Masz do zrzucenia kilka kilogramów? Zdrowa dieta i aktywność fizyczna to jedno. Jednak według naukowców odchudzanie wspomagają również niektóre gatunki... czerwonego wina. Tak! Dobrze przeczytałyście - WINA.

Dlaczego warto pić wino podczas diety?

Badania przeprowadzone na Washington State University wykazały, że czerwone wino i odchudzanie idą w parze. Wszystko dzięki magicznej substancji o nazwie resweratrol, która wpływa na regulację równowagi energetycznej - to może zapobiegać chorobom uzależnionym od diety w tym otyłości i cukrzycy.

W jakim winie znajdziecie najwięcej resweratrolu?



Resweratrol to związek chemiczny pochodzenia organicznego. Polifenol, który wykazuje właściwości antyoksydacyjne. Działa jako przeciwutleniacz, niwelując wolne rodniki, które uszkadzają zdrowe komórki organizmu.

Występuje w 2 postaciach: naturalnej tzw. trans i cis, który powstaje w procesie fermentacji skórek z winogron. Dlatego w największych ilościach można znaleźć go w czerwonym winie, a dokładniej w winie, które jest produkowane z winogron z zachowaniem skórek. Najwięcej resweratrolu znajdziecie go w winie Pinot Noir, St.Laurent, Merlot, Marzemino, natomiast w Agiorgitiko jest go najmniej.

Wino to nie jedyne źródło resweratrolu!

Jednak nie tak szybko! Ta wiadomość może kusić, aby trzymać na stoliku nocnym butelkę czerwonego wina, ale nie rozpędzajcie się. Lekarze są zazwyczaj bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o zalecenia dotyczące spożywania alkoholu. Ponieważ zbyt duże ilości mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie. Dlatego wspominają również, że jest wiele innych (zdrowszych) sposobów dostarczania do organizmu odpowiednich ilości resweratrolu. Bardzo bogatym źródłem tego antyoksydantu są m.in. borówki, winogrona czy truskawki.

Te doniesieni są sprzeczne z tym, co przez wiele lat się nam wpajało - w czasie odchudzania należy zrezygnować z napojów wysokoprocentowych. Dostarczają pustych kalorii i wspomagają apetyt. Dlatego wydaje mi się, że to jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. A jednak! Pamiętaj tylko, że to ma być jeden kieliszek, a nie jedna butelka :)

