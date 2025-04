1. Drożdżówki, croissanty i pączki

Koniecznie zrezygnuj z takich dań na śniadanie, ponieważ po zjedzeniu w błyskawicznym tempie podnoszą poziom glukozy we krwi, by w ciągu chwili znowu maksymalnie go obniżyć. Po drożdżówce czy pączku z rana przez cały dzień będziesz chodzić głodna!

2. Parówki z majonezem i keczupem

To typowo polski zestaw śniadaniowy. Każdy z nas ma w pamięci poranek, który przywitał takim daniem! Jedzenie wysokoprzetworzonej żywności źle wpływa na nasz organizm i absolutnie nie należy do zdrowych nawyków żywieniowych. Parówki najlepiej w ogóle wyłączyć z codziennej diety.

3. Dosładzane płatki śniadaniowe

Mleku na śniadanie mówimy tak, dosładzanym płatkom śniadaniowym - absolutne nie! Działają w dokładnie taki sam sposób jak pączek czy drożdżówka. To zupełnie zbędna bomba kaloryczna.

4. Kanapki prosto ze sklepu

Zwykle są robione z białego pieczywa i tak naprawde nie mamy pojęcia, co jest w środku. Dodatkowo - jako, że są kilkukrotnie składane - przekraczamy dozwoloną porcję i zajadamy się węglowodanami w najprostszej formie. Dramat!

5. Naleśniki z nutellą

Smażone na oleju naleśniki kojarzą nam się z dzieciństwem i beztroskimi śniadaniami robionymi przez rodziców w czasie wakacji. Niestety te bajeczne wspomnienia powinny pozostać jedynie wspomnieniami. Dzieciństwo rządzi się innymi prawami - dorosłe życie nakazuje dbać o własne zdrowie!

6. Gofry z syropem owocowym

Rzecz z goframi ma się dokładnie tak samo jak z naleśnikami. Syropy owocowe to ogrom kalorii w postaci cukru i sztucznych barwników, a gofry to same węglowodany. I koniec kropka. Jak gofry to tylko od święta!

7. Tosty francuskie

Obtaczane w jajku, smażone na patelni, a po zdjęciu z ognia dodatkowo przyozdobione ulubionymi dodatkami... a zastanawiałaś się kiedyś, ile kalorii ma takie cudo? Pamiętaj, że 1g tłuszczu to 9 kalorii, a pieczywo tostowe chłonie go jak gąbka. My nawet nie chcemy dłużej zastanawiać się nad wynikiem...

8. Kiełbasa lub boczek prosto z patelni

Zdaje się, że takie danie jest w czołówce ulubionych, męskich śniadań. Niestety zjedzenie kiełbaski na dzień dobry obciąża nasz żołądek i wątrobę, przez co po posiłku czujemy się ospali i bez energii. Kompletnie bez sensu.

9. Jajecznica na bekonie lub smalcu

Jajka są bardzo zdrowe, ale pamiętajmy, że również sposób ich przyrządzenia ma ogromny wpływ na kaloryczność dania i jego przyswajalność. Zamiast takiego zestawu, zjedz 2 jajka na miękko. Wtedy dzień rozpoczniesz naprawdę dobrze.

10. Zapiekanki z żółtym serem

Choć możesz robić je z ciemnego pieczywa, prawda pozostaje prawdą - ser żółty i kiełbaska pepperoni są tłustymi dodatkami... Zamiast takiego śniadania, przygotuj grzanki z grahamki, pomidora pokrojonego w plasterki i suszonej bazylii. To znacznie lepszy wybór!

