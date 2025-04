Codzienny jadłospis ma tylko 1000 kilokalorii.

Dieta jest tak zbilansowana, aby dostarczyć organizmowi niezbędnych składników. Dlatego można ją stosować samodzielnie, bez szkody dla organizmu. Dieta 1000 kcal jest opracowana dla osób z niewielką nadwagą, ale konsekwentnych i cierpliwych, bo spadek masy ciała nie jest błyskawiczny. Samodzielnie bezpiecznie stosuje się ją przez miesiąc. Następnie należy zwiększyć kaloryczność posiłków przynajmniej do 1500 kcal dziennie, aby ustabilizować wagę i uniknąć efektu jo–jo.

Wadą tej diety jest konieczność stosowania tablic kalorycznych, co trochę komplikuje przygotowywanie posiłków. Stosując tę dietę należy uważać, aby nie zejść poniżej 1000 kcal dziennie, bo bez konsultacji z lekarzem jest to już niebezpieczne dla organizmu. Mężczyźni i osoby pracujące fizycznie nie powinni stosować diety o niższej kaloryczności niż 1500 kcal dziennie. Ważne jest, aby spożywać 5 posiłków w ciągu dnia i nie zastępować ich dwoma, podczas których zjemy obficie. Metabolizm powinien systematycznie być pobudzany do pracy. Przerwa między posiłkami powinna wynosić ok. 3 godzin. W czasie przerwy nic nie zjadamy! Liczy się systematyczność i konsekwencja. Tylko wtedy uzyskamy zadowalające rezultaty. Już w pierwszym tygodniu stracimy na wadze 1–2 kg na skutek ubytku wody w organizmie. W kolejnych tygodniach organizm zacznie spalać zmagazynowany tłuszcz.

Zasady diety:

– zaplanuj 5 posiłków dziennie: śniadanie (200 kcal), drugie śniadanie (150 kcal), obiad (350 kcal), podwieczorek (100 kcal) i kolację (200 kcal);

– zapomnij o słodyczach;

– wprowadź do menu 5 porcji warzyw i owoców dziennie (ale trzeba się zmieścić w zaplanowanej na każdy posiłek liczbie kalorii); najlepszy stosunek to 2 porcje owoców, 3 porcje warzyw dziennie;

– zrezygnuj z czarnej herbaty, słodkich soków i napojów;

– pij niegazowaną wodę mineralną, herbatki owocowe, zielone i białe (w sumie 2 l dziennie);

– nie pomijaj posiłków;

– sięgaj po produkty pełnoziarniste, chude mięsa, ryby, naturalne jogurty;

– ogranicz tłuszcze (zrezygnuj z masła i smalcu, stosuj tłuszcze roślinne);

– korzystaj z wagi kuchennej i tabel kalorycznych;

– jeden posiłek dziennie koniecznie powinien być ciepły;

– jeżeli kawa wywołuje u ciebie uczucie głodu, zrezygnuj z niej lub zastąp produktem bezkofeinowym;

– każdy podwieczorek to porcja owoców.

Kilka rad

Przystępując do diety, nie stosuj środków przeczyszczających, powodują one spustoszenie w organizmie, wypłukują minerały i witaminy, mogą prowadzić do odwodnienia. Wprawdzie efekty ich działania są widoczne gołym okiem już następnego dnia, ale w ogólnym bilansie wychodzisz na minus, bo po odstawieniu tych środków bardzo szybko wracasz do starej wagi. Nie stosuj tabletek wypłukujących tłuszcz, sama dieta jest dobrze zbilansowana, ogranicza spożycie kalorii, więc nie ma konieczności dodatkowo pastwić się nad własnym organizmem. Nie zastępuj posiłku np. słodyczami w wersji light. Bo wprawdzie mają one nieco mniej cukru i tłuszczu, ale właśnie dlatego rozgrzeszysz się i zjesz 2 czy 3 batony zamiast pełnowartościowego posiłku o tej samej kaloryczności.

Uwaga: w wielu dużych miastach funkcjonują firmy dowożące 5 zbilansowanych posiłków diety 1000 i 1500 kcal. Dzienny koszt to około 39 zł.