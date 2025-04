Dieta bez pszenicy zasady

Twórca najpopularniejszej diety bez pszenicy jest William Davis. Propaguje on swój autorski sposób żywienia, jako remedium na nadwagę, otyłość i większość chorób cywilizacyjnych. W swojej bestsellerowej książce „Dieta bez pszenicy” Davis wyjaśnia, dlaczego współczesna pszenica i jej przetwory są szkodliwe dla człowieka. Przytacza mocne argumenty, które mają świadczyć o konieczności rezygnacji z tego glutenowego zboża. Wśród nich najważniejsze to:

Reklama

Pszenica i wszelkie produkty na jej bazie mają wysoki indeks glikemiczy, sprzyjają cukrzycy typu II.

Pszenica jest modyfikowana genetycznie i nie potrafimy jej strawić, bo jemy ją od niedawna.

Pszenica uzależnia fizycznie i psychicznie, podobnie jak narkotyki.

Pszenica nasila ogólnoustrojowy stan zapalny w organizmie.

Dieta bez pszenicy czy dieta niskowęglowodanowa?

Gdy dokładnie przeanalizuje się publikację Williama Davisa okazuje się, że propozycja autora wcale nie jest dietą bez pszenicy. Lista produktów podlegających ograniczeniu obejmuje nie tylko wszystkie zboża glutenowe (orkisz, jęczmień, żyto i ich przetwory), ale również dużą grupę produktów bezglutenowych (ziemniaki, kukurydza, gryka, ryż, komosa ryżowa), znaczną część nabiału, warzywa strączkowe oraz niektóre owoce.

Zasady i jadłospis przy diecie bezglutenowej + audio-komentarz dietetyka

Z punktu widzenia żywieniowego nie jest to wyłącznie dieta bez pszenicy, a dieta niskowęglowodanowa i wysokobiałkowa. Do diet o podobnych proporcjach podstawowych składników pokarmowych zalicza się między innymi dieta Dukana, czy South Beach.

Dieta bez pszenicy - mity

Po publikacji książki „Dieta bez pszenicy” wokół tego zboża narosło wiele mitów, które są nagminnie powielane. Pszenica, znana jest od lat, pierwszy dowód na jej spożycie, prawdopodobnie w formie chleba, datowany jest na 35 tysięcy lat temu. Współczesne odmiany pszenicy powstały nie przez modyfikacje genetyczne, a przez tradycyjne krzyżowanie, podobanie jak truskawki. Co z indeksem glikemicznym? Jest on zależny od stopnia przemiału pszenicy, pełnoziarniste produkty pszenne, podobnie jak pełnoziarniste produkty z innych gatunków zbóż, nie wpływają znacząco na poziom glukozy we krwi.

Jak objawia się nieceliakalna nadwrażliwość na gluten (NNG)?

Dieta bez pszenicy efekty

Eliminacja produktów spożywczych, zgodnie z zaleceniami autora książki, prowadzi do utraty masy ciała. Dziwne? Nie, logiczne! Wykluczając większość produktów węglowodanowych i budując jadłospis przede wszystkim na serach, mięsie, orzechach i warzywach szybciej się najadasz, dlatego chudniesz. Dieta bez pszenicy ma jednak także swoje „ciemne” strony. Wykluczenie produktów zbożowych prowadzi do zbyt niskiego spożycia błonnika pokarmowego i może sprzyjać niedoborom witamin z grupy B.

Dieta bez pszenicy przez część osób jest utożsamiana z dietą bezglutenową. Dieta bezglutenowa powinna być stosowana tylko przy konkretnych wskazaniach. Do najważniejszych należą celiakia, alergia na gluten, czy nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, potwierdzona przez lekarza. We wszystkich innych przypadkach, według badań, eliminacja glutenu nie przynosi żadnych pozytywnych efektów.

Stosowanie diety bezglutenowej może prowadzić do niedoboru błonnika

Dieta bez pszenicy – gdzie leży prawda?

Prawda leży jak zwykle po środku. Współczesna dieta bazuje na produktach z oczyszczonej pszenicy (białej mąki pszennej), które poza energią (kcal) nie wnoszą innych wartości odżywczych do diety. Problemem nie jest ani pszenica, ani gluten, tylko nieprawidłowe wybory, których dokonujesz. Zanim zdecydujesz się radykalnie odstawić pszenicę lub w ogóle wszystkie produkty glutenowe, najpierw zacznij od urozmaicenia diety w różne zboża, zarówno glutenowe, jak i bezglutenowe. Przywróć do łaski wszelkie gatunki kasz. Poza pszenicą pełnoziarnistą stawiaj także na jęczmień, żyto, czy bezglutenowe grykę, brązowy ryż, amarantus, tapiokę, komosę ryżową, teff. Każdy, nawet najzdrowszy produkt, zjadany przez lata, w dużych ilościach, staje się szkodliwy szczególnie, jeśli jest mocno przetwarzany. To jest właśnie sedno sprawy, które nakręca modę na dietę bez pszenicy, czy dietę bezglutenową. Odpowiedzią zaś jest umiar i urozmaicenie.

Kuchnia bez pszenicy

Jeśli nie masz medycznych wskazań do eliminacji pszenicy, czy glutenu z diety potraktuj kuchnię bez pszenicy, jako sposób na poznawanie nowych smaków. W dziale Przepisy polki.pl znajdziesz wiele inspiracji na przepisy diety bezglutenowej.

7 najlepszych bezglutenowych przepisów

Bezglutenowe spaghetti z pieczarkami

Reklama

O odchudzaniu wiemy wszystko i nie wciskamy kitów!