwa z oliwek, tran.

Warzywa i owoce: wszystkie gatunki (także strączkowe i ziemniaki) - świeże, mrożone, konserwowane bez dodatków.

Słodycze: cukier biały i trzcinowy, miód, kisiele i budynie domowe z mąki ziemniaczanej, landrynki.

Napoje: herbata i napary ziołowe, kawa naturalna, świeże soki owocowe, kompoty, czyste alkohole, woda mineralna.

Dodatki do żywności: sól, pieprz, zioła, jednorodne przyprawy, ocet winny i jabłkowy, agar, guma guar, guma ksantan, mączka chleba świętojańskiego.

+ szukaj na opakowaniu znaku przekreślonego kłosa - będziesz mieć pewność, że dany produkt nie zawiera glutenu!

Jak rozpoznać objawy celiakii?

Tabele indeksu glikemicznego

Jadłospis przy diecie bezglutenowej + komentarz dietetyka

Reklama

napisane na podstawie tekstu zamieszczonego w magazynie Flesz