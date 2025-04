Z czym kojarzy ci się słowo dieta? Z wyrzeczeniem, ograniczeniem, niesmacznym jedzeniem? Dzieje się tak, ponieważ we współczesnym świecie liczy się szybki efekt. Z tego powodu kompletnie nieracjonalne diety, pozbawione składników odżywczych, diety męczarnie cieszą się największym powodzeniem.

Można schudnąć bez stosowania diety cud! Wystarczy, że poznasz jedną zasadę.

Odchudzanie to utrata tkanki tłuszczowej. Jeśli chcesz stracić kilogram w tkance tłuszczowej powinnaś stworzyć deficyt kaloryczny w wysokości 7000 kcal. Dużo prawda? Wcale nie!

Tylko 200 kcal mniej

Co się stanie, jeśli każdego dnia zjesz tylko 200 kcal mnie niż wynosi twoje zapotrzebowanie kaloryczne? Tego „braku” nie poczujesz w poziomie sytości, nie stracisz satysfakcji z jedzenia.

Tylko 200 kcal dziennie mniej pozwala w ciągu 35 dni schudnąć około 1 kg, a w ciągu całego roku nawet 10 kg! Bez diety!

Proste jak 2+2!

Oczywiście stosowanie metody „tylko 200 kcal mniej” nie zwalnia z dbałości o urozmaicenie i prawidłowy bilans węglowodanów, białka i tłuszczu.

Jeśli chcesz ułatwić sobie tworzenie deficytu kalorycznego pamiętaj o kilku zasadach.

1. Usuwaj czynniki rozpraszające

Gdy jesz jednocześnie czytając, oglądając film czy przeglądając internet twój mózg nie rejestruje ilości zjadanego pokarmu. Czy jesteś w stanie powiedzieć ile orzeszków zjadłaś wczoraj wieczorem w trakcie serialu?

2. Do każdego posiłku dodawaj warzywa

Warzywa są niskokaloryczne, zawierają dużo wody i błonnika pokarmowego. Dzięki tym właściwościom sycą mocno i na długo, co sprawia, że bardziej kalorycznych składników dania zjesz po prostu mniej.

3. Unikaj soli

Sól zatrzymuje płyny w organizmie i choć jest to zjawisko przejściowe może wpływać na czasowe podwyższenie masy ciała. Jeśli nie chcesz się frustrować odstaw sól, nie tylko z solniczki. Sprawdzaj zawartość soli w produktach gotowych. Producent ma obowiązek podawać tą informację w tabeli wartości odżywczej. Unikaj także substancji wzmacniających smak i zapach, takich jak glutaminian sodu, który ma podobne do soli działanie.

4. Jedz na mniejszych talerzach

Na mniejszych talerzach ta sama ilość pożywienia wygląda na znacznie obfitszą. To działa! Jeśli korzystając z naszych rad do każdego posiłku dołożysz warzywa i ułożysz danie na małym talerzu to twój obiad będzie prezentował się jak prawdziwa uczta.

