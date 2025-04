1... kontrola lekarska w roku

To bardzo ważne, by sprawdzać swój stan zdrowia niezależnie od wieku, w którym jesteś. Przynajmniej raz w roku zrób podstawową morfologię, zbadaj poziom hormonów (tarczycowych i tych kobiecych), zadbaj o regularne badania piersi i cytologię. Ciało to twój największy skarb!

2... litry wody dziennie

I nie mów, że się nie da! Codziennie przed wejściem do pracy kupuj 1,5 litrową wodę i zadbaj, by na koniec dnia butelka była pusta. Pozostałe 0,5 litra uzupełnisz popijając rano i wieczorem herbatę lub jedząc na lunch zupę.

3... treningi w tygodniu

To idealna ilość treningów, która pomoże ci utrzymać dobrą kondycję i jednocześnie wysmukli twoje ciało. Ćwiczenia w takiej ilości przyspieszą również metabolizm, co po upływie kilku miesięcy zaowocuje utratą nadprogramowych kilogramów!

4... przerwy w ciągu pracy

Zdarza ci się, że przez 8 godzin pracy nie wstajesz od biurka, a nawet jeśli wstajesz, to jedynie po to, by udać się do toalety? Musisz to zmienić! Przynajmniej co 2 godziny zrób sobie 5 minutową przerwę, by rozprostować kości, rozciągnąć się, złapać kilka głębokich oddechów. Twoje ciało naprawdę tego potrzebuje!

5... posiłków dziennie

To absolutnie najważniejsza zasada, której powinnaś się trzymać. 5 małych posiłków dziennie sprawi, że twój metabolizm przyspieszy, ty nie będziesz odczuwać głodu i przestaniesz rzucać się na jedzenie po powrocie z pracy!

6... minut porannej rozgrzewki

Rzadko kiedy pamiętamy o tym, jak ważne jest dobre rozpoczęcie dnia. 6 minut porannego rozruchu rozbudzi twój organizm i dobrze nastawi go na nadchodzącą aktywność. Nie mówiąc już o korzyściach, jakie niesie dla twojej sylwetki!

7... rano pobudka

Niemal każdego dnia wstajesz o zupełnie innej godzinie? Taki nieregularny tryb życia niekorzystnie wpływa na twój zegar biologiczny i negatywnie odbija się na samopoczuciu. Staraj się wstawać o zbliżonych porach, nawet w czasie weekendu. Idealną godziną na rozpoczęcie dnia jest 7 rano.

8... godzin snu na dobę

Nigdy nie uda ci się być w dobrej formie, jeśli będziesz spać na raty albo na sen będziesz poświęcać mniej niż 8 godzin na dobę. Choć może ci się wydawać, że już po 6 godzinach jesteś wypoczęta, to tylko chwilowe uczucie. Sypiając tak krótko po miesiącu zobaczysz, że twój organizm będzie przemęczony!

9... minut szczerego śmiechu

I nie mówimy tu jedynie o uśmiechaniu się do innych (choć to również jest bardzo ważne). Chodzi o szczery śmiech, po którym odczujesz każdy mięsień brzucha, a po policzkach będą spływać ci łzy! Każda minuta takiej radości pobudza organizm do działania, zwiększa produkcję endorfin i poprawia samopoczucie. Grunt to dobre nastawienie do świata i ludzi. Tego się trzymaj każdego dnia!

10... tysięcy kroków dziennie

Wydaje ci się to trudne do zrealizowania? Nic bardziej mylnego! By wykonać 10 tysięcy kroków tak naprawdę wystarczy półgodzinny spacer + codzienna aktywność związana z zakupami, szykowaniem się do pracy, odebraniem dzieci ze szkoły i drogą do biura. Oczywiście jeśli trasy nie pokonujesz wyłącznie samochodem...

