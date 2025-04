Jeżeli zamiast tradycyjnego pieczywa spożywamy wafle ryżowe, owszem mogą stanowić dobrą alternatywę i być korzystnym sposobem na redukcję kilokalorii. Jednak przy stosowaniu tego rodzaju zamiennika, należy pamiętać o tym, że mniejsza kaloryczność wafla nie może dawać dyspensy do zwiększenia ich ilości w jednej porcji.

Poza tym mają wysoki indeks glikemiczny (szybko podnoszą stężenie glukozy we krwi i równie szybko je obniża powodując uczucie głodu), dlatego spożywanie ich w ramach przekąski jest dobre tylko wtedy, gdy zatrzymamy się na 1-2 sztukach. Nie można też w zamian za to, więcej na nie nakładać lub zjadać ich z czymś "bardziej treściwym" - wówczas mija się to z celem.

