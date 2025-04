Banany to jedne z bardziej kalorycznych owoców, ale czy tuczą? Dietetyczka wyjaśnia

Zastanawiasz się, czy banany są tuczące? To jeden z owoców o wyższej kaloryczności, ale nawet codzienne jedzenie bananów nie spowoduje, że przytyjesz. Banany nie tuczą, tuczy nadmiar kalorii. Ciężko przekroczyć zapotrzebowanie kaloryczne jedząc same banany, ale można z ich udziałem skomponować tuczące posiłki. Wyjaśniamy jak jeść banany, by nie tuczyły.