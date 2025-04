Cztery fazy diety

Pierwszy etap – wprowadzający jest najbardziej rygorystyczny, trwa dwa tygodnie. W trakcie jego trwania należy spożywać 3 większe lub 4 do 5 mniejszych posiłków dziennie. Przerwy między posiłkami nie powinny przekraczać 6 godzin. Podczas tego etapu należy ograniczyć spożycie węglowodanów do 20 gram dziennie.

Druga faza ma charakter łagodniejszy. Jej celem jest dalsza utrata zbędnych kilogramów. Na tym etapie stopniowo wprowadza się węglowodany (zwiększając ich spożycie o 5 gram).

Trzeci etap zwany - „przed utrzymaniem masy ciała” pozwala na zwiększenie porcji węglowodanów o 10 gram dziennie. Okres ten trwa najdłużej od 2. do 3. miesięcy.

Ostatni etap stanowi dieta na całe życie, pozwalająca na utrzymanie masy ciała. W tym etapie ustala się indywidualnie ilość węglowodanów w diecie, która nie spowoduje przytycia. Dla dorosłego człowieka zwykle mieści się w granicach między 25-90 gram dziennie. Zaleca się również stosowanie regularnej aktywności fizycznej.

Główne zasady diety

• Posiłki należy jeść co 3-4 godziny.

• Należy ograniczyć spożycie kawy, herbaty.

• Zaleca się wypijanie 2 litrów wody dziennie.

• Produkty zakazane w jadłospisach to: ryż, mleko, biała mąka, wysoko przetworzona żywność oraz cukier i produkty będące jego źródłem. W pierwszej fazie również warzywa i owoce należy ograniczyć do minimum. Nie należy jeść pieczywa oraz produktów zbożowych.

• W późniejszych etapach diety dozwolone jest spożywanie owoców, takich jak: truskawki, maliny, jagody, jeżyny.

• Wśród dozwolonych warzyw wymieniane są: sałata, szpinak, pietruszka, szparagi, por, kapusta, kalarepa, cebula, dynia, pomidory, fasola szparagowa, botwinka, rzepa, jarmuż, groszek cukrowy, cukinia, kapusta zwykła, cebula i dynia.

Zalety diety

Możliwość zrzucenia zbędnych kilogramów w dość krótkim czasie bez konieczności liczenia spożytych kilokalorii czy ważenia produktów.

Wady diety

Stosowanie tej diety może prowadzić do wielu zaburzeń i powikłań. Może prowadzić do poważnej kwasicy ketonowej (nieleczona może zagrażać życiu). Długotrwałe stosowanie diety wysokotłuszczowej przyczynia się do podwyższenia poziomu cholesterolu we krwi. Ze względu na niedobory witaminowe w trakcie stosowania diety istnieje konieczność stosowania suplementów. Ponadto istnieje ryzyko tzw. efektu jo-jo. Dieta Atkinsa może być przyczyną: miażdżycy, osteoporozy, zaburzeń pracy serca czy choroby nerek.