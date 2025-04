Zielona herbata na odchudzanie to dość popularny naturalny spalacz tłuszczu. Każdy, kto już zdobędzie się na dietę odchudzającą i zaczyna ćwiczyć, szuka sposobów, aby te wysiłki przyniosły jak najlepsze rezultaty. Sięgnięcie po zieloną herbatę może być dobrym pomysłem, choć diety nie zastąpi.

Zielona herbata zawiera dwa składniki które mają potencjał wspomagania odchudzania. Należą do nich:

Antyoksydanty i kofeina działają synergistycznie, co oznacza, że mogą wzajemnie nasilać swoje działanie. Dzięki temu zielona herbata faktycznie może w pewien sposób wspomagać odchudzanie. I są badania naukowe, które to potwierdzają.

W jednym z nich zaobserwowano, że u mężczyzn, którzy przyjmowali ekstrakt z zielonej herbaty, spalanie tłuszczu podczas aktywności fizycznej było o 17% wyższe niż u mężczyzn, którzy ekstraktu nie przyjmowali.

W innym badaniu zaobserwowano, że katechiny zwiększają spalanie tłuszczu nie tylko podczas wysiłku fizycznego. W spoczynku spalanie tłuszczu wzrastało o 3-4%. Co ciekawe, zielona herbata pomaga pozbywać się tłuszczu brzusznego.

Wśród działań zielonej herbaty wspomagających odchudzanie często wymienia się zmniejszenie apetytu. Niestety wyniki badań na ten temat są niejednoznaczne.

Większość badań dotyczących wpływu zielonej herbaty na odchudzanie obejmowała stosowanie ekstraktów lub suplementów z zielonej herbaty, a nie na naparu zielonej herbaty. Koncentracja substancji aktywnych w ekstraktach jest dużo wyższa niż w naparze. Dlatego trudno liczyć na to, że picie naparu da podobne rezultaty, jak stosowanie wyciągów.

Czy to oznacza, że podczas odchudzania należy dać sobie spokój z piciem zielonej herbaty? Niekoniecznie. Z pewnością napar ten będzie wspomagał zdrowie, choć na pewno nie sprawi, że cały proces odchudzania będzie przebiegał znacząco szybciej.

Właściwości odchudzające zielonej herbaty często są przeceniane. Samo picie naparu nie sprawi, że schudniesz, jednak jeśli będziesz stosować dietę redukcyjną i dbać o aktywność fizyczną, a dodatkowo codziennie pić zieloną herbatę, z pewnością będziesz zadowolona z efektów odchudzania.

Jeśli nie masz problemów z ciśnieniem czy wrzodami żołądka, możesz pić nawet 5-8 filiżanek zielonej herbaty dziennie. Podobno cenniejsze właściwości posiada drugi napar przygotowany z tych samych liści.

Pamiętaj jednak, by mokrych liści nie zostawiać zbyt długo. Po 12 godzinach zacznie rozwijać się na nich szkodliwa pleśń i należy je już wyrzucić.

W świetle badań, lepiej jest pić zieloną herbatę, czy przyjmować suplementy z tej rośliny w czasie dnia, a nie na noc. Chodzi o to, aby zwiększyć spalanie tłuszczu podczas aktywności fizycznej. Tymczasem w nocy się śpi, a nie ćwiczy.

Jak wspomnieliśmy wyżej, spalanie tłuszczu podczas wysiłku pod wpływem zielonej herbaty może wzrosnąć nawet o 17%. Efekt ten w spoczynku spada do ok. 3-4%. Dlatego przyjmowanie zielonej herbaty na noc wydaje się nienajlepszym pomysłem.

Zarówno zielona jak i czerwona herbata zawierają substancje, które wykazują potencjał do wspomagania odchudzania. Np. czerwona herbata zawiera aspalatynę (nie zawiera jej herbata zielona), która pomaga obniżać poziom hormonów stresu. Wysoki ich poziom zwiększa apetyt i sprzyja gromadzeniu tkanki tłuszczowej. Z kolei herbata rooibos (czerwona) nie zawiera EGCG, które znajdują się w zielonej herbacie. Obie rośliny natomiast zawierają kofeinę.

Ponieważ nie porównywano w badaniach, która z tych herbat skuteczniej pomaga schudnąć, nie sposób stwierdzić, która działa lepiej. Być może u niektórych skuteczniejszy będzie wyciąg z czerwonej herbaty, a u innych – z herbaty zielonej.

Dlatego, jeśli planujesz pić herbatę na odchudzanie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgać po oba te napary na zmianę i korzystać z dobrodziejstw jednego i drugiego! Pamiętaj jednak, że siła oddziaływania naparów jest mniejsza niż ekstraktów.

Czemu nie! Imbir na odchudzanie wpływa korzystnie. Zatem połączenie działania zielonej herbaty z właściwościami imbiru może być dobrym pomysłem. Pamiętać jednak trzeba, że, podobnie jak w przypadku herbaty, skuteczniej działają ekstrakty z imbiru niż sam imbir. Dlatego być może warto poszukać suplementów z zieloną herbatą i imbirem?

Na pewno jednak picie zielonej herbaty z imbirem podczas diety odchudzające nie zaszkodzi. Kto wie, może pomoże?

Podobnie jak w przypadku herbaty z imbirem – nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki napar pić w czasie odchudzania. Natomiast dodatek cytryny nie sprawia, że napar skuteczniej pomaga schudnąć. Napój dokładnie tak samo jak woda z cytryną skutecznie nawadnia, a wypity przed posiłkiem pomaga wypełnić żołądek i ograniczyć apetyt. Ma jednak takie samo prozdrowotne działanie jak napar bez dodatku cytryny.

Tabletki czy inne suplementy z ekstraktem z zielonej herbaty nie są lekami. Ich wytwarzanie nie podlega kontroli pod względem zawartości poszczególnych substancji aktywnych i nie przebadano ich skuteczności. To sprawia, że nawet podawane na opakowaniu wartości (np. zawartości katechin) mogą być inne niż faktyczne. Trudno jest więc oceniać ich skuteczność oraz porównywać te preparaty między sobą. Jedno jest niemal pewne: zawartość katechin i kofeiny w suplementach z ekstraktami z zielonej herbaty będzie wyższa niż w naparze.

Jeśli chodzi o opinie na temat tabletek z zieloną herbatą na odchudzanie, to jak to zwykle bywa, część osób stwierdzi, że działają, inne powiedzą, że nie zauważyły ich wpływu na masę ciała. Trudno jednak poważnie traktować takie opinie. Nie wiadomo w końcu, jak suplementy były stosowane, czy w czasie ich przyjmowania stosowana była dieta i aktywność fizyczna. Dlatego nie sposób z nimi dyskutować, czy traktować jak potwierdzenie czy zaprzeczenie skuteczności poszczególnych suplementów.

Zielona herbata zawiera wiele cennych dla zdrowia składników. W przeciwieństwie do czarnej herbaty, nie poddaje się jej fermentacji, jej wysuszone liście ogrzewa się parą wodną.

W skład herbaty wchodzą katechiny należące do związków o działaniu antyoksydacyjnym (hamują reakcje utleniania w procesach oksydacyjnych m.in. witaminy E i C, a także glutationu). Spośród katechin zielonej herbaty największe znaczenie odrywa związek zwany EGCG – galusan epigallokatechiny. Działanie przeciwutleniające katechin powoduje, że zmniejszają ryzyko nowotworów, głównie przewodu pokarmowego.

Zielona herbata może być także wykorzystywana w profilaktyce próchnicy zębów. Wynika to z zawartości jonów fluorkowych korzystnie działających na szkliwo zębów.

W skład zielonej herbaty wchodzą związki polifenolowe, które zmniejszają ryzyko wystąpienia zawału serca. Składniki zielonej herbaty działają wzmacniająco na naczynia krwionośne. Zielona herbata ma dużo wyższy potencjał antyoksydacyjny od herbaty czarnej.

Oprócz tego katechiny zawarte w zielonej herbacie wpływają hamująco na migrację komórek mięśniowych gładkich i ich rozmnażanie, przez co ograniczają zwężanie światła tętnic.

Picie zielonej herbaty obniża poziom cholesterolu, jednak nie powinny sięgać po nią osoby cierpiące na wrzody żołądka, ponieważ wzmaga wydzielanie soków trawiennych.

Badania wykazują także pozytywną rolę zielonej herbaty w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Katechiny zawarte w herbacie powodują rozkurcz naczyń zależny od uwolnienia z komórek śródbłonka tlenku azotu w wyniku przemian argininy w cytrulinę. Tlenek azotu bierze udział w reakcjach blokujących stan zapalny śródbłonka naczyniowego.

Zielona herbata hamuje aktywność enzymu rozkładającego acetylocholinę, przez co może poprawiać pamięć, a także zapobiega gromadzeniu się w komórkach nerwowych amyloidu – białka przyczyniającego się do rozwoju chorób demencyjnych.

Napary z zielonej herbaty mogą być przez to stosowane w prifilaktyce choroby Alzheimera.