Dieta bez chleba została rozpropagowana przez amerykańskiego kardiologa. Dr William Davis, autor książki „Dieta bez pszenicy”, obiecuje, że efektem diety bez chleba i pszenicy jest utrata 5 kg w 2 tygodnie. Warunek jest jeden: musisz zupełnie wykluczyć ze swojego menu wszystkie produkty pszenne. Chodzi nie tylko o białe pieczywo i słodkie ciasta. Według Williama Davisa nawet pełnoziarnista pszenica, zawarta m.in. w razowym chlebie, również nie służy szczupłej sylwetce. Poznaj lepiej tę metodę odżywiania wraz z jej zaletami i wadami.

Reklama

Spis treści:

Dieta bez chleba i pszenicy nie jest żadną nowością dietetyczną. Od lat rezygnacja z chleba i produktów pszennych jest wskazywana za jedną z metod redukcji masy ciała. Dieta bez chleba i pszenicy została rozpropagowana przez kardiologa Williama Davisa po sukcesie jego książki „Dieta bez pszenicy".

Ten system żywienia zakłada odstawienie wszelkich produktów pszennych i rezygnację z klasycznego pieczywa: chleba, bułek, pszennych tortilli. Twórca diety bez pszenicy poleca też wykluczenie makaronu i innych przetworów ze zboża pszennego.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy dietetycznej nie poleca się takiego podejścia. Rezygnacja z chleba nie jest konieczna (a nawet polecana) do przeprowadzenia odchudzania. Wykluczenie pszenicy poleca się jedynie osobom z nietolerancją glutenu i z alergią na pszenicę. Mimo wszystko dieta bez chleba jest dalej popularna i zdobywa zwolenników.

Jest wiele rodzajów diety bez chleba, wersja zaproponowana przez Williama Davisa nie jest jedyna. Oto kilka wersji diety bez chleba, które najczęściej się stosuje:

dieta bez chleba i pieczywa,

dieta bez chleba i pszenicy,

dieta bez chleba i ziemniaków,

dieta bez chleba i makaronu,

dieta z ograniczeniem pieczywa.

Według zwolenników diety bez chleba, rezygnacja z pieczywa ma przynieść dwie następujące zalety.

Argument 1 za dietą bez chleba: Po pierwsze, pieczywo wywołuje gwałtowne skoki stężenia glukozy. Po dwóch godzinach od zjedzenia chleba lub pączka następuje szybki spadek poziomu cukru we krwi. Organizm daje ci sygnał, że powinnaś go podnieść, więc stajesz się bardzo głodna i… sięgasz po następną bułkę lub ciasteczko. Ten cykl powtarza się co dwie-trzy godziny. To powoduje odkładanie się tłuszczu brzusznego i tzw. brzucha insulinowego.

Jak jest naprawdę? Faktycznie, niektóre produkty pszenne podnoszą cukier gwałtownie i powodują hipoglikemię po jego skoku. Nie odnosi się to jednak do wszystkich produktów pszennych i każdego chleba. Chleb żytni razowy z niskim indeksem glikemicznym nie będzie wywoływał tego efektu, a porównywanie go do pączków nie ma sensu. Ma on zupełnie inny wpływ na organizm.

Argument 2 za dietą bez chleba: Po drugie zwolennicy diety bez chleba twierdzą, że pieczywo działa uzależniająco na mózg. To nie przypadek, że tak trudno wyeliminować chleb z diety. Pszenica jest jedynym pokarmem, który wywiera tak silny wpływ na centralny układ nerwowy. Jest jednym z niewielu produktów spożywczych, które potrafią zmienić zachowanie i wywoływać objawy głodu narkotycznego po odstawieniu.

Jak jest naprawdę? Ten argument jest zupełnie nietrafiony i brak jest naukowych podstaw, by porównywać wpływ pszenicy na organizm do działania opiatów lub wręcz narkotyków!

Co zyskasz, stosując dietę bez pszenicy i chleba według jej zwolenników? Dzięki rezygnacji z chleba:

masz mniejszy apetyt,

pochłaniasz mniej kalorii ,

, nie masz ochoty na ciągłe podjadanie między posiłkami,

między posiłkami, twój brzuch bez wysiłku staje się płaski.

Produkty dozwolone na diecie bez chleba



Oto produkty, które na diecie bez chleba można jeść bez ograniczeń:

warzywa (z wyjątkiem ziemniaków i kukurydzy),

(z wyjątkiem ziemniaków i kukurydzy), zioła i grzyby,

nieprażone orzechy i ziarna ,

, tłuszcze – oliwa extra virgin, olej z awokado, masło orzechowe,

– oliwa extra virgin, olej z awokado, masło orzechowe, jajka i mięso drobiowe (kurczaka i indyka najlepiej uzyskać z hodowli z wolnego wybiegu), wołowinę, wieprzowinę, dziczyznę oraz ryby i skorupiaki,

(kurczaka i indyka najlepiej uzyskać z hodowli z wolnego wybiegu), wołowinę, wieprzowinę, dziczyznę oraz ryby i skorupiaki, sery ,

, dodatki do potraw bez zawartości cukru – musztardy, chrzan, salsy, majonez, różne rodzaje octu, sos sojowy, sosy paprykowe i chili,

– musztardy, chrzan, salsy, majonez, różne rodzaje octu, sos sojowy, sosy paprykowe i chili, awokado, oliwki, kokosy, przyprawy korzenne, kakao (niesłodzone).

Produkty dopuszczalne w diecie bez chleba, które możesz jeść umiarem:



Oto produkty, które można jeść w diecie bez chleba, zachowując umiar:

produkty mleczne (mleko, jogurty, masło, twaróg),

(mleko, jogurty, masło, twaróg), owoce – najlepsze są owoce jagodowe (jagody, maliny, borówki, truskawki, żurawiny) oraz wiśnie i czereśnie,

– najlepsze są owoce jagodowe (jagody, maliny, borówki, truskawki, żurawiny) oraz wiśnie i czereśnie, ziarna kukurydzy (nie myl ich z mąką kukurydzianą, której należy unikać),

(nie myl ich z mąką kukurydzianą, której należy unikać), zboża niezawierające glutenu – komosę ryżową, proso, sorgo, szarłat, grykę, ryż (brązowy i biały), owies,

– komosę ryżową, proso, sorgo, szarłat, grykę, ryż (brązowy i biały), owies, rośliny strączkowe i bulwy – wszystkie odmiany fasoli, soczewicę, ciecierzycę, ziemniaki, banany,

– wszystkie odmiany fasoli, soczewicę, ciecierzycę, ziemniaki, banany, produkty sojowe – tofu, miso, ziarna soi.

Produkty zakazane w diecie bez chleba



Dieta bez chleba poleca wykluczenie chleba i innych przetworów zbożowych. Zakazane w diecie bez chleba są:

produkty pszenne – chleby, makarony, ciasteczka, płatki śniadaniowe, naleśniki, gofry,

– chleby, makarony, ciasteczka, płatki śniadaniowe, naleśniki, gofry, produkty z żyta i jęczmienia ,

, niezdrowe tłuszcze – smażone, uwodornione, wielonienasycone (zwłaszcza olej kukurydziany, słonecznikowy, z pestek winogron i sojowy),

– smażone, uwodornione, wielonienasycone (zwłaszcza olej kukurydziany, słonecznikowy, z pestek winogron i sojowy), produkty bezglutenowe – zwłaszcza te z zawartością mąki kukurydzianej, ryżowej, ziemniaczanej lub z tapioki (one również mają wysoki IG),

– zwłaszcza te z zawartością mąki kukurydzianej, ryżowej, ziemniaczanej lub z tapioki (one również mają wysoki IG), suszone owoce – figi, daktyle, śliwki, rodzynki i żurawina,

– figi, daktyle, śliwki, rodzynki i żurawina, smażone potrawy ,

, słodycze i substancje słodzące na bazie fruktozy – miód, syrop klonowy, syrop kukurydziany z wysoką zawartością fruktozy, sacharoza,

– miód, syrop klonowy, syrop kukurydziany z wysoką zawartością fruktozy, sacharoza, słodkie dodatki do potraw – np. dżem, keczup (jeśli zawiera syrop glukozowo-fruktozowy).

Oto przykładowy jadłospis zgodny z zasadami diety bez chleba i pszenicy Williama Davisa. Ta wersja diety bez chleba jest jednocześnie dietą niskowęglowodanową, a blisko jej wręcz do diety ketogenicznej. Pamiętaj, że jest wiele rodzajów diety bez chleba i niekoniecznie musisz stosować się do zasad ustalonych przez amerykańskiego lekarza. Możesz po prostu ograniczyć chleb w diecie lub dla urozmaicenia jadłospisu stosować zamienniki chleba. Oto 3 wersje posiłków diety bez chleba. Możesz skomponować jadłospis bez chleba dowolnie, korzystając z tych propozycji.

Śniadanie w diecie bez chleba



Oto przykładowe kompozycje śniadań w diecie bez chleba:

Szakszuka (jajka na pomidorach).

Sałatka z kurczakiem i ciecierzycą.

Pieczone awokado z serem pleśniowym i sałatka ze świeżych warzyw.

fot. Szakszuka - pomysł na śniadanie bez chleba/ Adobe Stock, sriba3

Drugie śniadanie w diecie bez chleba



Jogurt naturalny z garścią borówek i orzechów.

Kanapka bez chleba z sałaty, hummusu i wędliny.

Sałatka meksykańska z fasolą ,papryką i kukurydzą.

fot. Drugie śniadanie bez chleba - wrapy z sałaty/ Adobe Stock, anna_shepulova

Obiad w diecie bez chleba



Pieczony łosoś z warzywami.

Fasolka po bretońsku.

Stek wołowy i sałatka.

fot. Dieta bez chleba jadłospis - obiad/ Adobe Stock, zefitchik06

Podwieczorek w diecie bez chleba



Garść orzechów.

Jabłko.

Kawałek sera i pomidorki koktajlowe.

fot. Orzechy to doskonała przekąska w diecie bez chleba/ Adobe Stock, Johan Larson

Kolacja w diecie bez chleba



Pasta z makreli z warzywami pokrojonymi w słupki.

Omlet jajeczny z pieczarkami.

Sałatka grecka z fetą i oliwkami.

fot. Kolacja w diecie bez chleba: omlet z pieczarkami/ Adobe Stock, Anna

Efektem diety bez chleba i pszenicy zaproponowanej przez amerykańskiego kardiologa ma być utrata 5 kg w 2 tygodnie.

Dieta bez chleba pomaga schudnąć, ale tylko jeśli jednocześnie wytworzysz deficyt kaloryczny, czyli będziesz jeść mniej kalorii, niż na co dzień zużywasz. To może okazać się wyzwaniem, jeśli w jadłospisie umieszczasz kaloryczne sery, orzechy i zdrowe tłuszcze bez limitu. Dieta bez chleba może być równie skuteczna, co dieta z chlebem, w której nie eliminuje się pieczywa. Wszystko zależy od twoich preferencji.

Jeśli faktycznie jesz bardzo dużo chleba i wyrobów pszennych, możesz rozważyć jego czasowe odstawienie lub ograniczenie. Krokiem w dobrą stronę jest też przejście z pieczywa pszennego na pieczywo żytnie razowe. Osiągniesz tak większość realnych benefitów diety bez chleba.

Utrzymanie zbilansowanej diety bez chleba może być kłopotliwe z uwagi na potencjalnie niedobory błonnika i witamin z grupy B. Zanim wykluczysz chleb i pieczywo z jadłospisu, dokładnie zastanów się nad tym, czy umiesz to zrobić zdrowo.

Napisane na podstawie tekstu zamieszczonego w magazynie Uroda.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 16.05.2013.

Czytaj także:

Obalamy mity żywieniowe: 9 popularnych mitów o pieczywie: tego nie wiesz na temat chleba

Jakie jest najzdrowsze warzywo świata? Top 10 warzyw pod względem wartości odżywczych