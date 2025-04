Detoks Szambala to nic innego jak głodówka, która ma oczyszczać organizm z toksyn i usprawniać działanie narządów. Zwolennicy detoksu twierdzą, że pozwala poczuć się lepiej i jest świetnym wstępem do odchudzania. Dietetycy i inni eksperci są jednak innego zdania. Według, nich głodówki mogą wyrządzić organizmowi więcej szkody niż pożytku. Detoks Szambala nie jest wyjątkiem. Poznaj sekrety detoksu Szambala - ulubionej głodówki gwiazd.

Detoks Szambala to kontrolowana głodówka, która trwa 6 dni. Ten rodzaj kuracji oczyszczającej ma służyć usunięciu z organizmu szkodliwych substancji.

Podczas detoksu spożywanie jakichkolwiek pokarmów jest zabronione, należy jednak pić ciepłą wodę i przyjmować specjalną mieszankę ziół.

Detoks przeprowadza się najczęściej w specjalnym ośrodku, by być pod opieką specjalistów w przypadku skutków ubocznych.

Detoks Szambala to w zasadzie głodówka oczyszczająca, która przeprowadzana jest pod specjalnym nadzorem. W trakcje procesu oczyszczania praktykuje się też jogę i uczestniczy w zajęciach grupowych.

Zadaniem diety oczyszczającej i głodówki jest wyeliminowanie z organizmu zgromadzonych toksyn, które utrudniają jego prawidłowe funkcjonowanie. Tego rodzaju kuracje ukierunkowane są na usunięcie z ustroju szkodliwych produktów przemiany materii pochodzących z powietrza, niezdrowej żywności, napojów, leków oraz z rozpadu komórek tłuszczowych.

Standardowe powstrzymywanie się od spożywania posiłków powoduje osłabienie, zawroty i bóle głowy, a w niektórych przypadkach wywołuje zatrucia pokarmowe.

Detoks Szambala to specyficzny rodzaj kuracji prozdrowotnej, której celem jest oczyszczenie organizmu, które przeprowadzane jest w czasie specjalnego wyjazdu grupowego pod okiem specjalistów.

Głodówka Szambala (według jej zwolenników i propagatorów) zmniejsza ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, dzięki profesjonalnej opiece doświadczonych instruktorów i terapeutów.

Atutem kuracji jest przyjmowanie w jej trakcie specjalnie wyselekcjonowanej mieszanki ziół, skomponowanej przez lekarzy z Nowej Zelandii, która przyspiesza proces oczyszczania.

Detoks przeprowadzany jest w grupie, co powoduje wzrost motywacji, zaś opieka lekarzy daje gwarancję bezpieczeństwa. Efekty kuracji przyspieszają spacery, medytacje i nieforsujące formy aktywności fizycznej np. joga. Ten rodzaj diety cieszy się coraz większą popularnością nie tylko wśród gwiazd.

Detoks Szambala według jego zwolenników przynosi wiele korzyści, mianowicie:

oczyszcza organizm z toksyn, złogów jelitowych i pasożytów,

pozwala schudnąć 5-7 kg,

poprawia samopoczucie,

zmniejsza ból stawów,

stabilizuje poziom cukru we krwi,

obniża poziom cholesterolu,

redukuje stres i zmęczenie,

poprawia wygląd skóry,

odpręża, przynosi spokój wewnętrzny (te efekty pojawiają się na ogół trzeciego dnia),

zmienia zapach skóry (staje się jak u niemowlęcia),

wyostrza smak,

poprawia gibkość ciała,

podnosi libido,

zwiększa pewność siebie,

przywraca wewnętrzną równowagę i jasność umysłu.

Detoks Szambala, czyli 6 dni bez przyjmowania pokarmów, to prawdziwy szok dla organizmu, dlatego należy odpowiednio przygotować się do kuracji. Zalecają to wszyscy propagatorzy kuracji. Właściwe przygotowanie do detoksu wzmocni efekty oczyszczania i zapobiegnie uczuciu głodu w trakcie jego trwania.

Na minimum tydzień przed rozpoczęciem głodówki należy:

jeść wyłącznie owoce i warzywa (najlepiej na ciepło);

(najlepiej na ciepło); pić świeżo wyciskane soki i herbaty ziołowe ;

; nie spożywać cukru, soli, mięsa, nabiału oraz pieczywa ,

, zrezygnować z kawy i czarnej herbaty.

Eksperci z dziedziny zdrowia, czyli w tym wypadku dietetyki i medycyny, mówią detoksowi Szambala stanowcze NIE. Efekty uboczne diet oczyszczających często są poważniejsze, niż potencjalne korzyści z takiej głodówki.

6-dniowa głodówka to nie tylko niewielkie obniżenie nastroju, bóle głowy lub omdlenia. W niektórych przypadkach może dojść do poważnych zaburzeń zdrowia, bo taki detoks obnaża słabsze strony organizmu. Zastanów się, czy płaski brzuch przez kilka dni po detoksie, jest wart takiego ryzyka.

Do prawidłowego funkcjonowania niepotrzebne są czasowe głodówki, diety oczyszczające lub diety sokowe. Za detoksykacje organizmu z toksyn odpowiadają: wątroba, nerki, płuca. Dbaj o zdrową dietę na co dzień, zażywaj ruchu na świeżym powietrzu i nie stosuj używek, a prawdziwie zadbasz o detoksykację organizmu.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 18.05.2016.

