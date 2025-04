Śmiało można powiedzieć, że otyłość stała się swego rodzaju epidemią, a przynajmniej osiągnęła jej rozmiary. Nic dziwnego, że wciąż szukamy sposobów na odchudzanie, które pomogą pozbyć się zbędnych kilogramów. Zwłaszcza, gdy stosowana dieta nie przynosi pożądanych efektów.

Do różnych środków i produktów, które mają pomóc osiągnąć zamierzony cel, można zaliczyć choćby wodę z cynamonem na odchudzanie, picie pokrzywy czy picie sody oczyszczonej. Kawa na odchudzanie nie jest żadnym novum, tym bardziej, że praktycznie nie dostarcza kalorii, za to pomaga je spalić.

Kawa na odchudzanie - dlaczego warto ją pić?

Kawa może być prawdziwym sprzymierzeńcem w walce z nadwagą. Oto korzyści, jakie może przynieść picie kawy:

przyspiesza metabolizm,

wspomaga spalanie tłuszczu,

hamuje apetyt,

działa moczopędnie.

Filiżanka czarnej kawy bez mleka zawiera około 2 kalorii, zatem w ogóle nie musisz uwzględniać jej w swoim bilansie kalorycznym. Wypicie 2 - 3 filiżanek kawy dziennie przyspieszy metabolizm, dzięki czemu łatwiej będzie ci schudnąć. Czy jednak zastąpi dietę redukcyjną? Odpowiedź brzmi: nie.

Wiele osób sądzi, że najlepszym sposobem na to, by kawa wpływała na odchudzanie, jest picie jej na czczo. Napój wypity rano wprawdzie ograniczy wchłanialność składników odżywczych, jednak to prosta droga do refluksu i zgagi.

Kawa a odchudzanie - właściwości czarnego napoju

Kofeina przyjmowana w dużych dawkach (300 mg na dobę) stymuluje proces termogenezy, tym samym zwiększając liczbę spalanych kalorii, głównie podczas wysiłku fizycznego. Kofeina pobudza organizm, przygotowując go na intensywne ćwiczenia.

To dlatego większość dostępnych na rynku preparatów wspomagających spalanie tkanki tłuszczowej, ma w swoim składzie kofeinę.

Możliwe jest także obniżenie łaknienia właśnie poprzez wypicie kawy. Działanie to, bazujące na wzroście poziomu glukozy we krwi, daje jednak krótkotrwałe skutki. Badania wykazują skuteczność związku, szczególnie w przypadku słodyczy.

Jaka kawa na odchudzanie?

Czarna kawa właściwie nie ma kalorii, ale już ta wypijana z tłustym mlekiem, syropem czy cukrem - może mieć ich nawet kilkaset. To dlatego jeśli chcesz schudnąć, ogranicz picie kawy z dodatkami.

Korzyści przyniesie tylko czarna kawa - z kofeiną lub bez, także zbożowa. Kawa zbożowa zawiera błonnik pokarmowy, który nie pozostaje bez znaczenia dla efektów diety odchudzającej.

Pamiętaj jednak, że kilka filiżanek kawy dziennie, nie zastąpi zasad zdrowego odżywiania. Kawa nie sprawi, że schudniesz, jeśli nie będziesz trzymać się diety i przestaniesz się ruszać.

Kawa a dieta - na co uważać?

Kawa z kofeiną pita w dużej ilości może ci także zaszkodzić. Picie większej ilości kawy niż 2 - 3 filiżanki dziennie wcale nie sprawi, że spalisz więcej kalorii.

Do negatywnych skutków spożycia kawy można zaliczyć m.in.:

spowolnione przyswajanie żelaza,

wypłukiwanie z organizmu wapnia i magnezu,

dolegliwości żołądkowe (w tym zgaga),

problemy z zasypianiem,

uczucie niepokoju i zdenerwowania.

