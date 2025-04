Dieta bez cukru to dobry pomysł na początek odchudzania. Całkowita rezygnacja ze spożywania węglowodanów nie będzie korzystna w dłuższej perspektywie czasu. Stuprocentowa dieta bezcukrowa jest polecana jako np. tygodniowy detoks. Pomoże ci ograniczyć ochotę na słodycze, jeśli jesz ich zdecydowanie za dużo.

Metoda zakładająca ograniczenie spożycia cukrów przez jedzenie produktów o niskim indeksie glikemicznym, pozwoli ci nie tylko odzwyczaić się od słodyczy, lecz także schudnąć. Dieta o niskim IG (czyli też dieta bez cukru) jest polecana też jako:

To dieta, która przyspieszy twój metabolizm i utratę masy ciała, poprawi stan zdrowia i samopoczucie. Stracisz sporo na wadze, ale nie będzie to jedynie ubytek tkanki tłuszczowej. Tylko około 1/3 utraconych kilogramów będzie pochodzić z prawdziwego tłuszczu. Pozostałe to tzw. fałszywy tłuszcz, czyli nagromadzony glikogen i woda.

Przede wszystkim dlatego, że to głównie cukier powoduje tycie. Jedząc produkty bogate w cukier, mocniej się przejadasz. Kalorie pochodzące z cukru to tzw. puste kalorie, nie wnoszą wielu cennych składników odżywczych.

Wszystkie węglowodany – nawet pełnoziarniste pieczywo, ziemniaki czy jabłka – są w organizmie przetwarzane na glukozę, podnosząc jej poziom we krwi. Jednak odstawienie także produktów bogatych w węglowodany złożone, pozbawi cię wielu innych cennych składników odżywczych. Dieta niskowęglowodanowa to nie jest dobry kierunek. Ograniczenie cukrów prostych jest już lepszym pomysłem.

Wysokie stężenie glukozy pobudza trzustkę do wzmożonego wydzielania insuliny. A to sprawia, że organizm magazynuje tłuszcz, zamiast zużywać go jako paliwo.

By stopniowo odzwyczajać się od cukru, warto zastosować metodę 100. Wystarczy, że przypilnujesz, by nie przekroczyć dawki 100 kcal cukrowych produktów dziennie. Wszystkie pozostałe pokarmy zaliczaj automatycznie do „bezkarnych” – nie trzeba ich dokładnie liczyć.

Od czasu do czasu możesz pozwolić sobie na kawałek czekolady, czy kieliszek wina. Zalecane jest jednak spożywanie przede wszystkim warzyw, by zapewnić organizmowi do 30 g błonnika dziennie, składniki odżywcze i witaminy. Możesz jeść tyle, ile potrzebujesz, by nie czuć głodu.

Zanim weźmiesz do ust kolejny kęs, zastanów się, czy jesteś głodna. Jeżeli po posiłku czujesz się pełna, to znaczy, że się przejadłaś. „Bezkarne” warzywa powinny zajmować maksymalnie pół talerza (chyba, że warzywa stanowią cały posiłek). „Bezkarne” białko – porcja powinna mieć wysokość talii kart lub objętość 90 ml. „Bezkarne” tłuszcze – porcja to objętość nakrętki od butelki lub 30 ml (tu ilość może być trochę mniejsza lub większa, ale rozbieżność nie powinna być zbyt duża). Kalorie z cukru – postaraj się, aby nie zjadać dozwolonych 100 kcal z cukru w jednym posiłku. Rozłóż je równomiernie na cały dzień. Jorge Cruise - autor tej metody - sugeruje, aby kalorie z cukru pozostawić na koniec dnia – dzięki temu nie przekroczysz limitu. Warto wprowadzić późne śniadania. Jedz je dopiero o 11.00, a ostatni posiłek ok. 20.00. Możesz stosować gotowe bezcukrowe produkty. Skorzystaj z naszych poleceń dżemów bez cukru lub jogurtów pitnych bez cukru.

Metoda 100 umożliwia dowolne komponowanie posiłków według własnych upodobań. Wystarczy po prostu pamiętać, by składały się z „bezkarnych” produktów wymienionych poniżej.

Białko w diecie bez cukru

Drób – kurczak, indyk, gęś, kaczka.

Jaja – kurze, kacze, gęsie.

Ryby i owoce morza – dorsz, flądra, halibut, krewetki, łosoś, makrela, małże, miecznik, ostrygi, przegrzebki, pstrąg, sardynki, sola, tuńczyk.

Mięso – wołowina, cielęcina (polędwica, kotlety lub pieczeń), jagnięcina (kotlety, udziec, pieczeń), wieprzowina (polędwiczki wieprzowe, szynka, schab środkowy).

Wędliny wegetariańskie – burgery i kiełbaski, tofu, wędliny sojowe.

Warzywa w diecie bez cukru

Bakłażan, botwina, brokuły, brukselka, cebula dymka, cukinia, cykoria, endywia, grzyby, kabaczek, kalafior, kapusta, karczochy, koper, kukurydza, ogórek, papryka, rukola, rzepa, rzodkiewki, sałata, seler, szalotka, szparagi, szpinak, zielony groszek.

Zioła i przyprawy w diecie bez cukru

Bazylia, czosnek, imbir, kolendra, mięta, pieprz, pietruszka, sól, szczypiorek, tymianek.

Tłuszcze w diecie bez cukru

Masło, oleje (kokosowy, lniany, sezamowy, awokado, orzechowy), oliwa.

Nabiał w diecie bez cukru

Sery – gorgonzola, mascarpone, mozzarella, ricotta, ser sojowy, brie, camembert, feta, serek wiejski, parmezan, gouda, cheddar, twaróg.

Inne produkty nabiałowe – jogurt grecki, mleko (kokosowe, migdałowe, sojowe).

Pozostałe produkty bez cukru

Awokado, cebula, cytryna, herbata, kawa, limonka, majonez, migdały, musztarda, ocet winny, orzechy (brazylijskie, makadamia, nerkowce, pinii), pestki (dyni, słonecznika), pomidory, proszek do pieczenia, sezam, siemię lniane, soda do pieczenia, sos sojowy, stewia, woda gazowana, woda mineralna i źródlana.

Dzień 1. (poniedziałek) na diecie bez cukru

Śniadanie: 1 odchudzony muffin z masłem; kawa z mlekiem.

1 odchudzony muffin z masłem; kawa z mlekiem. Przekąska: mały kawałek żółtego sera.

mały kawałek żółtego sera. Obiad: 1 filiżanka makaronu pełnoziarnistego wymieszanego z 2 łyżkami dressingu Cezar i oprószona 1 łyżką tartego parmezanu oraz 5 grillowanych krewetek.

1 filiżanka makaronu pełnoziarnistego wymieszanego z 2 łyżkami dressingu Cezar i oprószona 1 łyżką tartego parmezanu oraz 5 grillowanych krewetek. Przekąska: 1 plasterek szynki z indyka i 1 plaster żółtego sera.

1 plasterek szynki z indyka i 1 plaster żółtego sera. Kolacja: 1 grillowany stek z wołowiny (pokrojony w paski) z 2 filiżankami liści szpinaku i 5 pomidorkami koktajlowymi oraz winegretem z oliwy i octu winnego.

Dzień 2. (wtorek) na diecie bez cukru

Śniadanie: jajecznica z 2 jajek z 1/4 filiżanki papryki, 1/2 filiżanki szpinaku, 1/2 filiżanki startego sera typu cheddar; 2 plastry bekonu; kawa z mlekiem

jajecznica z 2 jajek z 1/4 filiżanki papryki, 1/2 filiżanki szpinaku, 1/2 filiżanki startego sera typu cheddar; 2 plastry bekonu; kawa z mlekiem Przekąska: 1/4 filiżanki orzechów włoskich.

1/4 filiżanki orzechów włoskich. Obiad: 1/2 główki sałaty lodowej z 2 pokrojonymi plastrami bekonu, 2 posiekanymi jajkami na twardo, 2 łyżkami pokrojonego pomidora, 2 łyżkami pokrojonego ogórka, 2 łyżkami startego sera pleśniowego i 2 łyżkami winegretu.

1/2 główki sałaty lodowej z 2 pokrojonymi plastrami bekonu, 2 posiekanymi jajkami na twardo, 2 łyżkami pokrojonego pomidora, 2 łyżkami pokrojonego ogórka, 2 łyżkami startego sera pleśniowego i 2 łyżkami winegretu. Przekąska: 1 jajko na twardo.

1 jajko na twardo. Kolacja: 1 pierś kurczaka zamarynowana w 1 łyżce musztardy dijon i 1 łyżeczce pieprzu, usmażona na 1 łyżce oliwy, podana z sałatką z 1 filiżanki liści szpinaku, 2 łyżek pokrojonej czerwonej papryki, 2 łyżek pokrojonej cebulki dymki oraz 1/4 filiżanki pokrojonej cukinii, przyprawiona oliwą i winegretem.

Dzień 3. (środa) na diecie bez cukru

Śniadanie: 1 odchudzony muffin z masłem; kawa z mlekiem.

1 odchudzony muffin z masłem; kawa z mlekiem. Przekąska: mały kawałek żółtego sera.

mały kawałek żółtego sera. Obiad: sałatka z tuńczyka przygotowana z 1 puszki tuńczyka, 2 łyżek majonezu i 1 łyżki soku z limonki, podana na 2 liściach sałaty rzymskiej.

sałatka z tuńczyka przygotowana z 1 puszki tuńczyka, 2 łyżek majonezu i 1 łyżki soku z limonki, podana na 2 liściach sałaty rzymskiej. Przekąska: 1 plasterek szynki z indyka i 1 plaster żółtego sera.

1 plasterek szynki z indyka i 1 plaster żółtego sera. Kolacja: 1 filet z dorsza panierowany w 1 jajku, parmezanie, usmażony na 1 łyżce oliwy, podany z 1/2 filiżanki ugotowanej fasolki szparagowej przyprawionej solą i pieprzem.

Dzień 4. (czwartek) na diecie bez cukru

Śniadanie: jajecznica z 2 jajek z 1/4 filiżanki papryki, 1/2 filiżanki szpinaku, 1/2 filiżanki startego sera typu cheddar; 2 plastry bekonu; kawa z mlekiem.

jajecznica z 2 jajek z 1/4 filiżanki papryki, 1/2 filiżanki szpinaku, 1/2 filiżanki startego sera typu cheddar; 2 plastry bekonu; kawa z mlekiem. Przekąska: 1/4 filiżanki orzechów włoskich.

1/4 filiżanki orzechów włoskich. Obiad: 2 filiżanki sałaty rzymskiej wymieszane z 2 łyżkami dressingu Cezar i oprószone 1 łyżką tartego parmezanu oraz 5 grillowanych krewetek.

2 filiżanki sałaty rzymskiej wymieszane z 2 łyżkami dressingu Cezar i oprószone 1 łyżką tartego parmezanu oraz 5 grillowanych krewetek. Przekąska: 1 jajko na twardo.

1 jajko na twardo. Kolacja: 1 grillowany stek z wołowiny z 2 filiżankami liści szpinaku i 5 pomidorkami koktajlowymi oraz winegretem z oliwy i octu winnego.

Dzień 5. (piątek) na diecie bez cukru

Śniadanie: 1 odchudzony muffin z masłem; kawa z mlekiem.

1 odchudzony muffin z masłem; kawa z mlekiem. Przekąska: mały kawałek żółtego sera.

mały kawałek żółtego sera. Obiad: 1/2 główki sałaty lodowej z 2 pokrojonymi plastrami bekonu, 2 posiekanymi jajkami na twardo, 2 łyżkami pokrojonego pomidora, 2 łyżkami pokrojonego ogórka, 2 łyżkami startego sera pleśniowego i 2 łyżkami dressingu z sera pleśniowego.

1/2 główki sałaty lodowej z 2 pokrojonymi plastrami bekonu, 2 posiekanymi jajkami na twardo, 2 łyżkami pokrojonego pomidora, 2 łyżkami pokrojonego ogórka, 2 łyżkami startego sera pleśniowego i 2 łyżkami dressingu z sera pleśniowego. Przekąska: 1 plasterek szynki z indyka i 1 plaster żółtego sera.

1 plasterek szynki z indyka i 1 plaster żółtego sera. Kolacja: 1 pierś kurczaka zamarynowana w 1 łyżce musztardy dijon i 1 łyżeczce pieprzu, usmażona na 1 łyżce oliwy, podana z sałatką z 1 filiżanki liści szpinaku, 2 łyżek pokrojonej czerwonej papryki, 2 łyżek pokrojonej cebulki dymki oraz 1/4 filiżanki pokrojonej cukinii, przyprawioną oliwą i winegretem.

Dzień 6. (sobota) na diecie bez cukru

Śniadanie: jajecznica z 2 jajek z 1/4 filiżanki papryki, 1/2 filiżanki szpinaku, 1/2 filiżanki startego sera typu cheddar; 2 plastry bekonu; kawa z mlekiem.

jajecznica z 2 jajek z 1/4 filiżanki papryki, 1/2 filiżanki szpinaku, 1/2 filiżanki startego sera typu cheddar; 2 plastry bekonu; kawa z mlekiem. Przekąska: 1/4 filiżanki orzechów włoskich

1/4 filiżanki orzechów włoskich Obiad: sałatka z tuńczyka przygotowana z 1 puszki tuńczyka, 2 łyżek majonezu i 1 łyżki soku z limonki, podana na 2 liściach sałaty rzymskiej.

sałatka z tuńczyka przygotowana z 1 puszki tuńczyka, 2 łyżek majonezu i 1 łyżki soku z limonki, podana na 2 liściach sałaty rzymskiej. Przekąska: 1 jajko na twardo.

1 jajko na twardo. Kolacja: 1 filet z dorsza panierowany w 1 jajku i parmezanie, usmażony na 1 łyżce oliwy, podany z 1/2 filiżanki ugotowanej fasolki szparagowej przyprawionej solą i pieprzem.

Dzień 7. (niedziela) na diecie bez cukru

Śniadanie: 1 odchudzony muffin z masłem; kawa z mlekiem.

1 odchudzony muffin z masłem; kawa z mlekiem. Przekąska: mały kawałek żółtego sera.

mały kawałek żółtego sera. Obiad: 2 filiżanki sałaty rzymskiej wymieszane z 2 łyżkami dressingu Cezar i oprószone 1 łyżką tartego parmezanu oraz 5 grillowanych krewetek.

2 filiżanki sałaty rzymskiej wymieszane z 2 łyżkami dressingu Cezar i oprószone 1 łyżką tartego parmezanu oraz 5 grillowanych krewetek. Przekąska: 1 plasterek szynki z indyka i 1 plaster żółtego sera.

1 plasterek szynki z indyka i 1 plaster żółtego sera. Kolacja: 1 grillowany stek z wołowiny z 2 filiżankami liści szpinaku, 5 pomidorkami koktajlowymi i winegretem z oliwy i octu winnego.

Artykuł postał na podstawie tekstu Julii Karwan-Jastrzębskiej. Pierwotnie został opublikowany 29.04.2014 przez Agatę Bernaciak.

