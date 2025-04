Picie kefiru na odchudzanie zdecydowanie ma sens. Kefir to fermentowany napój mleczny z mleka krowiego lub koziego. Produkuje się go przez dodanie do mleka kultur drożdży i bakterii kwasu mlekowego. Kefir jest źródłem wielu cennych składników odżywczych oraz probiotyków, które wspomagają pracę jelit. Czy kefir jest skuteczny na odchudzanie? Okazuje się, że tak. Co prawda codzienne picie go nie sprawi, że tłuszcz magicznie zniknie, jednak ten napój skutecznie wspiera procesy przemiany materii.

Jest wiele różnych rodzajów diety kefirowej, za dietę kefirową uznaje się zazwyczaj każdą dietę odchudzającą, w której regularnie pojawia się kefir. Niektóre diety kefirowe bardziej przypominają głodówki kefirowe, bo polegają na wyłącznym piciu kefiru przez kilka dni z rzędu. Tych nie polecamy, lepiej sięgnąć po kefir na odchudzanie w inny sposób.

Najpopularniejsze rodzaje diety kefirowej w której pije się kefir na odchudzanie, to:

jednodniówka kefirowa (pijesz tylko kefir przez cały dzień);

dieta kefirowa 3-dniowa (pijesz kefir i jesz jeden mały posiłek dziennie);

5-dniowa dieta kefirowa (stosujesz się do jadłospisu);

dieta kefirowa 14-dniowa (1 lub 2 posiłki zastępujesz szklanką kefiru);

30-dniowe wyzwanie kefirowe (codziennie pijesz szklankę kefiru);

dieta kefirowo-jabłkowa (przez pewien czas jesz tylko jabłka i pijesz kefir).

O ile picie wyłącznie kefiru przez 1 lub 3 dni nie wyrządzi zbyt dużo szkód w twoim organizmie, to przedłużanie monodiety kefirowej może być niebezpieczne. Kefir jest zdrowy, ale nie zapewni ci wszystkich składników odżywczych. Zdrowsze diety kefirowe dopuszczają więc jedzenie także innych produktów.

Dobroczynne właściwości kefiru są znane od setek lat. Kefir reguluje przemianę materii, orzeźwia, dostarcza mnóstwo wartości odżywczych. Ponadto kefir jest niskokaloryczny - 100 g to około 50-70 kcal.

Kefir zawiera sporo wartościowego białka, wapń, fosfor, magnez, witaminy: B2, B6, B12 i K. Porcja kefiru to również cenne źródło probiotyków, które wspomagają odporność organizmu. Zdaniem niektórych dietetyków, kefir jest zdrowszy niż jogurt naturalny.

Efekty picia kefiru to m.in.: usprawnienie pracy jelit i przyspieszenie metabolizmu. Spożywanie kefiru jest zalecane osobom, które chcą schudnąć, ponieważ kefir dobrze syci, zawiera strawne białko, a jednocześnie wspomaga trawienie.

Kefir można jak najbardziej spożywać na diecie odchudzającej – syci i orzeźwia, a także dba o to, by organizmowi nie zabrakło cennych składników odżywczych. Choć kefir jest dobrym produktem na odchudzanie, nie ma żadnych magicznych właściwości. By schudnąć, dalej musisz przestrzegać diety redukcyjnej i utrzymywać deficyt energetyczny.

Kefir jest zalecany osobom, które chcą schudnąć, ze względu na właściwości poprawiające przemianę materii i wspomagające pracę jelit.

Jaki kefir na odchudzanie?

Wybierając kefir, warto zwrócić uwagę na jego skład i zdecydować się na taki, który ma niewielką ilość tłuszczu i kalorii. Im bardziej naturalny produkt, tym lepsze i cenniejsze jego działanie. Pamiętaj jednak, że wybierając „wiejski” kefir z bazarku, najczęściej decydujesz się na wysoką zawartość tłuszczu. Taki kefir nie będzie dietetyczny.

Kefir czy jogurt na odchudzanie?

Kefir ma tę przewagę nad jogurtem naturalnym, że zawiera dodatkowo probiotyczne bakterie. Dieta jogurtowa może być jednak równie skuteczna co dieta kefirowa. Na diecie możesz też często sięgać po maślankę.

Dieta kefirowa w popularnej wersji to kuracja odchudzająco-oczyszczająca, która trwa 5 dni i nie należy jej przedłużać. Odpowiednią porą na przeprowadzenie diety kefirowej jest lato. Nabiał ma właściwości wychładzające, co idealnie sprawdzi się w czasie upalnych dni.

Jest to rygorystyczna monodieta, więc jej stosowanie nie będzie odpowiednie dla wszystkich. Przejście na dietę kefirową warto skonsultować z dietetykiem lub lekarzem, szczególnie w przypadku występowania jakichkolwiek chorób przewlekłych.

W czasie trwania diety mogą pojawić się skutki uboczne, np. bóle głowy, osłabienie, skurcze mięśni, nudności. To dieta niskowęglowodanowa, podobna trochę do fazy 1. diety Dukana.

Jadłospis diety kefirowej 5-dniowej

Dzień 1. - Jedz tylko chudy twaróg w dowolnej ilości.

Dzień 2. i dzień 3. - Pij tyko kefir w dowolnej ilości.

Dzień 4. - Pij kefir + dołącz warzywa.

Dzień 5. - Pij kefir, jedz warzywa + dołącz chude, gotowane mięso np. kurczaka lub indyka.

Istnieje również drugi, znacznie bezpieczniejszy i rozsądniejszy wariant diety kefirowej, który polega spożywaniu przez 5 dni lekkich posiłków oraz dołączenie do nich kefiru.

Chcesz zastosować kefir na odchudzanie? Najlepiej po prostu włącz go do swojej diety. Możesz pić kefir zamiast jednego z posiłków, a tym samym obniżysz naturalnie kaloryczność diety. Zastosuj zasady naszej wersji diety kefirowej, która będzie zdrowsza niż klasyczne głodówki oparte na kefirze.

Zastąp jeden posiłek dziennie dużą szklanką kefiru, np. II śniadanie lub kolację.

Kefir powinien być niskotłuszczowy, maksymalna zawartość tłuszczu to 2%.

Jeśli cierpisz na zaparcia, do kefiru dodaj łyżkę otrąb.

Zamiast czystego kefiru, możesz przygotować koktajl odchudzający na bazie kefiru, dodając do niego owoce i zielone liście.

Możesz spróbować przygotować domowy kefir.

Pozostałe posiłki diety kefirowej powinny być lekkie, niskokaloryczne i zgodne z indywidualnie obliczonym zapotrzebowaniem energetycznym.

Możesz przygotować inne posiłki z wykorzystaniem kefiru, np. śniadaniowy koktajl kefirowy, owsiankę na kefirze lub chłodnik z kefirem.

Nie przejadaj się i stosuj się do zasad zdrowej diety.

Stosuj kurację kefirową przez 30 dni, a następnie po prostu jadaj często kefir.

Staraj się być aktywna fizycznie. Wykonuj na przykład ćwiczenia na schudnięcie.

Niedługo po włączeniu większych ilości kefiru do diety, możesz liczyć na poprawę trawienia. Miałaś problem z zaparciami? Kefir szybko się z nimi rozprawi. Efekty zauważysz też w postaci wyraźnie płaskiego brzucha (jeśli nie masz nietolerancji laktozy).

Efektem zastosowania oczyszczającej wersji (5-dniowej) diety kefirowej może być utrata od 1-3 kg w 5 dni. Po zakończeniu diety należy stopniowo dołączać do jadłospisu inne produkty, zachowując zasady zdrowego odżywiania, by uniknąć efektu jo-jo.

Jeśli zastosujesz zdrowszą wersję diety kefirowej, polegającą na włączeniu kefiru do jadłospisu, możesz liczyć na trwalsze efekty. To, jak szybko schudniesz, zależy przede wszystkim od wybranej kaloryczności jadłospisu i zastosowanego deficytu energetycznego.

Picie kefiru ma działanie lekko przeczyszczające. Probiotyki w nim zawarte przywracają naturalną florę bakteryjną w jelitach. Z tego powodu kefir jest zalecany jako produkt łagodzący dolegliwości zespołu jelita drażliwego i przy chorobie wrzodowej.

Warto też sięgnąć po kefir podczas przyjmowania antybiotyków czy też po zatruciu, któremu towarzyszyła biegunka i/lub wymioty. „Dobre” bakterie znajdujące się w nim mogą nawet uchronić przed rozwojem wielu chorób.

Warto więc traktować kefir nie tylko jako element wspomagający odchudzanie, ale włączyć go do codziennego menu.

Kefir jest zdrowym i polecanym produktem spożywczym, który może wspomagać odchudzanie. Syci i poprawia pracę jelit, przez co ułatwia utrzymanie diety.

Głodówki, oczyszczające monodiety kefirowe są jednak przeciwwskazane i na dłuższą metę nie pozwolą ci schudnąć. Do tego potrzeba jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dopasowana do twoich możliwości i indywidualnego stylu życia.

Dieta kefirowa może być zdrowa, zależy, jak ją zdefiniujesz. Jeśli jeden z posiłków zastąpisz kefirem, a pozostałe dania będą zbilansowane, śmiało stosuj taką wersję diety kefirowej. Odradzam jednak 3- i 5-dniowe głodówki polegające jedynie na piciu kefiru. Nie uczą cię niczego o zdrowym jedzeniu i długofalowo nie przynoszą efektów.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 09.03.2018 przez Wiolettę Górecką.

