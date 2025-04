Bób nie jest kaloryczny w porównaniu do innych warzyw strączkowych, ale ma na tyle dużo kalorii, że trzeba uwzględniać go w dziennym bilansie kalorycznym. Wartości odżywcze bobu powodują, że syci on, jednocześnie nie dostarczając wcale wielu kalorii. To dobry pokarm na dietę odchudzającą.

Spis treści:

Kaloryczność bobu zmienia się przy jego dojrzewaniu. Młode strąki bobu mają więcej wody i mniej kalorii. Bób z późniejszych zbiorów ma już w sobie więcej skrobi i trochę wyższą kaloryczność. Mimo wszystko za kaloryczność bobu odpowiadają najbardziej dodatki. Oto kalorie w różnych rodzajach bobu:

100 g gotowanego dojrzałego bobu bez soli dostarcza 110 kcal.

100 g marynowanego bobu dostarcza ok. 71 kcal.

100 g młodego ugotowanego bobu dostarcza 62 kcal .

. 100 g młodego bobu na surowo dostarcza ok. 72 kcal.

Za kaloryczność bobu dostępnego w Polsce latem (lub bobu mrożonego), można przyjąć wartość ok. 70 kcal/100 g. Naturalnie, bób po ugotowaniu będzie miał mniej kcal na 100 g, ale to tylko dlatego, że wchłoną wodę i jest cięższy. Najlepiej ważyć bób przed gotowaniem i tak obliczać jego kaloryczność.

Klasyczna paczka (woreczek) bobu ma 400-500 g. W pełnej paczce letniego bobu jest więc ok. 315 kcal.

Jeśli zdecydujesz się podać bób z masłem, na każdą łyżkę masła (10 g) musisz dodać 73 kcal. Dodatek zieleniny, czosnku i przypraw możesz pominąć w obliczeniach kaloryczności bobu, ale jeśli dodajesz też np. bułkę tartą, koniecznie też ją uwzględnij.

Bób nie jest tuczący, choć w 100 g ma więcej kalorii, niż inne zielone warzywa. Bób jednak znacznie mocniej syci i dobrze sprawdza się na diecie odchudzającej. W porównaniu do innych roślin strączkowych, bób nie ma wcale dużo kalorii. Lepiej porównywać go do ziemniaków i batatów, niż do sałaty i brokułów. Bób w diecie może stanowić węglowodanowy dodatek do posiłków, który jednocześnie dostarcza dużo białka. Nawet zjedzenie paczki bobu (450 g) na raz w jednej porcji, nie dostarczy zbyt wielu kalorii. Większość osób może sobie na to pozwolić.

Mitem są jednak ujemne kalorie bobu. Oczywiście jedząc bób bez limitu, też możesz przytyć (tak samo jak banany mogą być tuczące, ale i odchudzające). Wszystko zależy od dziennego bilansu kalorycznego i tego, czy go nie przekraczasz.

Jeśli chcesz jeść bób na odchudzanie, podawaj bób ze skórką. Dostarcza więcej błonnika i znacznie bardziej syci.

Bób ma dużo zalet w diecie odchudzającej. Jest nie tylko dozwolony przy odchudzaniu, ale wręcz zalecany. Najważniejszy dobre strony bobu w kontekście odchudzania to:

Bób doskonale syci . Po zjedzeniu porcji bobu przez dłuższy czas nie będziesz głodna.

. Po zjedzeniu porcji bobu przez dłuższy czas nie będziesz głodna. Bób ma sporo białka . 100 g bobu dostarcza ok. 8 g białka. Białko w odchudzaniu jest niezwykle ważnym makroskładnikiem.

. 100 g bobu dostarcza ok. 8 g białka. Białko w odchudzaniu jest niezwykle ważnym makroskładnikiem. Bób jest bogaty w kwas foliowy i wiele mikroelementów . Wzbogaca (często ubogą) dietę odchudzającą w niezbędne składniki pokarmowe.

. Wzbogaca (często ubogą) dietę odchudzającą w niezbędne składniki pokarmowe. Bób ma sporo cennego przy odchudzaniu błonnika, który nie tylko syci, ale przyczynia się do obniżenia cholesterolu i wspiera zdrowie zdrowych bakterii.

Żeby zachować niskokaloryczny potencjał bobu, nie możesz bezkarnie polewać go masłem, a nawet zdrowszą oliwą. Dodatek tłuszczu do bobu jest wskazany, by umożliwić wchłonięcie niektórych witamin, ale wystarczy do tego mała łyżeczka. Świetnym przepisem na odchudzanie z bobem jest np. bób po sycylijsku. Dodaj do niego jednak trochę mniej oliwy, niż wskazuje na to oryginalny przepis.

Oto inny sposób przygotowania bobu idealny na odchudzanie. Bób nie podnosi cukru, jeśli zestawisz go z odpowiednimi dodatkami, w tym wypadku dodającym białka twarogiem.

Składniki:

300 g świeżego, młodego bobu,

łyżeczka oleju rzepakowego,

ząbek czosnku,

garść natki pietruszki,

szczypta płatków chili,

100 g twarogu.

Sposób przygotowania:

Ugotuj bób ze skórką w wodzie z odrobiną soli. Posiekaj natkę pietruszki. Wyciśnij ząbek czosnku. Wymieszaj ugotowany bób z czosnkiem i natką pietruszki. Na talerzu polej bób olejem rzepakowym, posyp kruszonym twarogiem i chili.

fot. Sałatki z bobem mogą być niskokaloryczne/ Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

