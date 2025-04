Dzień 1. detoksu przed urlopem

Co robić? Usuń z menu ciężkostrawne, wysokokaloryczne dania. Dzień zacznij od wypicia na czczo szklanki letniej, przegotowanej wody z łyżeczką miodu i sokiem z połowy cytryny.

Co to da? Woda z sokiem przyspieszy metabolizm, oczyści jelita, wzmocni organizm, złagodzi zgagę i zlikwiduje zaparcia.

Dzień 2. detoksu przed urlopem

Co robić? Ogranicz mięso i wędliny, zastąp je np. kaszą jaglaną. 2-3 razy dziennie wypij szklankę napoju z pietruszki. Zmiksuj pęczek natki pietruszki, dodaj sok z cytryny i łyżeczkę miodu. Dodaj letnią, przegotowana wodę.

Co to da? Napój z natki pomoże ci nawodnić organizm i oczyścić krew z toksyn. Natka jest wyjątkowo bogatym źródłem witaminy C, która wspomaga odtruwanie organizmu.

Dzień 3. detoksu przed urlopem

Co robić? Postaw na surowe warzywa. Dodawaj je do każdego posiłku. Po jedzeniu pij koktajle pomidorowe z selerem. Zmiksuj 2-3 gałązki selera i 2-3 pomidory bez skórki, dopraw solą i pieprzem.

Co to da? Warzywne koktajle wzbogacą menu w błonnik, który usuwa toksyny z jelit. Dostarczą potasu, który stabilizuje ilość wody w organizmie i zapobiega obrzękom.

Dzień 4. detoksu przed urlopem

Co robić? 2-3 razy dziennie jedz chudy nabiał: kefir, jogurt naturalny lub maślankę, najlepiej w formie koktajli ze zmielonym siemieniem lnianym i poppingiem amarantusowym.

Co to da? Przetwory mleczne wzmocnią florę bakteryjną jelita i usprawnią trawienie. Mleczne koktajle dostarczą ci też witaminy B2, stymulują odporność oraz dbają o skórę.

Dzień 5. detoksu przed urlopem

Co robić? Unikaj mocnej kawy i herbaty, zamiast tego kilka razy dziennie wypij herbatkę imbirową. Kawałek imbiru (1 cm) zalej litrem wrzątku. Parz pod przykryciem 10-15 minut. Dopraw sokiem z cytryny.

Co to da? Herbatka imbirowa pobudza krążenie krwi, przyspiesza metabolizm. Olejek zawarty w kłączu pobudza wydzielanie śliny i soku żołądkowego, działa żółciopędnie i rozkurczowo, leczy wzdęcia.

na podstawie tekstu Agnieszki Leciejewskiej/Vita