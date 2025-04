Czarnuszka może zadziałać jak stymulator odchudzania, jednak nie każdy powinien ją stosować, dlatego zawsze warto na temat włączenia jej do diety porozmawiać z dietetykiem lub lekarzem. Czarnuszkę na odchudzanie można stosować w postaci oleju (najlepiej przebadane działanie), ale też dodając nasiona czarnuszki do potraw czy koktajli.

Spis treści:

O oleju z czarnuszki w kontekście odchudzania wiadomo najwięcej. Jego stosowanie u osób z nadwagą i otyłością wygląda obiecująco.

Na przykład badanie opublikowane w czasopiśmie Complementary Therapies in Medicine wykazało, że u kobiet z nadwagą i otyłością, które spożywały olej z czarnuszki, zaobserwowano zmniejszenie apetytu, obniżenie poziomu całkowitej tkanki tłuszczowej i tłuszczu trzewnego (tłuszczu z brzucha).

Ponadto w czasopiśmie Food and Function omówiono, w jaki sposób olej z czarnuszki może korzystnie wpłynąć wagę i obwód talii w połączeniu z dietą niskokaloryczną. Jednak ta randomizowana, kontrolowana próba została przeprowadzona tylko u jednej otyłej kobiety. Dlatego potrzebne jest więcej badań, aby potwierdzić, że można uzyskać takie same wyniki także u innych osób.

Nie badano wpływu proszku z nasion czarnuszki czy samych nasion na odchudzanie.

Z pewnością, o ile stosowaniu oleju z czarnuszki na odchudzanie towarzyszy odpowiednia dieta odchudzająca, a jeszcze lepiej – dieta i aktywny tryb życia. Nie jest natomiast tak, że wystarczy kupić i pić olej z czarnuszki, aby schudnąć, nadal jedząc zbyt obficie i niezdrowo. Tak to nie działa.

Nie, to nie jest tak, że olej z czarnuszki powoduje, że organizm pod jego wpływem zaczyna zużywać więcej energii, czyli spalać więcej kalorii. Czarnuszka może wspomagać odchudzanie w zupełnie inny sposób. Chodzi np. o jej wpływ na ekspresję genów związanych z uczuciem głodu – olej z czarnuszki może zmniejszać apetyt.

Z kolei przeciwutleniacze zwarte w nasionach czarnuszki i oleju z czarnuszki wykazują silne działanie przeciwzapalne, zmniejszają stany zapalne i w ten sposób mogą zapobiegać otyłości i pomagać zmniejszyć masę ciała. Dodatkowo czarnuszka pomaga obniżać poziom cukru we krwi, zapobiegając cukrzycy i wspomagając prawidłowy metabolizm.

Przyjmowany w powszechnie stosowanym dawkowaniu, nie przyczyni się do wzrostu masy ciała, jest wprost przeciwnie – może pomóc schudnąć. Jednak pity w większych ilościach, nie tylko zwiększy kaloryczność diety, ale też może zadziałać niekorzystnie na zdrowie.

Za bezpieczne uznano przyjmowanie 1-2,5 g oleju z czarnuszki dziennie, ale dawkę należy zwiększać stopniowo. Nie wiadomo jednak, jak długo można ją przyjmować. To oznacza, że długie przyjmowanie nie musi, ale może w jakiś sposób wpływać też niekorzystnie na organizm – jeszcze tego nie wiemy.

Inne dawkowanie czarnuszki na odchudzanie, ale nieprzebadane, obejmuje stosowanie 1-5 ml oleju dziennie; podobno dorosłe osoby mogą przyjmować nawet do 10 ml (łyżka stołowa) nawet przez 1-3 miesiące.

Czarnuszkę na odchudzanie prawdopodobnie można też stosować w postaci:

Przeciwwskazania do picia oleju z czarnuszki na odchudzanie nie są częste. Oleju z czarnuszki oraz nasion i proszku z nasion nie powinny stosować osoby cierpiące na choroby krwi i przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, ponieważ olej ten zmniejsza krzepliwość krwi i zwiększa ryzyko krwawień.

Olej z czarnuszki może także wchodzić w interakcje z powszechnie stosowanymi lekami, takimi jak leki na nadciśnienie, leki przeciwcukrzycowe i antykoagulanty.