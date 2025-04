Jakie są zalety i wady diety 13-dniowej?



Dieta kopenhaska, zwana 13-dniową, to bardzo restrykcyjna dieta. Można na niej schudnąć nawet do 20 kg, jednak jej zakończenie często prowadzi do efektu jo-jo.

Aby sobie na niej nie zaszkodzić, należy pić minimum 2 litry wody dziennie! Trzeba też dokładnie przestrzegać wszystkich zasad diety i stosować ją maksymalnie przez 13 dni, nie dłużej.

Jak jeść na diecie 13-dniowej?

Zgodnie z dietą kopenhaską śniadanie powinno być zjadane pomiędzy godziną 8.00 a 9.00, obiad – 12.00 a 14.00, a kolacja – 17.00 a 18.00.

Pamiętajmy, że jest to dieta tak restrykcyjna, że można ją stosować maksymalnie co dwa lata!

Dieta 13-dniowa jest też przeciwwskazana dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

