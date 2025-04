Nie pytaj, czy picie rumianku odchudza. W głębi duszy z pewnością wiesz, że nie ma naturalnego prostego i niewymagającego wysiłku sposobu na to, by schudnąć. Rumianek nie jest wyjątkiem. Ale nie oznacza to, że w pewnych sytuacjach podczas odchudzania nie warto go pić. Jest wprost przeciwnie.

Czy picie rumianku odchudza?

Nie ma na to żadnych dowodów, które można by przywołać, aby taka teorie potwierdzić. Mało tego! Choć zioło to od tysięcy lat stosowane jest na różne dolegliwości, właściwości rumianku nie zostały dotąd wystarczająco przebadane na ludziach. Natomiast prawdą jest, że wstępne badania wykazały, że rumianek wykazuje pewne działania, które mogą łagodzić stany lękowe, przyczyniając się do obniżenia poziomu stresu.

I to jest właśnie jedyny argument za tym, aby dać rumiankowi szansę podczas odchudzania. Można pić napar z rumianku w ramach diety odchudzającej – na pewno nie zaszkodzi, a być może nieco ułatwi zapanowanie nad skutkami stresu, do których należy np. wydzielanie jednego z hormonów stresu. Wpływ kortyzolu na organizm, bo o nim mowa, obejmuje podwyższanie poziomu cukru we krwi, zmianę reakcji układu odpornościowego i hamowanie działania układu pokarmowego, ale i układu rozrodczego oraz procesów wzrostu. Hormon ten wpływa też na nastrój i motywację. Długotrwałe podwyższenie poziomu kortyzolu może wywoływać szereg niekorzystnych zjawisk, w tym przybieranie na wadze lub utrudnianie powrotu do prawidłowej masy ciała. Niektórzy stres zajadają przekąskami, co też nie sprzyja odchudzaniu.

Zatem rumianek na odchudzanie to może być niezły pomysł. Tyle tylko, że sam nic nie zdziała. Natomiast połączenie picia rumianku z jadłospisem diety odchudzającej i spalaniem kalorii podczas aktywności fizycznej może okazać się skuteczne. Nie dość, że ma szansę złagodzić skutki stresu, to jeszcze pomoże odpowiednio nawodnić organizm. Polecamy rumianek z cytryną na odchudzanie, jako napój nawadniający. Dobrze smakuje, dostarcza mikroelementy i witaminę C oraz pomoże zaspokoić pragnienie, które niektórzy mylą z głodem, przez co mają ochotę sięgać po przekąski. Taki napój pomoże ograniczyć takie zachcianki.

Źródło: mayoclinic.com, livestrong.com

