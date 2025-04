Dobrze skomponowana dieta musi dostarczać nam minimum niezbędnych dla organizmu składników odżywczych, a jej proporcje między białkami węglowodanami i tłuszczami powinny umożliwiać spalanie nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Tylko zdrowe diety pozwalają na to, by nie wyniszczając organizmu skutecznie pozbyć się zbędnych kilogramów. Uroda i zdrowie idą ze sobą w parze, dlatego pamiętajmy, że chcąc powrócić do dawnej figury musimy uzbroić się w cierpliwość i silną wolę! Tak zwane diety cud,

które kuszą nas perspektywą, że za dwa tygodnie będziemy o 20 kilogramów lżejsi z pewnością dokonają spustoszenia w naszym organizmie. Dieta jest kwestią indywidualną dla każdego człowieka, powinna być odpowiednio dobrana, dopasowana do wieku, płci, trybu życia, charakteru pracy a przede wszystkim do stanu zdrowia, dopiero wówczas możemy mówić o zdrowej diecie. Rolą diety jest naprowadzenie nas na ścieżkę prawidłowych nawyków żywieniowych, które powinny towarzyszyć nam już zawsze a nie przez magiczne dwa tygodnie.

Zdrowa dieta i jej podstawowe zasady:



cierpliwość i silna wola

jedzenie 5 posiłków dziennie

nie przejadanie się i nie głodzenie

picie przynajmniej 2,5 litra wody dziennie

rezygnacja ze słodyczy i tłustych potraw

jemy według zasady: im wcześniej tym więcej im później tym mniej

jemy tylko pełnoziarniste pieczywo, które dostarcza błonnika

zamiast smażyć: dusimy, gotujemy na parze lub pieczemy

wszystko spożywamy z umiarem

przygotowujemy urozmaicone posiłki

nie jemy w biegu i pośpiechu, wolno żujemy każdy kęs

jemy przynajmniej jeden ciepły posiłek dziennie

dietę wspomagamy aktywnością fizyczną

Diety 1500 kcal przykłady:

Dieta 1500 kalorii nie musi ściśle zamykać się w tej liczbie. Dopasujmy liczbę kalorii do trybu naszego życia, jeśli nie uprawiamy sportu, nie mamy czasu na spacery a tryb naszej pracy jest siedzący, to powinniśmy ograniczyć spożywanie kalorii do 1100 - 1200, jeżeli natomiast codziennie biegamy, lub praca wymaga od nas wysiłku fizycznego to możemy pozwolić sobie na 1500 kcal . Przy odpowiednim rozpisaniu diety możemy w sposób bezpieczny stracić około 1 kilograma tygodniowo. Pamiętajmy aby pić przynajmniej 1,5 litra wody dziennie oraz niesłodzone herbaty: czarną, czerwoną i ziołowe.



Śniadanie na 500 kalorii

Jest to bardzo ważny posiłek, który powinien dostarczyć organizmowi energii na dobry początek dnia. Odpowiednie produkty na śniadanie, to produkty zbożowe o dużej zawartości błonnika: ciemne pieczywo, płatki zbożowe z dodatkiem bakalii i/lub otrębów, płatki owsiane do tego produkty mleczne: naturalne jogurty, kefir, maślanka, sery. Dodatkiem do śniadania powinien być owoc. Duża liczba kalorii pierwszego posiłku daje sygnał organizmowi, że nie musi gromadzić energii „na zapas", w ten sposób przyspiesza się jego metabolizm i unikamy odkładania tkanki tłuszczowej.



Drugie śniadanie na 200 kalorii

Rola drugiego śniadania to utrzymanie metabolizmu na wysokich obrotach, na które "wskoczył" dzięki obfitemu śniadaniu. Na ten posiłek wybieramy ciemne pieczywo i produkty białkowe, a więc chudą wędlinę, biały ser, produkty sojowe, do tego warzywa o niskiej zawartości skrobi: ogórki, pomidory, warzywa liściaste i już mamy smaczną kanapkę, którą łatwo można zabrać do pracy, czy szkoły. Jeśli chcemy wziąć ze sobą coś do picia, wybierajmy wodę lub soki wyciskane ze świeżych warzyw i owoców, unikajmy tych z kartonów ponieważ są dosładzane.



Obiad na 400 kalorii

Obiad - koniecznie ciepły - powinniśmy zjeść między godziną 14 a 15. Ponieważ o tej porze dnia nasz metabolizm zaczyna zwalniać, wybierajmy produkty białkowe takie jak: ryby, chuda cielęcina, indyk, kurczak-ale bez skóry i bez panierki, do tego nieduża porcja węglowodanów w postaci ryżu, kaszy lub ziemniaków i oczywiście porcja warzyw surowych lub gotowanych.



Podwieczorek na 100 kalorii

Jeżeli nie potrafimy odmówić sobie słodyczy, to na podwieczorek możemy pozwolić sobie na dwie, trzy kostki ciemnej czekolady, kilka orzechów i pełnoziarniste ciastko, lub coś innego, co sprawi nam przyjemność i zmieści się w założonym limicie 100 kalorii .

Kolacja na 200 kalorii

Powinniśmy jadać kolacje nie później jak o godzinie 19, ewentualnie nie krócej jak na 2 godziny przed snem. Posiłek ten musi być lekkostrawny, najlepiej skomponowany na bazie ryb lub chudego mięsa z dodatkiem warzyw, unikamy natomiast węglowodanów.