Pewnie - tak jak większość - myślisz, że na kolację tak naprawdę nie powinnaś nic jeść. Otóż jest to nieprawda! Okazuje się, że niespożywanie tego posiłku znacząco spowalnia metabolizm, co de facto utrudnia proces odchudzania.

Reklama

No dobrze, jeśli już uwierzyłaś nam na słowo, teraz zastanów się, co powinnaś jeść. Albo pójdź jeszcze dalej - wynotuj czego na pewno nie powinnaś zjadać na ostatni posiłek. Bo tych zakazanych dań jest znacznie więcej!

1. Białe pieczywo

To prosta droga do nadwagi. Nie dość, że jesteś w stanie zjeść go naprawdę sporo (niestety nie czujesz się po nim syta), to na dodatek kanapki nigdy przecież nie są z samymi liśćmi sałaty. A wędlina czy ser żółty to kolejna porcja niepotrzebnej energii...

8 przepisów na dietetyczne dania kuchni francuskiej

2. Smażone potrawy

Wiemy, że brzmi to trochę abstrakcyjnie, ale zrób sobie rachunek sumienia - przecież każdemu zdarza się zjeść na kolację jajecznicę, naleśniki czy omleta. A 1g tłuszczu to aż 7 kcal!

Zbiór dietetycznych przepisów

3. Węglowodany proste

Postanowiłaś zamienić kolejność posiłków i sałatkę warzywną, która miała być na kolację, zjadłaś na obiad? Teraz z dumą zasiadasz z pysznym spaghetti czy kopytkami z dodatkiem mąki pszennej... Błąd! Tych kalorii twój organizm nie spali przed snem i wszystko pójdzie... w pupę, uda i brzuch!

Najlepsze przepisy w diecie dr. Dukana

4. Kosmiczna ilość owoców

Niby zdrowe, niby nawadniają organizm i dostarczają ogrom wartości odżywczych. Dlaczego niby? Bo wielu z nas jedząc owoce przekracza granicę zdrowego rozsądku i spożywa ich zdecydowanie za dużo. Owoce zawierają w sobie bardzo dużo cukrów prostych. A jedzone na noc działają niemalże tak, jak delikatniejsza odmiana fast-fooda!

5. Sałatki z majonezem lub innymi sosami

Kolejna żywieniowa pułapka - skoro jem warzywa, to mogę zjeść ich całą masę, bo prawie nie mają kalorii. A sos? Sos doda smaku i nawet z jego obecnością tak skomponowany posiłek będzie zawierać mniej kalorii niż 2 kanapki (bo to przecież zakazane pieczywo!). Otóż nieprawda. Sosy, które dodajemy do sałatek sprawiają, że taka porcja może przekraczać kaloryczność Big Maca!

7 najczęściej popełnianych błędów na diecie

6. Megapaka suszonych owoców

Również są bardzo zdrowe. Ale tylko wtedy przysłużą się naszej sylwetce, jeśli będziemy znali umiar. Suszone owoce mają zacznie więcej kalorii niż świeże. Dlatego traktuj je raczej jako dodatek do musli, a nie główne danie o wieczorowej porze.

7. Słodzone napoje

Postanowiłaś zrezygnować z kolacji, ale nie jesteś w stanie odmówić sobie kilku szklanek coli podczas oglądania wieczornego filmu? Błąd! Litr takiego kolorowego napoju często zawiera tyle samo kalorii co porządny obiad!

Tego nie jedz na śniadanie, bo przytyjesz!

8. Garstka słonych przekąsek

Orzeszki, paluszki, chipsy. Nie dość, że zawierają bardzo dużo węglowodanów, które pod koniec dnia nie są nam potrzebne (organizm przed snem nie zdąży przerobić ich na energię), to na dodatek często podlegają obróbce termicznej, która nie służy naszej sylwetce. Białe pieczywo + smażone potrawy w jednym...

9. Słodycze

Każdy ma czasem ochotę na coś słodkiego. By takie kaprysy nie wyrządziły krzywdy naszej sylwetce, lepiej zjedzmy ciasteczko lub cukierka od razu po obiedzie. Jeśli ulegniesz pokusie w porze kolacji, na pewno przysporzysz ciału kilka nowych komórek tłuszczowych.

Reklama

Dowiedz się więcej o kolacji:

Oto cała prawda o kolacji na diecie!

3 zdrowe i chrupiące dania na kolację

7 pomysłów na dietetyczne kolacje