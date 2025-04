Opinia dietetyka: dieta 50/50

Jakie zasady obowiązują przy diecie 50/50?

1. Bądź realistką

Oceń, czy naprawdę rzetelnie będziesz w stanie trzymać się tej diety. Przez pierwsze dwa tygodnie jej trwania w dni „chude” będziesz naprawdę chodziła głodna. Nie możesz jednak odbijać sobie w pozostałe dni, jedząc wtedy dwa razy więcej niż zazwyczaj – to nie ma sensu.

2. Ograniczaj jedzenie



Przez pierwsze dwa tygodnie trwania diety w dni „chude” jedz 25% tego, co zazwyczaj (to bardzo mało, dlatego ten okres trwa tylko 14 dni, w tym 7 dni dietetycznych).

3. Powoli, ale konsekwentnie

Po dwóch tygodniach w dni dietetyczne zwiększ dzienną kaloryczność potraw do 30–35% tego, co zazwyczaj. Dla przeciętnej kobiety oznacza to ok. 700 kcal dziennie. Ta faza powinna trwać do momentu, aż uzyskasz wymarzoną wagę.

4. Nie popadaj w obsesję!

Aby wprowadzić ten plan w życie, nie musisz codziennie obsesyjnie przeliczać kalorii. Gdy weźmie się pod uwagę, że będziesz to robić co drugi dzień, a nie codziennie, nie wydaje się to takie straszne! Najłatwiej jednak trzymać się 3 posiłków dziennie, małych porcji i dań szykowanych na bazie niskokalorycznych składników, z przewagą warzyw i owoców. Unikaj soli, doprawiaj potrawy pieprzem i ziołami (nie za dużo, bo mogą zaostrzać apetyt).

5. Utrzymaj efekty

Johnson przetestował to na sobie – ciągle kontynuuje podział na „down days” i „up days”, z tym że w dni trzymania diety spożywa 50 proc. tego, co w pozostałe. Zaleca, aby generalnie nie przekraczać wtedy 1000 kcal dziennie.

Jakie są korzyści diety 50/50?

6. Nie przesadzaj!

W dni, kiedy możesz jeść do woli, bądź rozsądna. Nie przejadaj się, bo i tak nie najesz się na zapas, a to oznacza złe samopoczucie i słabsze efekty odchudzania. Staraj się jeść regularnie 5 posiłków dziennie (w tym 2 przekąski). Jeśli masz ochotę na coś ekstra, np. pizzę i lody – OK, o ile nie będziesz ich jeść za każdym razem. Zresztą, zdaniem Johnsona, większość po dniu dietetycznym wcale nie ma ochoty aż na taką wyżerkę.

7. Możesz zamieniać dni



Jeśli akurat w dzień „chudy” wyskoczyło ci wyjście do knajpy ze znajomymi, nie katuj się. Zrób sobie wtedy dzień wolny od diety, a potem – stosuj ją dalej naprzemiennie.

napisane na podstawie artykułu zamieszczonego w miesięczniku Uroda