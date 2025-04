I tydzień diety Ani Starmach

Najtrudniej jest zacząć, uwolnić się od starych nawyków. Hasło tego tygodnia brzmi więc: BĄDŹ ŚWIADOMA. Chodzi o takie planowanie dnia, by znaleźć czas na jedzenie i ćwiczenia. Wkrótce zyskasz większą świadomość swojego ciała, co pomoże ci utrzymać ładną sylwetkę.

5 złotych rad

Wyznacz sobie konkretny cel, np. 5 kg mniej do wakacji, i waż się co tydzień. Spadek wagi wprawi cię w dobry nastrój i zachęci do dalszego wysiłku. Jedz 5 posiłków dziennie, co 3 godziny. Ustaw sobie w komórce zegarek, który przypomni ci o posiłku. Zupę lub sałatkę możesz przygotować na 2 dni. Wtedy nie będziesz miała wymówki, że nie zdążyłaś ugotować. Rób zakupy najwyżej 2 razy w tygodniu, zawsze zgodnie z przygotowaną wcześnie listą. Zacznij ćwiczyć!

Przepis na 1. tydzień diety: zupa z cukinii z chipsami z szynki (dla 2 osób)

Składniki: 2 duże cukinie, 100 g kaszy perłowej, 500 ml bulionu warzywnego, 2 łyżki gęstego jogurtu naturalnego, 2 garście liści szpinaku, 4 plastry szynki długo dojrzewającej, por, 3 ząbki czosnku, łyżka świeżej bazylii, sól, pieprz

Sposób wykonania: ugotuj kaszę. Cukinię i pora pokrój w kostkę, wrzuć do garnka, dodaj czosnek, zalej bulionem i gotuj, aż cukinia zmięknie. Pokrój szynkę w paseczki, przełóż na blachę i wstaw na 10–15 minut do rozgrzanego do 180°C piekarnika. Upieczone chipsy przełóż na papierowy ręcznik. Włóż do garnka z warzywami szpinak i bazylię. Całość zagotuj i zmiksuj na krem, dopraw solą i pieprzem. Do jogurtu dodaj kilka łyżek gorącej zupy, wlej do garnka i wymieszaj. Tuż przed jedzeniem dodaj kaszę i chipsy z szynki.

II tydzień diety Ani Starmach

W tym tygodniu przede wszystkim: MOTYWUJ SIĘ. Zadaj sobie pytanie, po co robisz to wszystko. Jeśli odpowiesz sobie: bo tego chcę, a nie: bo muszę, motywacja wzrośnie ze zdwojoną siłą.

5 złotych rad

Pamiętaj o piciu jak największej ilości wody. Możesz dodawać do niej sok z cytryny, imbir, liście świeżej mięty dla urozmaicenia. Warzywa możesz jeść w nieograniczonych ilościach, unikaj jednak tłuszczów i cukru. Przed wyjściem z domu zawsze włóż do torebki jabłko. Przyda się, gdy dopadnie cię głód. Wysypiaj się. Gdy jesteś niewyspana, masz większą ochotę na tłuste i słodkie dania. Twoje mięśnie są już mocniejsze, więc teraz czas na intensywniejszy trening. Jeśli jest ładna pogoda, wykonuj je na świeżym powietrzu.

Przepis na 2. tydzień diety: faszerowane pomidory (dla 2 osób)

Składniki: 2 pomidory, żółta papryka, 2 małe ogórki, 50 g sera feta light, kilka czarnych oliwek, łyżeczka świeżego oregano n sól, pieprz

Sposób wykonania: odetnij od pomidorów ich górną część, małą łyżeczką wydrąż miąższ. Ogórka, paprykę i oliwki drobno pokrój. Fetę pokrusz. Wymieszaj w miseczce warzywa z fetą, dodaj oregano, dopraw do smaku pieprzem i solą. Napełnij pomidory przygotowanym farszem.

III tydzień diety Ani Starmach

Teraz WYRÓB SOBIE NAWYK. Trzymaj się planu, a regularne jedzenie, odpoczynek i ćwiczenia wejdą ci wkrótce w krew.

5 złotych rad

Nie zapominaj o ważeniu się. Jeśli zobaczysz, że schudłaś to cię uskrzydli, zdopinguje do dalszego wysiłku. Pożegnaj się raz na zawsze z napojami gazowanymi (jedyny który będzie ci teraz służył, to woda mineralna). Odstaw także: majonez i keczup, śmietanę i jogurt grecki, śmietankę do kawy, sosy z torebki. Unikaj też wszelkich owocowych jogurtów, bo mają dodatek cukru. Zaczynaj każdy trening od rozgrzewki. Najlepiej niech to będzie pięć minut wolnego truchtu. Pamiętaj, żeby w trakcie wykonywania ćwiczeń głęboko oddychać. To pozwoli lepiej dotlenić organizm.

Przepis na 3. tydzień diety: kanapki z hummusem (dla 2 osób)

Składniki: 2 pomidory malinowe, 2 kromki razowego chleba, 1/2 szklanki ugotowanej ciecierzycy, mały ząbek czosnku, łyżeczka pasty sezamowej tahini, łyżeczka soku z cytryny, 2 łyżki wody, łyżka świeżej bazylii, łyżka świeżej natki pietruszki, sól, pieprz

Sposób wykonania: zmiksuj blenderem ciecierzycę, pastę tahini, czosnek, sok z cytryny i wodę.

Pokrój pomidora w kostkę, wymieszaj z posiekaną natką i bazylią, dopraw do smaku solą i pieprzem. Podpiecz kromki chleba na patelni grillowej lub w piekarniku, smaruj je grubo pastą, na wierzchu połóż pomidory.

IV tydzień diety Ani Starmach

W tym tygodniu może pojawić się kryzys, treningi będą coraz trudniejsze. PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE. Gdy pojawi się zniechęcenie, powiedz sobie: jestem silna, dam radę. Zobaczysz, jaka dumna będziesz z siebie, gdy wygrasz z własnymi słabościami.

5 złotych rad

Po ćwiczeniach nie odkładaj posiłku na później. Zjedz coś pożywnego. Jeśli nie zdążyłaś przygotować wcześniej nic ciepłego – zrób koktajl, to solidna dawka witamin. Skoro wyrzuciłaś ze swojego menu niezdrowe produkty, teraz zrób listę rzeczy, które są smaczne i dodadzą ci energii. To m.in. awokado, łosoś, kasza, szpinak i suszone owoce. Nie traktuj weekendu jako czasu dyspensy. Dbaj o odżywianie i ćwicz jak każdego innego dnia. Przypomnij sobie swój cel. Stań na wadze, zobacz, jak mało ci do niego zostało. To na pewno pomoże ci wytrwać!

Przepis na 4. tydzień diety: jajka sadzone z papryką (dla 2 osób)

Składniki: czerwona papryka, 4 małe jajka, łyżeczka masła, szczypta ostrej papryki, szczypta słodkiej papryki, 200 g roszponki, 2 kromki razowego chleba, sól, pieprz

Sposób wykonania: pokrój paprykę w poprzek, na plastry o grubości 2–3 cm, oczyść. Rozpuść na patelni masło, połóż 4 plastry papryki, do środka każdego z nich wbij po jajku. Smaż kilka minut, dopraw słodką i ostrą papryką, solą i pieprzem. Podawaj z roszponką i chlebem razowym.

V tydzień diety Ani Starmach

Jeśli dotrwałaś do tego tygodnia, możesz sobie pogratulować. Pozostaje ci tylko TRZYMAĆ POZIOM. Powinnaś się nagrodzić. Jak? Idź na zakupy. Nie ma to jak dżinsy w mniejszym rozmiarze.

5 złotych rad

Odpowiedni poziom sprawności dla ciebie i odpowiednia waga, to takie, które jesteś w stanie utrzymać przynajmniej przez 3 miesiące, czując się lekka i pełna sił witalnych. Nie rezygnuj z dalszych treningów, wypoczynku i właściwego odżywiania, a zachowasz formę, wagę, ładną sylwetkę i dobre samopoczucie. Zachęć kogoś bliskiego do ćwiczeń i zdrowego odżywiania. We dwoje zawsze raźniej. Zaczynaj dzień od obfitego śniadania. Zobaczysz, jak dobrze będzie działać twój organizm. Pamiętaj, że zmieniłaś swój sposób odżywiania i styl życia na zdrowy, nie stosując żadnej drakońskiej diety!

Przepis na 5. tydzień diety: sałatka ze śledzia (dla 2 osób)

Składniki: 100 g fileta śledziowego, 3 listki cykorii, 3 łodygi selera naciowego, 2 ogórki gruntowe, 4 rzodkiewki, czerwonej cebuli, garść liści szpinaku typu baby, łyżka gęstego jogurtu naturalnego, cytryna, sól, pieprz

Sposób przygotowania: pokrój śledzie i obrane ogórki w kostkę. Seler oczyść i pokrój w półksiężyce. Cebulę posiekaj, rzodkiewki pokrój w półplasterki. Wyciśnij sok z cytryny. Wymieszaj wszystkie składniki z jogurtem i sokiem z cytryny, dopraw solą i pieprzem. Szpinak drobno pokrój, nałóż do łódeczek z liści cykorii, dodaj sałatkę śledziową.

na podstawie wywiadu z Anią Starmach opracowanego przez Magdalenę Łuków/Vita