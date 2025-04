Czy dieta hCG ma coś wspólnego z hormonem produkowanym w czasie ciąży? Tak, ponieważ oprócz odpowiedniego planu żywieniowego zakłada przyjmowanie hormonu hCG (gonadotropiny kosmówkowej). W teorii miało to wspomagać odchudzanie. W praktyce okazała się tak samo skuteczna jak wszystkie diety odchudzające niskokaloryczne. I nic ponadto, chociaż... nie do końca. Dieta hCG jest od nich jeszcze bardziej ryzykowna.

Zasady terapii odchudzającej dietą hCG zostały opracowane przez endokrynologa Alberta T.W. Simeonsa już w latach 50. ubiegłego wieku. Stwierdził on, że hormon naturalnie występujący u kobiet w ciąży – hCG – może okazać się skuteczny w walce z nadwagą i otyłością. Simeons twierdził, że ułatwia spalanie tłuszczu z brzucha, ud i bioder, i chroni masę mięśniową. Pogląd ten spopularyzował Kevin Trudeau w swoim programie dietetycznym opisanym w książce Natural cures „They” Don’t Want You to Know About.

Dieta hCG składa się z bardzo niskokalorycznego jadłospisu (500-800 kcal) oraz na jednym z etapów – przyjmowania hormonu hCG. Wyklucza też z diety niektóre produkty i poleca sięganie po inne, wybrane.

Zalecane mięsa, warzywa i owoce na diecie hCG:

wołowina,

cielęcina,

pierś kurczaka i indyka,

chude ryby (dorada, szczupak, sandacz),

owoce morza (krewetki, ostrygi, kalmary),

jajka,

jogurty i twaróg o obniżonej zawartości tłuszczu,

cykoria,

kapusta piekińska,

cebula,

seler naciowy,

pomidory,

szpinak,

papryka,

jarmuż,

brukselka,

cukinia,

sałata,

rzodkiewka,

szparagi,

grejpfruty,

truskawki,

czerwone porzeczki,

jabłka,

jagody leśne,

pomarańcze,

grzyby.

Na diecie hCG można jeść 1 łyżkę mleka dziennie. Niektórzy kozystają z tego, by dodać ją do porannej kawy.

Można stosować wszystkie naturalne przyprawy. W diecie hCG najpopularniejsze są: czosnek, sól, pieprz, tymianek, rozmaryn.

Herbatę i kawę można słodzić stewią lub sacharyną.

Niedozwolone mięsa, warzywa i owoce na diecie hCG:

parówki,

kaczka,

tłuste ryby (łosoś, węgorz, makrela, śledź),

ryby wędzone,

jagnięcina,

wieprzowina (także szynka),

produkty mleczne,

warzywa z puszki,

ziemniaki,

marchew,

rośliny strączkowe (groch, soczewica, fasola),

awokado,

kukurydza,

buraki,

dynia,

owoce z puszki,

banany,

ananasy,

winogrona,

śliwki,

morele,

brzoskwinie,

wiśnie,

alkohol,

słodzone napoje gazowane.

Dieta hCG trwa 9 tygodni i dzieli się na 3 etapy:

ładowanie,

utrzymanie,

stabilizację.

Czasami jeszcze wymienia się wstęp do diety polegający na oczyszczeniu organizmu z toksyn.

Pierwsza faza diety hCG

Pierwsza faza diety hCG ma na celu oczyszczenia jelit i wątroby. Trwa jedynie 2 dni. Polega na „doładowaniu” organizmu energią, co ma się odbywać poprzez jedzenie pokarmów obfitujących w tłuszcz. W jadłospisie ma być nawet do 250 g tłuszczu dziennie, co oznacza 2250 kcal z samego tłuszczu.

Faza druga diety hCG

Celem fazy drugiej jest utrata masy ciała. W trakcie jej trwania, przez 21 dni przyjmuje się w formie zastrzyków lub podjęzykowo hCG w dawkach 6-12 kropli 3 razy dziennie. Obecnie suplement diety hCG można kupić w postaci kropli w cenie ok. 170 zł za 60 ml. Niektóte żródła podają, że ta faza może trwać od 3 do 6 tygodni.

Przez pierwsze trzy dni stosowania hormonu dieta nie jest bardzo rygorystyczna. Zmienia się to drastycznie czwartego dnia, kiedy kaloryczność diety zostaje ograniczona do 500 kcal.

Jadłospis powinien opierać się przede wszystkim na produktach białkowych. Ograniczyć należy węglowodany i tłuszcze. Przez ostatnie 3 dni drugiej fazy, gdy nie przyjmuje się już hormonu, należy kontynuować dietę.

Trzecia faza diety hCG

Trzeci etap programu dietetycznego trwa 21 dni i nie zakłada już przyjmowania zastrzyków z hormonem lub hormonu przyjmowanego podjęzykowo w kroplach (stopniowo zmniejsza się jego ilość). Jednak nadal należy stosować się do zaleceń dietetycznych. Na tym etapie następuje stopniowe zwiększanie kaloryczności diety.

fot. Zasady diety hCG/ Adobe Stock, troyanphoto

Opublikowane przez „Journal of American Medical Association” i „American Journal of Clinical Nutrition” badania naukowe dowiodły, że podawanie gonadotropiny kosmówkowej nie wpływa na spadek masy ciała.

Utrata wagi na diecie hCG wiąże się przede wszystkim z bardzo niską kalorycznością diety i jest podobna do utraty masy na innych dietach niskokalorycznych.

Hormon hCG, czyli gonadotropina kosmówkowa, produkowana przez łożysko kobiety ciężarnej. U kobiet jest on stosowany w leczeniu niepłodności lub w zaburzeniach miesiączkowania. Podawanie go mężczyznom natomiast skutkuje zwiększeniem poziomu testosteronu, co jest wykorzystywane przez kulturystów.

Skuteczność i bezpieczeństwo diety HCG są kwestionowane przez wielu ekspertów. American Medical Association i inne organizacje zdrowotne wyraziły obawy co do tego typu diety, zwłaszcza ze względu na bardzo niski poziom spożycia kalorii, co może prowadzić do niedożywienia i innych poważnych problemów zdrowotnych.

Naukowcy ostrzegają też przed przyjmowaniem suplementów diety hCG (nie podlegają żadnej kontroli!). Zaznaczają, że przyjmować hCG można wyłącznie ze wskazań medycznych i w postaci leku. Nadmierna masa ciała czy otyłość nie są wskazaniem do stosowania tego hormonu.

Specjaliści z Mayo Clinic mówią wprost: ta dieta nie jest ani skuteczna, ani bezpieczna. Może powodować formowanie kamieni żółciowych, niedobory elektrolitów, obrzęki, stany depresyjne. I dodają, że jest wiele innych, znacznie bezpieczniejszych diet odchudzających, które pomagają schudnąć skutecznie i zdrowo bez efektu jojo.

Poniżej przykładowy jadłospis diety hCG stosowany w etapie drugim, kiedy kaloryczność powinna wynosić ok. 500 kcal. Pamiętaj, że to skrajnie niskokaloryczne menu, które nie zostałoby zaakceptowane przez dietetyków. Nigdy go nie stosuj bez konsultacji z lekarzem. Tu nie ma żartów.

Na diecie hCH próżno oczekiwać pożywnego śniadania. Ma je zastąpić filiżanka kawy lub niesłodzonej herbaty. Po dwóch godzinach można zjeść garść owoców, a dopiero w porze obiadu – 100 g mięsa i sałatkę warzywną.

Przykładowe przekąski na diecie hCG to np. chrupkie pieczywo, jednak w minimalnych ilościach - np. 1 kromka lub dozwolony owoc.

Kolacja wygląda podobnie jak obiad - jest to białko w postaci mięsa i warzywa.

Dzień 1 diety hCG (500 kcal):

Śniadanie: czarna kawa (bez cukru) – 8 kcal

Obiad: filet z kurczaka gotowany na parze (100 g) z mieszanką warzyw (brokuły, szpinak, pomidory) – 200 kcal

Podwieczorek: jabłko - 95 kcal

Kolacja: krewetki grillowane (100 g) z sałatą – 200 kcal

Dzień 2 diety hCG (500 kcal):

Śniadanie: herbata (bez cukru) – 2 kcal

Obiad: filet z sandacza gotowany na parze (100 g) ze szparagami – 200 kcal

Podwieczorek: duża garść czerwonych porzeczek – 95 kcal

Kolacja: kurczak duszony (100 g) z cukinią i pomidorami – 200 kcal

Dzień 3 diety hCG (500 kcal):

Śniadanie: czarna kawa (bez cukru) – 8 kcal

Obiad: sałatka jajkiem, sałatą, ogórkiem i pomidorami – 200 kcal

Podwieczorek: porcja czerwonych porzeczek, truskawek lub grejpfrut – 95 kcal

Kolacja: wołowina grillowana (85 g) z surówką z kapusty pekińskiej – 200 kcal

Dzień 4 diety hCH (500 kcal):

Śniadanie: herbata (bez cukru) – 2 kcal

Obiad: zupa warzywna z dodatkiem kawałków kurczaka (100 g) – 200 kcal

Podwieczorek: jabłko – 95 kcal

Kolacja: grillowany dorsz (100 g) ze szparagami – 200 kcal

Dzień 5 diety hCG (500 kcal):

Śniadanie: czarna kawa (bez cukru) – 8 kcal

Obiad: filet z indyka duszony (100 g) z warzywami (papryka, cebula, pomidory) – 200 kcal

Podwieczorek: gruszka – 95 kcal

Kolacja: jajko z sałatką z pomidorów, ogórka i cebuli – 200 kcal

Pamiętać trzeba też o wypijaniu dużej ilości wody (4 litry na dobę) i suplementacji witamin. Przy tak niskiej kaloryczności trudno oczekiwać, że twoja dieta będzie odpowiednio zbilansowana.

Przygotowanie posiłków na diecie hCG

Do przygotowania posiłków nie używa się tłuszczu – należy korzystać z piekarnika, grilla elektrycznego, parowaru.

Do przygotowania posiłków na diecie hCG należy używać wagi elektronicznej. Ważne jest także codzienne ważenie się rano o tej samej porze i zapisywanie wyników.

Co ważne, stosując dietę hCG powinnaś kupować żywność ekologiczną. Nie zastąpią jej najtańsze warzywa z marketu czy mięso. Z tego względu dieta hCG jest droga.

fot. Jadłospis diety hCG/ Adobe Stock, contrastwerkstatt

Przepisy na diecie hCG zakładają zwiększone ilości białka, produkty białkowe (głównie mięso) należy spożywać 2 razy dziennie.

Grillowana wołowina z warzywami do diety hCG

Składniki:

plaster chudego mięsa wołowego 100 g,

garść roszponki,

garść rukoli,

pół małej cebuli,

1 pomidor

sok z 2 cytryn,

sól, pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z cytryny i wmieszaj do niego sól oraz pieprz mielony (możesz dodać inne przyprawy, jeśli chcesz). Tak powstałą marynatą wysmaruj rozklepane mięso wołowe. Odstaw do lodówki na 1 h. Włóż mięso na grilla i grilluj tak jak lubisz. Z zieleniny poszatkowanej cebuli i pomidora zrób sałatkę. Skrop ją sokiem z cytryny. Podawaj wołowinę z sałatką warzywną.

fot. Przepis diety hCG: grillowana wołowina/ Adobe Stock, Joshua Resnick

Sałatka z jajkiem do diety hCH

Składniki:

1 jajko na twardo,

2 duże garści sałaty dowolnego gatunku,

pęczek szczypioru,

sok z połówki grejpfruta.

Sposób przygotowania:

Poszarp sałatę (jeśli używasz gatunku o dużych liściach) i wrzuć ją do salaterki. Posiekaj szczypior i wrzuć do sałaty. Obierz jajo na twardo, pokrój na kawałki. Dokładnie wymieszaj sałatkę, skrapiając ją sokiem z grejpfruta. Ułóż na wierzchu kawałki jaja. Podawaj.

fot. Przepis diety hCG: sałatka z jajkiem/ Adobe Stock, Тамара Селиванова

Gotowana na parze pierś kurczaka z warzywami do diety hCG

Składniki:

100 g piersi z kurczaka (lub indyka),

2 garści dowolnej sałaty lub mieszanki sałat,

5 pomidorków koktajlowych,

pół małej czerwonej cebuli,

sok z połówki mandarynki,

sól i ulubione przyprawy do smaku.

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka posól, obsyp ulubionymi przyprawami. Ułóż na sitku do gotowania na parze (lub włóż do parowaru) i gotuj ok. 20 minut. Obierz i posiekaj cebulę, tak jak lubisz. Umyj i przekrój pomidorki. Wymieszaj warzywa i ułóż je na talerzy, zostawiając środek pusty. Pierś kurczaka pokrój w plasterki i ułóż na środku talerza. Całość podlej sokiem z mandarynki.

fot. Przepis diety hCG: pierś na parze/ Adobe Stock, Sea Wave

Zalecane w diecie ograniczenie spożycia węglowodanów jest niższe od minimum niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania mózgu, nerek i czerwonych ciałek krwi. Tak duże ograniczenia dietetyczne mogą prowadzić do powstania niedoborów witamin i składników mineralnych. W szczególności zagrożenia dotyczą niedoborów witamin B12 i D.

Przyjmowanie hormonu hCG może powodować objawy podobne do tych, które odczuwają kobiety w ciąży, czyli mdłości i wymioty.

Długotrwałe stosowanie go w bardzo dużych dawkach u mężczyzn, szczególnie dotyczy to kulturystów, może wpłynąć na zaburzenia funkcjonowania gruczołów płciowych. W związku z przyjmowaniem przez nich gonadotropiny zaobserwowano:

powiększenie gruczołów sutkowych,

powstawanie trądziku,

zatrzymanie wody w organizmie,

wahania nastroju,

podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Na dodatek przyjmowanie hCG powiązano z ryzykiem rozwoju raka oraz choroby zakrzepowo-zatorowej.

