Dieta 400 kcal nowym hitem na odchudzanie: na czym polega?

Program, który polecamy opiera się na założeniu, że możesz jeść wszystko, jeśli nie przekroczysz 400 kcal w jednym posiłku. Tyle organizm może strawić na raz – wszystko powyżej tej cyfry pójdzie ci „w boczki”. Jeśli chcesz schudnąć, twój całodzienny jadłospis nie może przekraczać 1200-1300 kalorii i powinien być skomponowany w oparciu o zasadę 3:2 czyli 3 większych i 2 mniejszych posiłków.

Sprawdź! Idealne rozwiązanie to przeznaczenie 400 kalorii na obiad, po 300 na śniadanie i kolację oraz po 100 na dwie przekąski.

Jakie zioła na odchudzanie?

Pamiętaj, by jeść regularnie. Dieta jest łatwa, nie wymaga głodzenia się. Pozwala nawet na jadanie w restauracjach i drobne grzeszki, np. rozkoszowanie się lodami czy wypicie kieliszka wina. Pamiętaj jednak, że kaloria kalorii nie równa. I znacznie lepiej dla zdrowia, jeśli na śniadanie zjesz owsiankę, aniżeli czekoladowego batonika, który w teorii nie jest przecież zakazany!

O tym pamiętaj przechodząc na dietę!

Jedz oczami Koncentruj się na posiłku, w tym czasie nie oglądaj telewizji, ani nie czytaj. Wszystkimi zmysłami rozkoszuj się potrawami. Dobrze przeżuwaj Już od tego momentu zaczyna się trawienie i dostarczanie składników odżywczych organizmowi. Nie śpiesz się Najlepiej, żeby zjedzenie posiłku zajęło ci ok. 20 minut. Wtedy szybciej pojawi się uczucie sytości. Nakładaj porcje na mniejsze talerze Będziesz miała wrażenie, że zjadłaś więcej.

Jadłospis na 3 dni diety 400 kcal

Dzień I

Śniadanie: owsianka na mleku z rodzynkami (4 łyżki płatków, szklanka mleka, 2 łyżki rodzynek)

Przekąska: 6 migdałów, kiwi

Obiad: łosoś z ryżem i surówką

Przekąska: jogurt naturalny, 2 łyżki jagód

Kolacja: 2 kromki chleba żytniego, 2 plasterki sera, pomidor

Dzień II

Śniadanie: bułka pełnoziarnista posmarowana masłem, 2 plastry chudej szynki, 2 ogórki

Przekąska: banan

Obiad: pieczony indyk z warzywami

Przekąska: 4 suszone morele lub 5 suszonych daktyli

Kolacja: sałatka szopska (papryka, pomidor, cebula, 2 ogórki, 2 łyżki fety, łyżka oliwy, pieprz)



Dzień III

Śniadanie: jajecznica z dwóch jaj ze szczypiorkiem, pomidor, kromka chleba

Przekąska: 4 kostki gorzkiej czekolady

Obiad: penne z groszkiem i pieczarkami

Przekąska: 2 łyżki pestek dyni

Kolacja: sałatka owocowa (kiwi, 2 mandarynki, po 100 g malin i winogron, na sos: po łyżce miodu i śmietany)



3 przepisy na dania obiadowe w diecie 400 kcal

1. Łosoś z ryżem i surówką z kapusty

Składniki: 100 g łososia, pół szklanki ugotowanego ryżu brązowego, szklanka kapusty kiszonej, marchewka, mała cebula, łyżka oliwy, łyżka soku z cytryny, sól i pieprz do smaku

Sposób wykonania: rybę skrop sokiem z cytryny, dopraw solą oraz pieprzem i odstaw na pół godziny. Następnie zawiń ją w folię aluminiową, zostawiając szczelinkę na górze. Piecz 25 min w temp. 175°C (termoobieg). Przygotuj surówkę: zetrzyj marchew, cebulę posiekaj. Wymieszaj z kapustą oraz oliwą, dopraw pieprzem. Podawaj z ryżem.



2. Pieczony indyk z warzywami

Składniki: 100 g fileta z indyka, mała główka brokuła, pomidor, papryka, garść roszponki, łyżka oliwy, łyżeczka octu winnego, łyżka natki pietruszki, łyżeczka masła, ząbek czosnku, sól, pieprz, estragon, słodka papryka

Sposób wykonania: masło wymieszaj z przeciśniętym ząbkiem czosnku. Mięso posyp przyprawami, a na wierzch połóż masło czosnkowe. Filet umieść w woreczku do pieczenia i wstaw do piekarnika nagrzanego do 175°C na 20 min. Brokuła gotuj 3 min, odcedź. Na talerzu poukładaj pokrojone warzywa, zostawiając w środku miejsce na mięso. Skrop oliwą i octem i posyp natką pietruszki. Upieczone mięso ułóż na warzywach.



3. Penne z groszkiem i pieczarkami

Składniki: szklanka ugotowanego makaronu penne, szklanka ugotowanego zielonego groszku, 6 pieczarek, mała cebula, łyżka masła, łyżka śmietany, łyżka startego parmezanu, 1/2 łyżeczki tymianku, sól i pieprz do smaku

Sposób wykonania: cebulę pokrój w kostkę, a oczyszczone pieczarki w plasterki. Rozgrzej masło na patelni i podsmaż na nim cebulę z pieczarkami. Gdy odparują i się zrumienią, dopraw i dodaj śmietanę. Wymieszaj z groszkiem i makaronem, a na koniec posyp tartym parmezanem.



