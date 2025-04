Zasady diety bez mięsa

Co jeść na diecie? Przez 7 dni jedz wyłącznie warzywa surowe, gotowane na parze lub duszone. Dozwolone są też 2–3 ziemniaki, 3 łyżki grubej kaszy lub brązowego ryżu oraz chudy nabiał – 2 razy dziennie. Pij co najmniej 2 litry płynów. Najlepsze będą herbatki owocowe, ziołowe, niesolone soki warzywne oraz niegazowana woda mineralna.

Uwaga! Jeśli masz kłopoty z przewodem pokarmowym i po zjedzeniu surowych jarzyn odczuwasz wzdęcia i bóle brzucha, jedz gotowane.

Propozycje jadłospisu przy dicie lekkostrawnej

Co wybierać a czego unikać na diecie?

Wybieraj: sałatę, pomidory, marchewkę, ogórki, paprykę, cebulę, czosnek, buraki, seler naciowy i korzeniowy, por. Prócz tego możesz jeść chudy twaróg, mleko i jogurt, ziemniaki, kaszę gryczaną, pęczak, brązowy ryż.

Unikaj: wędlin i mięsa, jajek, soli, przypraw typu jarzynka, cukru, słodyczy, pieczywa, masła, tłustego nabiału, sera żółtego, suszonych owoców i bananów.

Dlaczego na diecie bez mięsa jest tak dużo warzyw?

Są doskonałą odtrutką dla tych, którzy jedzą za dużo... mięsa! Odkwaszają organizm, co usprawnia metabolizm. Mają sporo potasu, który usuwa nadmiar wody z organizmu. Warzywa to ponadto najbogatsze źródło błonnika. Pęcznieje on w jelitach, dając uczucie sytości. Przyspiesza ruchy jelit, utrudniając przyswajanie tłuszczów i zapobiegając zaparciom.

Gwiazdy ją kochają! Reguły diety zasadowej

Przykładowe menu na diecie bez mięsa

Śniadanie:

miseczka chudego twarożku z rzodkiewką i szczypiorkiem

szklanka soku z marchewki

II śniadanie:

miseczka warzyw gotowanych na parze skropionych łyżką oliwy lub oleju rzepakowego

szklanka soku wielowarzywnego

Obiad:

talerz zupy brokułowej

3 łyżki brązowego ryżu

miseczka zimowej sałaty

miseczka surówki z kapusty pekińskiej z marchewką i cebulką doprawiona jogurtem

szklanka soku pomidorowego

Podwieczorek:

miseczka pomidora z chudym twarogiem

szklanka soku marchwiowego

Kolacja:

miseczka warzyw gotowanych na parze skropionych łyżką oliwy lub oleju rzepakowego

szklanka miętowej herbatki z cytryną

na podstawie tekstu zamieszczonego w magazynie Vita