Dlaczego mówi się, że czerwona herbata odchudza?

Nazywana „niszczycielem tłuszczu”, herbata czerwona na stałe zagościła już w naszym codziennym menu. Dzięki dużej zawartości teiny:

reguluje przemianę materii,

wspomaga odchudzanie,

ma dobroczynne oddziaływanie na funkcjonowanie układu pokarmowego.

Napar z listków czerwonej herbaty pomaga również szybko i sprawnie wrócić do formy po całonocnych balach i imprezach karnawałowych.

Herbata czerwona poprawia nastrój i sprawia, że czujemy się lepiej i lżej. Jak podkreśla Aneta Łańcuchowska z Poradni Dietetycznej „hälsa”, specjalista Big-Active: „Herbata czerwona wspiera pracę wątroby i neutralizowanie toksyn. Warto o tym pamiętać, gdy zdarzy nam się wznieść zbyt wiele toastów poprzedniego dnia. Pu-Erh przyspiesza spalanie alkoholu i ogranicza jego działanie. Herbata czerwona ma właściwości rozszerzające naczynia krwionośne, co wspomaga proces usuwania alkoholu z krwi. Dodatkowo stymuluje układ nerwowy, co wpływa na szybszy powrót do dobrej formy.”

Dzięki właściwościom poprawiającym krążenie, herbata czerwona obniża również poziom cholesterolu i reguluje ciśnienie krwi. Dodatkowo, zawiera wiele cennych minerałów, które uzupełniają brakujące pierwiastki w organizmie, m.in. fluor, który wzmacnia zęby oraz cynk, poprawiający wygląd i kondycję skóry i włosów.

Polifenole, witaminy i aminokwasy posiadają właściwości odgrywające bardzo ważną rolę w procesie odchudzania. Przyczyniają się bowiem do szybszego rozkładu komórek tłuszczowych oraz ich wydalania wraz z moczem.

„Ponieważ czerwona herbata atakuje jedynie zbędne pokłady tłuszczu znajdujące się w naszym organizmie, jest prawdziwym sprzymierzeńcem osób odchudzających się. W połączeniu z odpowiednio zbilansowaną dietą oraz ćwiczeniami i aktywnością na świeżym powietrzu, w naturalny sposób pomoże im zgubić kilka nadprogramowych kilogramów” – mówi dietetyk Aneta Łańcuchowska.

Jak parzyć czerwoną herbatę?

Herbatę czerwoną można parzyć kilkukrotnie, najlepiej przez około 3 minuty w wodzie o temperaturze 90 – 100 °C. Warto pić ją bez dodatku cukru, który zwiększa wartość kaloryczną naparu i sprawia, że jest on uboższy w substancje zdrowotne.

Czerwona herbata powinna być spożywana co najmniej 30 minut po posiłkach, ponieważ utrudnia wchłanianie żelaza z pożywienia – podkreśla dietetyk Aneta Łańcuchowska, specjalista Big-Active.

