Opinie o plastrach odchudzających są podzielone: eksperci ich nie polecają, a niektóre użytkowniczki chwalą sobie plastry odchudzające jako pomoc w zrzucaniu wagi. Czy plastry odchudzające działają? Podobnie jak krople na odchudzanie, mogą działać, ale w większości przypadków to strata pieniędzy...

Na stronach internetowych sprzedających plastry na odchudzanie ciężko znaleźć ich precyzyjny skład, a często nie ma nawet informacji kontaktowych producenta.

Z opakowania plastrów odchudzających krzyczą napisy:

zmniejsza apetyt,

spala tkankę tłuszczową,

przyspiesza przemianę materii.

Wystarczy, że przykleisz plaster na odchudzanie na wybranej części ciała i chudniesz. Nie musisz już stosować diety ani intensywnej aktywności fizycznej. Istny cud! Producenci plastrów odchudzających ogólnikowo piszą o składzie, wymieniając wśród substancji czynnych między innymi:

ekstrakt z zielonej herbaty,

L-karnitynę,

pieprz cayenne,

guaranę,

jagody acai,

ekstrakt z zielonej kawy,

kwas HCA.

Nigdzie jednak nie można znaleźć dokładnych danych ilościowych, ile danego składnika jest w pojedynczym plastrze. To niepokojące, jeśli mamy ocenić skuteczność plastrów na odchudzanie.

Producenci plastrów odchudzających obiecują błyskawiczny efekt i bezpieczne działanie. To złudne deklaracje! Substancje zawarte w plastrach odchudzających zazwyczaj nie pokonują w ogóle bariery skóry właściwej. Jedyne działanie, jakie mogą wykazywać, to miejscowe rozgrzanie naskórka przez substancje aktywne takie jak pieprz cayenne.

Większość substancji zawartych w plastrach odchudzających nie jest w stanie w ogóle przeniknąć przez barierę skóry właściwej. Podobnie dzieje się w przypadku balsamów odchudzających. Te same substancje podane doustnie, w postaci suplementu diety w tabletkach, wchłaniają się i mogą działać w jakiś sposób wsparte dietą i ruchem.

Zaklejanie pępka na odchudzanie brzucha

Fizjologicznie nie jest możliwa redukcja tkanki tłuszczowej z wybranej części ciała. Taki efekt można uzyskać tylko przez działania chirurgii plastycznej. Plastry odchudzające nie są w stanie odchudzić wyłącznie brzucha, czy ud. Zaklejanie pępka na odchudzanie nie jest więc dobrym pomysłem.

Uczucie po zastosowaniu plastrów na odchudzanie

Plastry na odchudzanie działają wyłącznie na poziomie naskórka, czyli tam, gdzie je przykleiłaś. Większość z nich zawiera substancje rozgrzewające jak pieprz cayenne, dlatego czujesz ciepło i pieczenie. Masz złudne wrażenie, że „coś się dzieje”. Wiele osób, które próbowały plastrów odchudzających, skarży się, że wywołują silne podrażnia, wysypki, reakcje alergiczne na skórze.

fot. Plaster odchudzający na brzuch/ Adobe Stock, HENADZY

Pamiętaj, że plastry odchudzające to nie leki. Plastry na odchudzanie to kategoria suplementów diety. Żeby je sprzedawać nie trzeba przeprowadzać żadnych badań. Nie spodziewaj się zatem, że ich skuteczność została potwierdzona badania z udziałem ludzi, tak jak to się dzieje w przypadku leków w plastrach (np. z nikotyną, czy z hormonami).

Plastry na odchudzanie często oferowane są przez internet, czyli w tzw. kanale pozaaptecznym. Jeśli spojrzysz krytycznym okiem na sklepy internetowe oferujące plastry odchudzające, okaże się, że często:

nie ma nim regulaminu zakupów,

nie ma danych kontaktowych do producenta.

Bywa, że plastry poleca dietetyk czy trener „słup”. Wyszukiwarka internetowa po wpisaniu danego nazwiska milczy jak zaklęta. Uważaj także na opinie na forach internetowych. Niektóre są pisane przez tzw. marketingowców szeptanych, którym płaci się za kilka pochlebnych zdań o produkcie.

Dlaczego więc chcesz wydać kilkaset złotych na nieskuteczne plastry od nierzetelnego producenta? W biegu szukasz rozwiązań, które nie wymagają twojego udziału. Gdyby takie istniały, świat nie tyłby na potęgę. Nie ma cudownego rozwiązania na nadwagę i otyłość, nigdy go nie będzie, bo to problem złożony. Z pewnością nie rozwiąże go żaden drogi plaster na odchudzanie!

Opinie użytkowników o plastrach odchudzających

Skoro plastry odchudzające nie działają, dlaczego zbierają czasem pozytywne opinie? Po pierwsze, wiele z nich jest nierzetelnych i napisanych przez osoby, którym zapłacono za pochlebne wypowiedzenie się o plastrach odchudzających.

Twoja koleżanka schudła po zastosowaniu plastrów odchudzających? Bardzo prawdopodobne, że działa tu efekt placebo: wydajesz dużo pieniędzy na plastry odchudzające. Nastawiasz się mentalnie na to, że „muszą zadziałać” i tylko przez twoje nastawienie możesz obserwować pozytywny efekt.

Wiele osób możliwie traktuje plastry odchudzające jako dodatek do zdrowszej diety i aktywności, którą wprowadzają. Jeśli po jakimś czasie obserwują pozytywne efekty, przypisują je plastrom odchudzającym, a nie nowej rutynie życia.

Opinie ekspertów o plastrach odchudzających

Opinie lekarzy, dietetyków i ekspertów o plastrach odchudzających są jednoznaczne: nie warto ich stosować. Choć sama metoda wydzielania substancji aktywnej przez plaster może być efektywna, plastry są zbyt różne i mało przebadane.

Nie ma także ścisłych kryteriów, które muszą spełniać, by producenci mogli je sprzedawać. Prościej mówiąc: ktoś może wyprodukować plastry na odchudzanie, nie sprawdzając w żaden sposób, czy zadziałają.

Po prostu nasącza się je substancjami o dobrych skojarzeniach z odchudzaniem: ekstraktem z zielonej herbaty, guaraną, rzekomo odchudzającymi wyciągami zielonej kawy. Następnie sprzedaje się ten produkt jako „plaster na odchudzanie". To właśnie tak powstaje większość podobnych suplementów i plastrów odchudzających. Większość plastrów odchudzających jest stratą pieniędzy.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 27.03.2018.

