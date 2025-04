Fot. Fotolia

Metoda kupowania sprzętu poza sezonem jest bardzo popularna wśród konsumentów i dotyczy nie tylko rynku rowerów. Ot, choćby kierowcy często kupują opony letnie w zimie, a narciarze udają się do sklepów po nowe deski latem. Czy jednak jest to dobra metoda, by dostać sprzęt, z którego będziesz zadowolony?

Rower z wyprzedaży – czy warto czekać z zakupem?

Jeśli planujesz kupno roweru w okresie zimowym, dowiedz się, jaką popularnością cieszy się upatrzony przez ciebie model. Może się bowiem okazać, że jeszcze przed wyprzedażami wszystkie egzemplarze zostaną sprzedane, a ty obejdziesz się smakiem. Jeśli więc nie stać cię na zapłacenie całej sumy, możesz kupić rower na raty i mieć pewność, że wybrany model trafi właśnie do Ciebie.

Pamiętaj, że czekając na wyprzedaże, możesz trafić na pojazdy sprzed kilku lat, o czym sprzedawcy nie zawsze informują, twierdząc, że oferują model tegoroczny.

Problemem bywa też fałszywa obniżka cen. Sprzedawca wpisuje wyższą cenę i ją przekreśla, podając aktualną jako promocyjną. Żeby to zweryfikować, warto odwiedzić stronę internetową producenta i sprawdzić cenę „sugerowaną”.

"Oczywiście w magazynach zostaje sporo wartościowych produktów. Masz więc szansę, by wśród nich znaleźć sprzęt, który spełni wszystkie twoje oczekiwania" – mówi Michał Putz.

Na co zwrócić uwagę kupując rower z wyprzedaży?

Szukając roweru podczas wyprzedaży, kieruj się takimi samymi cechami, jak w czasie sezonu. Najważniejsza jest oczywiście jakość wykonania i komponenty użyte do produkcji pojazdu. Zwróć uwagę na wielkość pojazdu, możliwości regulowania ustawień i ogólny stosunek ceny do jakości.

Warto zwrócić uwagę na konfigurację modelu. Zdarzają się przypadki, że w rowerach zostaje zmieniony osprzęt na gorszy (w stosunku do modelu rynkowego) i taki pojazd sprzedawany jest jako wyprzedażowy.

Rozważne zakupy to gwarancja twojej satysfakcji. Dlatego niezależnie od pory roku, w której decydujesz się na zakup roweru, postaw na modele cieszące się najlepszą opinią, które zapewniają długowieczność i wytrzymałość sprzętu.

