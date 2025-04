Grejpfrut znany jest jako skuteczny sprzymierzeniec szczupłej sylwetki. Pojawia się więc pytanie, czy sok grejpfrutowy odchudza tak, jak świeży owoc? Okazuje się, że tak! Sok grejpfrutowy ma właściwości wspierające spalanie tkanki tłuszczowej. Warto sięgać jednak po sok świeżo wyciśnięty, nie zaś ze sklepowej półki, w kartoniku.

Odchudzające właściwości grejpfruta

Grejpfrut nie od dziś znany jest ze swoich właściwości odchudzających. Wiele suplementów diety zawiera ekstrakty z tego owocu. Grejpfrut zyskał popularność ze względu na swoje właściwości spalające tłuszcz, a także regulujące pracę jelit i odtruwające organizm. Choć na rynku nie brak rozmaitych suplementów zawierających ekstrakt z grejpfruta, warto sięgać po świeże owoce i soki. W 100 gramach tego owocu znajduje się zaledwie kilkadziesiąt kalorii, za to mnóstwo witamin, zwłaszcza z grupy B, a także substancji przyspieszającej metabolizm. Owoce te dodatkowo „ściągają” nadmiar cholesterolu we krwi. Grejpfrut wykazuje również silne działanie antyoksydacyjne, a także wzmacniające układ immunologiczny.

Czy sok grejpfrutowy odchudza?

Skoro więc owoc wykazuje właściwości oczyszczająco – odchudzające, to czy sok z niego ma takie samo działanie? Warto pamiętać o tym, że o wiele łatwiej wypić sok z kilograma owoców lub warzyw, niż zjeść ich kilogram. Podczas wyciskania owoce i warzywa tracą nieco swoich właściwości. Mimo to sok świeżo wyciśnięty wciąż ma wysoką wartość odżywczą, wyższą niż sok z kartonu, czy dosładzany napój grejpfrutowy. Sok z grejpfruta nie tylko wspomaga odchudzanie, dzięki zawartości substancji przyspieszających metabolizm i oczyszczających organizm, ale także wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego. Regularne picie soku z grejpfruta działa również antycellulitowo. Poza sokami owocowymi warto do diety odchudzającej włączyć także soki warzywne np sok z buraka.

