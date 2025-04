Dlaczego warto stosować dietę ketogeniczną?

Reklama

Dieta ketogeniczna to dieta tłuszczowa. Zapewne zastanawiasz się, jakim cudem schudniesz objadając się tłustym mięsem? W tym tkwi sekret tej diety, to paradoks: jesz tłuszcz, by spalić tłuszcz. Tłumacząc to prostym językiem: chodzi o to, by wejść w tzw. stan ketozy - energia którą organizm czerpie z glikogenu (powstałego w wyniku spożycia węglowodanów) zostaje zastąpiona przez energię uwalnianą z tkanki tłuszczowej.

Na diecie ketogenicznej efekty zauważalne są już po kilku dniach. Niemniej nie zaleca się stosować jej dłużej niż 6-8 tygodni, gdyż długotrwałe utrzymywanie ciała w stanie ketozy nie jest zdrowe dla organizmu. Jak we wszystkim – należy zachować umiar i zdrowy rozsądek!

Dieta ketogeniczna - co jeść, a czego unikać?

Na diecie ketogenicznej spożycie węglowodanów nie powinno przekraczać 30 g dziennie (dla porównania, mniej więcej tyle ma jeden banan lub 50 g ryżu).

Jedz:



kurczaka,

chudą wołowinę,

ryby (bogate w kwasy tłuszczowe omega-3),

jaja.

Nie jedz:



ryżu,

makaronów,

kasz,

chleba,

płatków w każdej postaci,

bułek,

owoców,

słodyczy.

Raz na dwa tygodnie możesz zrobić tzw. ładowanie węglowodanami, wówczas przez półtora dnia jesz to, na co masz ochotę (pizza, lody, słodycze). Po dniu ładowania – ponownie przechodzimy na ketozę.

Dieta ketogeniczna przepisy i menu

Dieta ketogeniczna to jedna z najskuteczniejszych diet odchudzających! Przed jej zastosowaniem warto zasięgnąć porady dietetyka, który pomoże zbilansować jadłospis. Zobacz najsmaczniejsze przepisy diety ketogenicznej!

Sałatka z wędzonego węgorza i awokado



Składniki:

½ awokado,

garść mieszanki sałat,

2 łyżki oleju lnianego,

70 g wędzonego węgorza,

5-6 pomidorków koktajlowych,

posiekana natka pietruszki,

posiekany szczypiorek.

Sposób przygotowania:

Awokado pokrój w plasterki. Mięso z wędzonego węgorza porwij na kawałki. Do salaterki wrzuć mieszankę sałat, dodaj awokado, węgorza i pomidorki koktajlowe w połówkach. Całość polej olejem lnianym, posyp natką pietruszki i szczypiorkiem.

Sadzone jajka z fasolką szparagową i majonezem

Składniki:

2 jajka,

150 g ugotowanej fasoli szparagowej,

łyżka majonezu,

łyżeczka nasion słonecznika.

Sposób przygotowania:

Jajka sadzone usmaż na maśle klarowanym lub oleju kokosowym. Na talerz wyłóż jajka, obok ułóż fasolkę. jajka dopraw majonezem. Na koniec danie posyp pestkami słonecznika.

Kotlety mielone w szynce parmeńskiej z migdałowymi brokułami

Składniki:

300 g mielonego mięsa z karkówki,

3 plasterki szynki parmeńskiej,

1 ząbek czosnku,

1 mała cebula,

sól, pieprz, oregano,

2 łyżki oleju kokosowego do smażenia,

300 g ugotowanych brokułów,

2 łyżeczki płatków migdałowych.

Sposób przygotowania:

Cebulę oraz czosnek obierz i drobno posiekaj. Mięso wymieszaj z cebulą i czosnkiem. Dopraw oregano, solą i pieprzem. Do mięsa dodaj odrobinę ciepłej wody i wyrób rękami. Uformuj podłużne kotlety i zawiń je w szynkę parmeńską. Kotlety ułóż na papierze do pieczenia wysmarowanym olejem kokosowym. Piecz w temperaturze 200 stopni przez około 30-35 minut.

Kotlety podawaj z ugotowanymi brokułami posypanymi płatkami migdałowymi.

Dieta ketogeniczna przykładowy jadłospis

Śniadanie

2 jajka na twardo z pomidorkami, świeżym koperkiem i smażonym bekonem

II śniadanie

Koktajl z awokado i jarmużu

Obiad

Udka z kurczaka ze skórą pieczone z papryką i ziołami

Podwieczorek

Tuńczyk w oleju z porem

Kolacja

Tłusty twaróg z siemieniem lnianym i olejem lnianym z dodatkiem ogórka kiszonego

Reklama

Zobacz także:

Dieta kopenhaska - jadłospis diety 13 dniowej. Próbowałaś?

6 najlepszych przepisów na dietetyczne smoothie!

5 najlepszych przepisów dr Ewy Dąbrowskiej! Smaczne i szybkie w przygotowaniu!