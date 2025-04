Czystek to bardzo popularne zioło, którego właściwości wykorzystywane są bardzo szeroko. Wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie, czy czystek odchudza. Okazuje się, że ma dobroczynny wpływ na organizm także w tej kwestii. Czystek przyspiesza przemianę materii, a w dodatku wiąże metale ciężkie. Na tym jednak jego właściwości się nie kończą. Jaki jeszcze wpływ czystek ma na organizm?

Najbardziej znane właściwości czystka

Czystek stał się popularny dzięki swoim szerokim właściwościom. Działa dobroczynnie na organizm w wielu kwestiach. Najbardziej znany jest ze swoich właściwości wiążących metale ciężkie. Z tego względu jest polecany szczególnie palaczom oraz biernym palaczom – pozbycie się metali ciężkich z organizmu nie jest zadaniem łatwym. Czystek bogaty jest w polifenole, przede wszystkim zaś flawonoidy i terpentyny. To właśnie im zawdzięcza swoje działanie niszczące wolne rodniki, a także antynowotworowe i antybakteryjne. Regularne picie naparu z czystka pomaga więc nie tylko oczyścić organizm, ale także zachować jego młodość, jak również zapobiegać nowotworom i wspomagać odporność.

Jakie działanie jeszcze wykazuje czystek?

Oczywiście właściwości czystka jest o wiele więcej, niż te najbardziej znane. Jaki wpływ czystek ma jeszcze na organizm?

przeciwgrzybicze

przeciwzapalne – łagodzi stany zapalne jamy ustnej i gardła

przeciwwrzodowe

wpierające układ odpornościowy

łagodzące przebieg przeziębienia i grypy

wspiera funkcjonowanie prostaty.

Czy czystek odchudza? Biorąc pod uwagę jego właściwości oczyszczające oraz wiążące i wydalające z organizmu metale ciężkie, można zaryzykować stwierdzenie, że tak. Jest to jednak teza uproszczona, bowiem samo picie naparu (tak tego, jak i każdego innego), bez odpowiedniej diety i ćwiczeń, nie jest skutecznym sposobem na odchudzanie. Z drugiej jednak strony, bez skutecznego oczyszczenia organizmu, nie da się zrzucić zbędnych kilogramów. Odpowiedzią na pytanie o to, czy czystek odchudza, będzie więc: nie, jednak znacząco pomaga w tym procesie, poprzez oczyszczanie organizmu. Warto więc pić go codziennie, jako uzupełnienie sposobów na schudnięcie bez diety.

