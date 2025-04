Czerwone smoothie na odchudzanie, „czerwona dama”, to doskonała przekąska dla osób ceniących sobie dużą dawkę witamin i działanie przeciwutleniające, przy niewielkiej kaloryczności. Oto lekki, letni przepis na smaczny czerwony koktajl idealny na dietę odchudzającą.

Do czerwonego smoothie odchudzającego nadadzą się dowolne czerwone, różowe i fioletowe owoce i warzywa. Ich intensywna barwa świadczy o wysokiej zawartości antyoksydantów. Uzupełnij smoothie czerwoną herbatą, by uzyskać jeszcze lepszy efekt orzeźwiający i potencjalnie odchudzający.

Składniki:

200 ml naparu czerwonej herbaty pu-erh;

garść lodu,

100 g truskawek,

100 g ugotowanego buraka,

100 g malin.

Sposób przygotowania:

Do blendera kielichowego dodaj wszystkie owoce i warzywa. Dodaj lód i ostudzony napar herbaciany. Zblenduj wszystkie składniki, tworząc gładki koktajl.

fot. Czerwone smoothie na odchudzanie/ Adobe Stock, Photographee.eu

Porcja czerwonego smoothie na odchudzanie, przygotowanego z powyższego przepisu zapewnia:

Energia: ok. 108 kcal

ok. 108 kcal Białko: ok. 2 g

ok. 2 g Tłuszcz : ok. 0,5 g

: ok. 0,5 g Węglowodany: ok. 25 g

ok. 25 g Błonnik: ok. 6 g.

Smoothie czerwona dama jest więc niskokaloryczne, ale nie zawiera też za wiele białka i tłuszczu. Jest za to pełne witamin i innych cennych składników. To doskonałe uzupełnianie: witaminy C, potasu, kwasu foliowego, żelaza, manganu i błonnika. W porcji smoothie jest też sporo polifenoli, antyoksydantów i katechin, które są bardzo zdrowe i działają przeciwstarzeniowo.

Czerwone smoothie możesz pić jako dodatek do głównego posiłku lub pomiędzy posiłkami jako przekąskę. Nie traktuj smoothie czerwona dama jako osobnego posiłku, nie zastąpi on dobrze zbilansowanego drugiego śniadania. Żeby osiągnąć efekty, musisz pić je regularnie, ale nie musisz zawsze korzystać z tego samego przepisu. Wykorzystuj też inne koktajle na odchudzanie.

Smoothie czerwona dama jest przede wszystkim niskokaloryczne, a jednocześnie mocno sycące. Ten fakt powoduje, że to koktajl idealny na odchudzanie.

Dodatkowy aspekt, który czyni czerwoną damę koktajlem na odchudzanie, to bogactwo antyoksydantów i witamin. Dieta odchudzająca bywa niedoborowa, gdy jest stosowana na własną rękę. Dodatkowe uzupełnienie minerałów, witamin i antyoksydantów z tego smoothie wspiera jakość jadłospisu.

Smoothie czerwona dama nie jest typowym sokiem na odchudzanie: wszystkie owoce wykorzystane przy jego komponowaniu wykorzystuje się w całości. Dzięki temu czerwona dama jest pełna sycącego błonnika.

Smoothie czerwona dama powstało na bazie niskokalorycznej czerwonej herbaty, która orzeźwia i pobudza, ale sama w sobie ma też pewne właściwości wspierające odchudzanie.

