Dieta okienkowa 8-godzinna to rodzaj diety IF (Intermittent Fasting) polegającej na przerywanym poszczeniu. Przez 8 godzin okna żywieniowego możesz jeść, a przez pozostałe 16 godzin utrzymujesz ścisły post. Dieta okienkowa jest często nazywana z tego powodu dietą 8/16. Wiele osób chwali sobie dietę okienkową z uwagi na szybkie efekty w postaci utraty masy ciała.

Stosowanie jadłospisu w diecie okienkowej nie jest konieczne. Zgodnie z założeniami diety, jesz to co chcesz, o ile trzymasz się wyznaczonej pory. Stosowanie zdrowej diety przyspiesza jednak efekty. Oto przykładowy jadłospis dzienny na diecie okienkowej 8-godzinnej:

Dzień 1. diety okienkowej

Po przebudzeniu: ciepły napój (kawa, herbata) lub woda.

ciepły napój (kawa, herbata) lub woda. Śniadanie: jajko na miękko z dwoma kromkami ciemnego pieczywa lub omlet z warzywami.

jajko na miękko z dwoma kromkami ciemnego pieczywa lub omlet z warzywami. Przekąska: kanapka z wędliną drobiowa, pół papryki.

kanapka z wędliną drobiowa, pół papryki. Lunch: sałatka z sałaty lodowej i z ulubionych warzyw w sosie vinegrette.

sałatka z sałaty lodowej i z ulubionych warzyw w sosie vinegrette. Przekąska: dowolny owoc.

dowolny owoc. Obiad: makaron razowy z sosem bolońskim i mielonym mięsem drobiowym lub grillowana ryba z 2 ziemniakami i surówką z kiszonej kapusty.

Dzień 2. diety okienkowej

Po przebudzeniu: ciepły napój (kawa, herbata) lub woda.

Śniadanie: pasta z awokado z dwoma kromkami chleba żytniego

Przekąska: kanapka z twarożkiem, pomidor

Lunch: kasza z warzywami + sałatka z kiszonek

Przekąska: dowolny owoc np. jabłko

Obiad: grillowany łosoś z brokułem i dzikim ryżem

Dzień 3.diety okienkowej

Po przebudzeniu: ciepły napój (kawa, herbata) lub woda.

Śniadanie: owsianka w masłem orzechowym i borówkami

Przekąska: jogurt naturalny z dowolnym owocem

Lunch: sałatka z burakiem, serem kozim i rukolą

Przekąska: dowolny owoc.

Obiad: zapiekanka ziemniaczana z mozzarellą, pomidorem i bazylią.

Dieta okienkowa (8-godzinna lub 8h) to innowacyjny sposób odżywiania, który zyskuje coraz więcej zwolenników. To rodzaj diety IF (z ang. intermittent fasting), który polega na okresowych głodówkach, przerywanych okresami jedzenia (tzw. okno żywieniowe).

Opiera się na jednej bardzo prostej zasadzie - jesz w ciągu 8 godzin dziennie, a pozostałe 16 godzin dajesz odpocząć swojemu układowi trawiennemu. W czasie postu trwającego 16 godzin, twój organizm ma czas na regenerację i wydalenie nagromadzonych toksyn.

Metodę okienkową opracowali David Zinczenko i Peter Moore. Według nich tyjemy, bo mamy w zwyczaju jeść o dowolnych porach - także tych wieczornych, a to sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Głównym winowajcą zaburzenia naturalnego rytmu trawienia jest sztuczne oświetlenie, bo to właśnie przy nim zjadamy ostatni posiłek (w naturalnych warunkach to słońce zawsze było wyznacznikiem pór jedzenia).

W czasie diety okienkowej:

jesz to, na co masz ochotę ,

, jesz w czasie 8 godzin na dobę - pozostałe 16 godzin pościsz,

starasz się nie przejadać - jedz niewielkie porcje pokarmu,

- jedz niewielkie porcje pokarmu, nie jedz późnym wieczorem,

nie wydłużaj 8-godzinnej pory na jedzenie,

nie spożywaj kalorycznych napojów,

opóźnij śniadanie - dzięki temu ostatni posiłek nie będzie zjadany o godzinie 15,

jedz tak często, jak chcesz,

pij dużo wody - szczególnie w czasie 16 godzin postu.

Zdaniem autorów diety okienkowej - jedząc tylko w ciągu 8 godzin dziennie - jesteśmy w stanie zrzucić 5 kg w tydzień, a w skali miesiąca spadek może sięgnąć 10 kg. Najważniejsze jest to, że nie musisz trzymać się żadnego konkretnego jadłospisu. Jesz to, na co masz ochotę, ale musi się to odbyć w czasie wyznaczonych 8 godzin dziennie (np. w przedziale między 9-17 lub 11-19). Najważniejsze, by poza tym przedziałem nie podjadać.

fot. Opinie dietetyków o diecie okienkowej są podzielone/ Adobe Stock, StockPhotoPro

Zdanie dietetyków na temat diety okienkowej jest podzielone. Niektórzy popierają ją i polecają, inni wybierają inne metody żywienia. Prawdą jest jednak, że nie ma większego znaczenia, w jakim czasie zjesz dane produkty. Jeśli trzymanie się 8-godzinnego okna żywieniowego pozwala ci odżywiać się zdrowiej, możesz korzystać z powodzeniem z diety okienkowej. Jeśli jednak masz już stworzony własny regularny rytm żywienia i dobrze się na nim czujesz, nie ma sensu, byś wprowadzała reżim diety okienkowej w swoją rutynę.

Większość dietetyków jest takiego samego zdania: dieta okienkowa może, ale nie musi oznaczać zdrowej diety, która pomoże ci schudnąć. Bardziej liczy się to, co zjesz, a nie to, kiedy to zjesz. Żeby schudnąć, musisz wytworzyć też deficyt kaloryczny. Nie ma za to poważnych przeciwwskazań do stosowania diety okienkowej w formie 8/16. Ten sposób żywienia można więc uznać za bezpieczny dla większości zdrowych osób.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 29.07.2013.

