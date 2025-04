Dieta bezglutenowa działa! (Aśka potwierdza)

Historia zaczęła się w szatni na siłowni. Kamila poznała tam Aśkę, która także borykała się ze sporą nadwagą, ale od kilku tygodni jej masa ciała systematycznie spadała! Kobiety zmęczone po zajęciach TBC (total body conditioning) postanowiły przespacerować się wspólnie do domu. W drodze Aśka opowiedziała Kamili, że w jej życiu wszystko zmieniło się, gdy odstawiła gluten. Po pierwsze schudła, po drugie ma znacznie więcej energii i wreszcie chce jej się żyć! Cera sprawia jej teraz mniej problemów, brzuch nie boli, same pozytywy! Co prawda Aśka nie ma celiakii, a testy nie wykazały alergii na gluten, ale przecież widać, że dieta bezglutenowa działa!

Reklama

W Kamilę wstąpiła siła, bo skoro Aśce się udało to i ona da sobie radę! Kamila miała mocne postanowienie zmiany stylu życia. Odstawienie glutenu wydawało się być kolejnym, logicznym krokiem. W końcu tyle się naczytała o szkodliwości glutenu!

Dieta bezglutenowa jest skuteczna! (Kamila potwierdza)

Po odstawieniu glutenu waga Kamili zaczęła spadać. Wszystkie zalety diety bezglutenowej, o których mówiła Aśka Kamila poczuła na własnej skórze. Spotkałyśmy się w zasadzie przez te nieszczęsne, ostatnie 3 kg, ale to była tylko kropka nad „i”. Odstawienie glutenu zmieniło życie obu kobiet…i żyły długo i szczęśliwie! Zaraz, zaraz to jeszcze nie koniec opowieści. Tu właśnie następuje zwrot akcji!

Co tak naprawdę działa? Dieta bezglutenowa nie działa (dietetyk potwierdza)

Jeśli nie chorujesz na celiakię i nie masz alergii/nietolerancji na gluten nie musisz z niego rezygnować. Organizacje żywieniowe z całego świata są zgodne. Gluten nie wywołuje mgły mózgowej, uzależniania ani otyłości brzusznej. Za nadwagę i otyłość odpowiadają w większości przypadków (z nielicznymi wyjątkami) twoje nawykli żywieniowe. Co zatem wydarzyło się w życiu Aśki i Kamili?

1. Odstawienie glutenu zmusza do czytania etykiet produktów spożywczych. Dzięki temu Kamila i Aśka zaczęły dokonywać zdrowszych wyborów.

2. Większość osób na diecie bezglutenowej samodzielnie gotuje posiłki, bo w biurowych barach z obiadami wybór dań bezglutenowych jest niewielki. Tak samo było w przypadku bohaterek tego tekstu!

3. Wyłącznie glutenu skutkuje zjadaniem mniejszej ilości makaronu, pieczywa, słodkich ciast. Dzięki temu automatycznie zwiększa się ilość warzyw i owoców w diecie.

4. Kamila i Aśka wzajemnie motywowały się do aktywności fizycznej, regularnie wspólnie trenowały. Wypróbowywały także nowe przepisy na niskokaloryczne, bezglutenowe dania.

Tajemnica tkwiła zatem nie w glutenie, a w:

świadomych zakupach,

samodzielnym gotowaniu,

lepszej jakości diety,

regularnych treningach.

Historia Kamili i Aśki pokazuje sposób myślenia o diecie. Podobne, fałszywe wnioski można wyciągnąć stosując dietę odkwaszającą, oczyszczającą i inne. Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w które tylko jeden czynnik odpowiada za sukces. Zazwyczaj jest ich kilka! Postanowiłam namówić Kamilę, by pozostając przy nowych nawykach żywieniowych spróbowała powrotu do glutenu...

Reklama

Przeczytaj więcej o diecie bezglutenowej:

Co zawiera gluten? Naucz się rozpoznawać produkty bezglutenowe

Dieta bezglutenowa ma wielu zwolenników i przeciwników. Poznajcie jej założenia, wady i zalety

Amarantus – niedoceniane pseudozboże bezglutenowe. Zobacz jak je wykorzystać!