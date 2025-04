1. Boczki

Denerwuje cię sama myśl, że je masz? Prawda jest taka, że większość facetów kompletnie nie zwraca na nie uwagi! To, że trochę wystają ze spodni wcale nie oznacza, że są totalnie aseksualne. Zdaniem facetów "musi być za co złapać". I dlatego je lubią!

2. Biust

Każdej z nas coś w nim nie pasuje. Biust albo jest za duży albo za mały, jest zbyt obwisły lub ma brzydki kształt. Oprócz tego narzekamy jeszcze na wielkość i kolor brodawek, rozstępy, czy różnice w wielkości między jedną piersią a drugą. Jeśli chodzi o facetów, mają to kompletnie w nosie! Piersi to piersi. Zawsze będą ich słabością :)

3. Stopy

Często wydaje nam się, że stopy mają brzydki kształt, są żylaste, a do tego narzekamy na halluksy, popękane pięty i brak czasu na zrobienie porządnego pedicure. W tym przypadku pamiętajmy, że wygląd stóp świadczy o tym, jak o nie dbamy. Jeśli będziesz kupować odpowiednie obuwie i pójdziesz do kosmetyczki na pedicure, na pewno stopy będą prezentować się z klasą. I to lubią faceci. Bez wyjątku!

4. Uda

Chyba nie istnieje dziewczyna, która nie narzeka na swoje uda. Zwykle nie podoba nam się, że są zbyt grube, jest na nich cellulit, rozstępy i do tego wszystkiego podczas chodzenia trzęsą się jak galareta. Bzdura! Zauważyłaś, by twój facet patrzył na nie tak jak ty? Ostatnimi czasy na Instagramie furorę robią zdjęcia, na których widnieje zgięcie między udem a tułowiem. To jest totalnie sexy!

5. Pupa

Koniec z modą na chudziutkie kobiece pośladki. Obecnie to właśnie pełne kształty kręcą panów najbardziej! Masz kompleksy związane z pupą? Wybij je sobie z głowy. Jedyne nad czym zawsze powinnyśmy pracować to to, by nasze pośladki były po prostu jędrne.

6. Kolana

Większość z nas nie akceptuje wyglądu swoich kolan. Uważamy, że albo są obtłuszczone, albo wydają się "męskie'. Bzdura! Faceci kompletnie nie zauważają takich szczegółów! To kobiety opanowały do perfekcji wyszukiwanie coraz to dziwniejszych kompleksów...

