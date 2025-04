Czereśnie nie tuczą i można jeść je przy odchudzaniu! Oto właściwości czereśni dla sylwetki i masy ciała. Jeśli bardzo lubisz te owoce, możesz rozważyć zastosowanie diety czereśniowej.

Reklama

Spis treści:

Czereśnie nie tuczą, ale trzeba jeść je z umiarem. Nie powinnaś odmawiać sobie owoców, bo to jeden z ważniejszych elementów diety. Obecnie zaleca się codzienne spożywanie 2 porcji świeżych owoców dziennie. Czereśnie może jeść prawie każdy: czereśnie w ciąży też są dozwolone.

Ile to porcja czereśni? Około 100 g, czyli 1 duża garść czereśni (63 kcal). Często zdarza się jednak, że na garści się nie kończy.

Kupiłaś 1 kilogram i tyle samo zjadłaś? Taka porcja nie pozostanie bez znaczenia dla dobowego bilansu kalorycznego. Kilogram czereśni to 630 kcal i 133 g cukrów prostych. Przeliczając na łyżeczki, to około 27 łyżeczek cukru. To całkiem sporo!

Nie możesz traktować cukru z czereśni na równi z cukrem z napojów gazowanych lub cukierniczki. Cukier owocowy jest opakowany w antyoksydanty, błonnik i polifenole. Choć pod względem chemicznym to glukoza i fruktoza, owoce dostarczają znacznie więcej zdrowych i wartościowych składników.

Czereśnie, jak większość owoców dostarczają niewiele białka i tłuszczu. Głównym źródłem kalorii (kcal) w czereśniach są węglowodany, w tym przede wszystkim cukry proste (pół na pół glukoza i fruktoza). Z tego powodu czereśnie w cukrzycy muszą być szczególnie limitowane.

Czy czereśnie są kaloryczne?

W porównaniu do innych owoców czereśnie mogą być uznane za kaloryczne. Na pewno dostarczają więcej kalorii, niż truskawki i inne owoce leśne. Mimo wszystko to nieznaczne różnice. Nie musisz porównywać kaloryczności owoców, by zachować zdrową dietę odchudzającą o ujemnym bilansie kalorycznym. To właśnie deficyt energetyczny prowadzi do odchudzania, nie to czy dany owoc tuczy, czy nie.

Wartości odżywcze czereśni dla odchudzania

Właściwości zdrowotne czereśni wynikają w dużej części z ich wartości odżywczych. 100 g czereśni to:

Wartość energetyczna: 63 kcal

Białko: 1 g

Węglowodany przyswajalne: 13,3 g

Tłuszcz: 0,3 g

Błonnik pokarmowy: 1,3 g

Czereśnie w 84% składają się z wody. Owoce te są źródłem witaminy C i potasu. Dzięki temu wspomagają układ odpornościowy i ułatwiają utrzymanie prawidłowego ciśnienia. Im ciemniejsza skórka czereśni, tym więcej znajduje się w nich cennych antyoksydantów – barwników z grupy antocyjanin. Związki te wykazują działanie przeciwnowotworowe.

W internecie znaleźć możesz sprzeczne informacje dotyczące czereśni. Niektórzy ostrzegają, że owoce, a w szczególności czereśnie, tuczą. Na przeciwległym biegunie jest dieta czereśniowa, w której każde danie zawiera te owoce. Jakie są fakty, czy czereśnie mają właściwości odchudzające?

Czereśnie powodują sytość

Owoce te są źródłem błonnika pokarmowego, dzięki czemu szybko się nimi najadasz. Ta cecha może ułatwiać odchudzanie. Nie możesz jednak na ich bazie zbudować całego jadłospisu. Takie menu będzie niedoborowe w składniki odżywcze, a także może wpływać drażniąco na ścianki jelit.

Czereśnie działają przeciw opuchliźnie

Plusem czereśni jest zawartość potasu i lekkie właściwości moczopędne. Czynniki te przyspieszają utratę nadmiaru płynów z organizmu i zmniejszają opuchliznę (ważne szczególnie latem!).

Cukier w czereśniach a odchudzanie

Czereśnie rzeczywiście są owocami o dość wysokiej kaloryczności i zawartości cukrów w porównaniu do innych świeżych owoców. Pod tym kątem wyprzedzają je tylko banany, mango i winogrona. Nie przeszkadza to jednak w odchudzaniu. Czereśnie wciąż jednak pozostają produktem niskokalorycznym, choć istotne jest to, ile ich jesz. Umiarkowana ilość czereśni, powiedzmy, że do 200 g dziennie, wspiera odchudzanie.

fot. Czereśnie mogą być dobre na odchudzanie/ Adobe Stock, weyo

Inne właściwości czereśni dla zdrowia

Czereśnie warto włączyć do diety nie tylko dlatego, że są smaczne i w niewielkich ilościach można je włączyć do diety odchudzającej. Na jakie inne właściwości warto zwrócić uwagę?

Zawierają melatoninę, która ułatwia zasypianie.

C hronią mózg przed zmianami neurodegeneracyjnymi w mózgu.

hronią mózg przed zmianami neurodegeneracyjnymi w mózgu. S t abilizują ciśnienie krwi i redukują ryzyko udaru.

abilizują ciśnienie krwi i redukują ryzyko udaru. Rozszerzają naczynia krwionośne, dzięki czemu pomagają osiągać lepsze wyniki treningowe.

Są źródłem boru, który wspiera zdrowie kości.

Dieta czereśniowa bazuje na jadłospisie, w którym głównym produktem są czereśnie. Jest to sezonowa dieta owocowa, która jest możliwa do przeprowadzenia tylko w okresie dostępności świeżych czereśni (około 2 miesiące w roku), mimo że czereśnie można mrozić.

Podobnie jak inne diety tego typu (dieta truskawkowa, dieta cytrynowa itp.), dieta czereśniowa może powodować niedobory składników odżywczych. Nie zaleca się stosowania diety czereśniowej dłużej niż przez 3-4 dni. Przy dłuższym stosowaniu mogą pojawić się problemy żołądkowe. Osoby cierpiące na problemy z żołądkiem, wrzody lub inne dolegliwości układu trawiennego, powinny zrezygnować z jedzenia czereśni.

Pamiętaj, że dieta czereśniowa nie jest dobrym sposobem na odchudzanie. Czereśnie lepiej traktować jako przekąskę, która będzie dodatkiem do zbilansowanej diety, uzupełnionej wysiłkiem fizycznym. Tylko zmiana nawyków jest gwarancją skutecznego i zdrowego odchudzania.

Menu diety czereśniowej zakłada dodawanie czereśni do każdego posiłku. Zanim zaczniesz, poznaj popularne przepisy na dania z czereśniami. Warto wiedzieć, że czereśni nie wolno popijać, bo efektem może być biegunka.

Śniadanie: placki z czereśniami, przepis na około 18 placków

Składniki:

3 jajka,

35 dag mąki pełnoziarnistej,

2 szklanki zsiadłego mleka,

2 łyżki ksylitolu,

olej rzepakowy,

szczypta soli,

1 kg czereśni,

sok z cytryny,

laska wanilii.

Sposób przygotowania:

Czereśnie umyj i wydryluj. Umieść owoce w naczyniu żaroodpornym. Posyp łyżką ksylitolu, dodaj sok z cytryny i wanilię. Zapiecz owoce w temperaturze 200 stopni Celsjusza przez około 30 minut. Zmiksuj jajka, mleko, mąkę i sól. Usmaż placki. Podawaj z zapieczonymi czereśniami.

Obiad: zupa czereśniowa z cytryną i goździkami, przepis na 6 porcji

Składniki:

1 kg czereśni,

3 łyżki ksylitolu,

3 łyżki mąki ziemniaczanej,

3 goździki,

cytryna,

6 łyżek śmietany (opcjonalnie).

groszek ptysiowy (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Czereśnie umyj i wydryluj. Zagotuj wodę z ksylitolem, sokiem z cytryny, goździkami. Do wywaru dodaj czereśnie, przykryj i gotuj przez 10 minut. Połowę czereśni wyjmij. Pozostałą część zmiksuj. Rozrób mąkę ziemniaczaną z odrobiną wody. Dodaj do zupy, zamieszaj i poczekaj, aż zgęstnieje. Włóż do zupy odłożone czereśnie. Zagotuj całość. Dosłodź do smaku. Podawaj z łyżką śmietany i groszkiem ptysiowym.

Kolacja: sałatka z kurczakiem i czereśniami

Składniki:

1 pierś z kurczaka,

20 g czereśni,

1/4 główki sałaty,

1/2 awokado,

4 pomidorki koktajlowe,

1 ząbek czosnku,

2 cm korzenia imbiru,

1 łyżka sosu sojowego,

1 łyżka oliwy z oliwek,

sok z 1/2 cytryny.

Winegret:

2 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżka octu balsamicznego,

zioła prowansalskie,

chili,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka umyj, pokój, skrop sokiem z cytryny i sosem sojowym. Dodaj czosnek i imbir przeciśnięte przez praskę. Zostaw kurczaka w marynacie na 30 minut, a następnie usmaż. Czereśnie wydryluj. Pomidorki i awokado pokrój. Przygotuj winegret. Podaj kurczaka na sałacie, z czereśniami, pomidorkami i awokado oraz winegretem. Lekko wymieszaj składniki.

Wiele osób oczekuje od diety czereśniowej efektów jak:

oczyszczenie organizmu z toksyn,

poprawa pracy jelit,

zmniejszenie ilości złogów jelitowych,

wzmocnienie odporności,

poprawa wyglądu skóry i włosów.

W praktyce zapewni ci to każda niskokaloryczna, a dobrze zbilansowana dieta. Nie potrzebujesz diety czereśniowej. Nie ma ona nadzwyczajnych właściwości, a jej wymienione efekty możesz bez trudu uzyskać, stosując zdrowy, zbilansowany jadłospis.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 11.06.2018.

Reklama

Czytaj także:

Jakie właściwości zdrowotne mają banany?

Pomelo ma mało kalorii jest bogaty w witaminy

Mity o arbuzie, czy można go jeść na diecie odchudzającej?