Dieta baletnicy – obiecuje cuda, a gwarantuje problemy

Dieta baletnicy to jedna z najbardziej restrykcyjnych diet odchudzających. Jest bardzo niskokaloryczna i wyklucza mnóstwo produktów. Spowalnia metabolizm, zwiększa ryzyko efektu jo-jo, odwadnia i może bardzo pogarszać samopoczucie i wygląd. Choć obiecuje utratę 10-12 kg w 10 dni, to tak naprawdę jedyne co daje, to kłopoty, zwłaszcza jeśli wydłuża się czas jej trwania.