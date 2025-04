Fit dania z cukinią są lekkie, niskokaloryczne, a niezwykle smaczne. Wyciśnij najwięcej z sezonu na cukinię i poza klasycznymi daniami z cukinii, poznaj też te dietetyczne i niskokaloryczne. Mamy zbiór pomysłów i przepisów aż na ponad 20 form przygotowania cukinii w fit wersji. Przetestuj je wszystkie i wybierz ulubiony.

Spis treści:

Żeby zachować niskokaloryczne cechy cukinii, wystrzegaj się tych błędów:

Nie podawaj cukinii z dużą ilością sera żółtego lub pleśniowego: są kaloryczne.

żółtego lub pleśniowego: są kaloryczne. Unikaj smażenia cukinii na dużej ilości tłuszczu . To warzywo bardzo mocno wchłania olej.

. To warzywo bardzo mocno wchłania olej. Staraj się nie grillować cukinii nad otwartym ogniem lub na grillu węglowym. Osadza się na niej dużo niezdrowych WWA.

Zamiast tego, skorzystaj z tych wskazówek:

Podaj cukinię z mozzarellą light , ricottą, twarożkiem lub naturalnym serkiem śmietankowym.

, ricottą, twarożkiem lub naturalnym serkiem śmietankowym. Cukinię grilluj na grillu elektrycznym lub patelni grillowej, nie potrzeba do tego tłuszczu.

lub patelni grillowej, nie potrzeba do tego tłuszczu. Placki z cukinii i inne dania, w których cukinia wymaga smażenia, przygotuj na mocno rozgrzanej patelni, by cukinia wchłaniała mniej oleju.

Mamy aż 20 pomysłów na przygotowanie cukinii w fit formie. Żaden z nich nie wymaga szczegółowego przepisu, większość dań zrobisz bez instrukcji; wystarczy pomysł, który możesz łatwo zaadaptować do swoich preferencji.

Fit makarony z cukinii

Makaron z cukinii to doskonała baza dietetycznego dania. Zrobisz go obieraczką do warzyw lub specjalnym spiralizerem. Podaj z ulubionymi dodatkami na surowo lub po zblanszowaniu we wrzątku. Kilka pomysłów na dodatki do makaronu z cukinii:

sos pomidorowy,

oliwa z oliwek, czosnek i ostra papryka,

śmietankowy serek i łosoś,

krewetki z czosnkiem,

sos z pieczonej papryki.

Fit zapiekanki z cukinii

Zapiekanki z cukinii fit możesz przyrządzić na wiele sposobów. Staraj się nie korzystać z dużej ilości sera żółtego, który oczywiście poprawia smak zapiekanki, ale niweluje jej odchudzające właściwości. Wykorzystuj dużo sezonowych warzyw: paprykę, bakłażany, pomidory, kalarepę. Do fit zapiekanki z cukinii możesz dodać pieczarki i podgotowane ziemniaki. Sos do zapiekanki przygotuj na bazie pomidorów, pomidorów z mlekiem lub śmietanki 12%. Unikaj korzystania ze śmietanki 30%.

Fit ratatouille z cukinii

Ratatouille (ratatuj) to śródziemnomorskie danie z cukinii, które zdecydowanie zasługuje na określenie „fit". To przekładana cukinia, bakłażan, pomidory, cebula i papryka, zanurzone w aromatycznym pomidorowym sosie. Potrawę zapieka się w piekarniku. Oryginalna receptura na ratatouille pochodzi z Nicei, ale przygotowuje się ją w wielu innych rejonach basenu Morza Śródziemnego.

fot. Fit ratatuj z cukinii/ Adobe Stock, GreenArt

Fit zupy z cukinii

Fit zupy z cukinii to doskonały lekki obiad na upały. Cukinię możesz dodać do dowolnej zupy warzywnej, każdą wzbogaci. Możesz wrzucić do lekkiego bulionu podsmażoną cukinię pokrojoną w kostkę, tartą cukinię, lub podać dowolną zupę z cukiniowym makaronem. Cukinia jest też doskonałą bazą do powstania fit kremów z cukinii.

Fit pizzerki z cukinii

Mini pizze z cukinii to dietetyczna przekąska pasująca na imprezę, do filmu lub na kolację. Wystarczy, że pokroisz cukinię w talarki, posmarujesz każdy z nich passatą pomidorową i posypiesz dowolnymi dodatkami. Możesz tak przygotować mini pizzerki wegetariańskie, z szynką, z grzybami lub samą mozzarellą.

Fit cukinia faszerowana

Cukinia faszerowana to popularna forma podawania cukinii. Łatwo przerobisz ją na fit danie z cukinią. Zebrałyśmy aż 10 przepisów na fit faszerowaną cukinię. Korzystaj z tych wskazówek, przygotowując dietetyczne cukinie:

jeśli chcesz nafaszerować cukinię mięsem, korzystaj z mielonego indyka, mielonego kurczaka lub chudej mielonej wieprzowiny , lub wołowiny;

, lub wołowiny; zawsze zużywaj miąższ z wydrążania cukinii do przygotowania farszu;

do przygotowania farszu; najmniej kalorii mają cukinie faszerowane warzywami i dodatkami białkowymi, ale by faszerowana cukinia była sycąca, do farszu dodaj kaszę lub brązowy ryż ;

; unikaj posypywania faszerowanej cukinii dużą ilością sera żółtego, korzystaj śmiało z mozzarelli light.

Fit grillowana cukinia

Grillowana cukinia to jeden z klasycznych dodatków warzywnych na grilla. Każda cukinia z grilla jest fit, jeśli nie dodasz do niej za wiele marynaty. Fit cukinię marynuj w świeżych ziołach, przyprawach, czosnku i oliwie. Unikaj grillowania jej nad otwartym ogniem, raczej połóż ją na tackach grillowych. Przez cały rok możesz robić też grillowaną cukinię na grillu elektrycznym. To pyszny dodatek do każdego obiadu, lub na kanapkę.

fot. Grillowana fit cukinia/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Fit sałatki z cukinią

Cukinia świeża, tarta i grillowana, mogą być głównymi elementami lub dodatkami do sałatek. Cukinia na surowo jest jadalna, jeśli masz niewielką młodą cukinię, nie musisz grillować jej do sałatki. Cukinia jest neutralna w smaku, więc skomponuje się doskonale w sałatkach z innymi, mocnymi dodatkami: suszonymi pomidorami, oliwkami, orzechami, serami.

Cukinia to nie tylko dodatek do sałatek. Cienko starta obieraczką do warzyw młoda cukinia (w podobny sposób, jak makaron z cukinii) podana z odrobiną pieprzu, octu balsamicznego i oliwy, jest już sama w sobie pyszną sałatką.

Fit ciasta z cukinią

Czy wiesz, że fit danie z cukinią to może być też danie na słodko? Przygotuj fit ciasta z cukinią: są wilgotne i bardzo smaczne. Wymagają całkiem sporej ilości tartej cukinii, której później prawie wcale nie wyczuwasz w smaku ciasta. Tartą cukinię możesz dodać do masy różnych ciast i ciastek, które przygotowujesz. Sprawdzi się najlepiej w ciastach do pieczenia, szczególnie we wszystkich ciastach czekoladowych.

Fit chlebek z cukinii

Z cukinii może powstać też wytrawna wersja ciasta: fit chlebek cukiniowy, albo cukiniowe muffiny. Przygotowuje się je np. z mąki owsianej, tartej cukinii i jajek. Dodatek ziół ulepsza recepturę.

fot. Wytrawny fit chlebek z cukinii/ Adobe Stock, minadehzda

Fit leczo z cukinią

Choć oryginalna receptura na leczo nie bierze pod uwagę cukinii, prawie każdy Polak wzbogaca leczo cukinią. Dzięki temu jest bardziej treściwe, sycące i tańsze. Fit leczo z cukinią nie zniesie dodatku boczku lub tłustej kiełbasy. Możesz za to dodać do niego kilka ziemniaków, soczewicę, lub podkręcić smak oliwkami, lub kaparami.

Fit owsianka z cukinią

Do porannej owsianki na słodko dodaj kawałek tartej cukinii. Jej smak „zginie” w aromacie innych dodatków, a zwiększysz objętość owsianki, nie podbijając jej kaloryczności. Do owsianki z cukinią dodaj jakiś wyrazisty dodatek: maliny, kakao, cynamon lub jagody.

Fit placki z cukinią

Placki to jedna z ulubionych form przygotowywania cukinii. Jeśli smażysz je na głębokim tłuszczu, są na pewno smaczne, ale ciężko powiedzieć, że to fit potrawa. Fit placki z cukinii są pieczone, smażone na patelni bez tłuszczu, grillu elektrycznym lub na naprawdę niewielkiej ilości oleju.

Fit szaszłyki z cukinią

Cukinia to też świetne wzbogacenie FIT menu grillowego. Nie tylko w klasycznej formie grillowanej cukinii. Z cukinią zrób też szaszłyki. Połącz ją z bardziej wyrazistymi elementami: pieczarkami, kukurydzą, cebulą, papryką, chudym mięsem, ananasem. Szaszłyki możesz zrobić w piekarniku, nie musisz odpalać całego grilla.

Fit roladki z cukinii



Cukinia pokrojona w cienkie plastry to idealny materiał do stworzenia fit przekąski: cukiniowych roladek. Plastry cukinii możesz ugrillować, zblanszować we wrzątku lub podsmażyć na niewielkiej ilości tłuszczu. Roladki cukiniowe nadziej:

suszonymi pomidorami,

serkiem z ziołami,

ricottą z przyprawami,

szpinakiem,

kawałkiem moreli lub brzoskwini,

suszoną śliwką.

Roladki zabezpiecz wykałaczką i podaj na zimno, lub zapiecz je w sosie pomidorowym.

fot. Fit roladki z cukinii/ Adobe Stock, Magdalena Bujak

Fit pasta do chleba z cukinii

Zamiast masła i margaryny do kanapek, skorzystaj z fit pasty z cukinii. Startą i uduszoną cukinię zmiksuj z dowolnymi orzechami lub pestkami: pestkami słonecznika, migdałami, pestkami dyni lub orzechami włoskimi. Dodaj czosnek i ulubione przyprawy. Smaczna i zdrowa fit pasta do chleba z cukinią gotowa.

Cukinia duszona ala młoda kapusta

Kochasz duszoną młodą kapustę z koperkiem? Gdy sezon na młodą kapustę przeminie, koniecznie spróbuj duszonej cukinii w ten sam sposób. Na oleju zeszklij cebulę, podsmaż ją chwilę. Dodaj cukinię, sól, pieprz, dużo koperku. Możesz wzbogacić smak w inne przyprawy, np. ostrą paprykę chili lub łyżeczkę koncentratu pomidorowego.

Cukinia do fit kanapek zamiast chleba

Masz ochotę na kanapkę bez chleba? Skorzystaj z surowego plastra cukinii lub pogrillowanej cukinii. Możesz podać je z takimi dodatkami, jakie ułożyłabyś na kanapce. Komponuje się świetnie np. ze śmietankowym serkiem i łososiem.

Fit lasagne z cukinii

Cukinia może odgrywać też rolę makaronu do lasagne z cukinii. W fit wersji przepisu na cukiniowe lasagne, unikaj raczej korzystania z klasycznego beszamelu. Zrób lasagne cukiniowe z mięsem lub warzywami i sosem pomidorowym.

Fit frytki z cukinii

Z cukinii możesz zrobić też smaczne fit frytki z cukinii pieczone w piekarniku. Wystarczy, że obtoczysz cukinię w panierce i upieczesz frytki w wysokiej temperaturze. Dla lepszego efektu podaj je z fit sosem czosnkowym.

