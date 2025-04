fot. Fotolia

Wpływ temperatury otoczenia na skuteczność odchudzania

Obniżenie temperatury otoczenia to zdaniem naukowców jedna z metod skutecznej walki z otyłością. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez dr Anouk van der Lans z Uniwersytetu w Maastricht na osobach z indeksem BMI pomiędzy 28 a 35.

Korzystny wpływ zimna na efekty odchudzania wynika ze wzrastającego w organizmie w niskich temperaturach poziomu tzw. brązowego tłuszczu, uczestniczącego w procesach metabolicznych i wykorzystującego zgromadzoną w organizmie energię do wytworzenia ciepła. Proces ten jest efektem spalania zgormadzonych w organizmie zapasów, czyli kwasów tłuszczowych zawartych w tłuszczu białym. Dzięki wykorzystaniu energii magazynowanej w białym tłuszczu, tłuszcz brązowy przyczynia się do zmniejszenia wagi ciała. Istotne jest jednak stworzenie odpowiednich warunków do zwiększenia ilości tej brunatnej tkanki w organizmie. Jak to zrobić?

Okazuje się, że sprzymierzeńcem wzrostu ilości brązowej tkanki tłuszczowej są niskie temperatury. Ciekawy eksperyment przeprowadziła dr Anouk van der Lans z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Maastricht. W teście wzięła udział grupa osób z indeksem BMI pomiędzy 28 a 35. Uczestnicy eksperymentu, ubrani jedynie w t-shirty i krótkie spodenki, przez 6 godzin dziennie w trakcie 10 kolejnych dni przebywali w pomieszczeniu z temperaturą na poziomie 13-14 °C. Wyniki obserwacji potwierdziły zwiększenie w organizmach tych osób ilości brązowego tłuszczu oraz wyraźny wzrost wykorzystania energii potrzebnej do produkcji ciepła.

Zdaniem dr Lans aktywność brązowej tkanki tłuszczowej w warunkach nawet umiarkowanie zimnych temperatur może przyczynić się do zahamowania wzrostu wagi ciała, a jej aktywizacja może być w przyszłości powszechnie wykorzystywana w walce z otyłością. – Jest to również szansa na skuteczne utrzymanie prawidłowej wagi ciała dla osób, którym udało się już stracić zbędne kilogramy – twierdzi dr Lans.

Źródło: Materiały prasowe Lighthouse Consultants

