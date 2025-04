Reklama

Czarne lody są już do kupienia w nowojorskiej lodziarni Morgenstern’s Finest Ice Cream i podobno świetnie się sprzedają (mimo że barwią usta i język na czarno!). To, jaką wzbudzają sensację, widać dobrze na Instagramie, który został zalany falą fotografii lodów w tym właśnie kolorze. Wyglądają nietypowo, ale z czego się je robi, czy są zdrowe i, co równie ważne, jak smakują?

Z czego robi się czarne lody?

Czarne lody zawdzięczają swój kolor kokosowemu popiołowi, z którego są wytwarzane. Produkuje się go podczas obróbki termicznej łupin orzecha kokosowego. Czarne lody zawierają też wiórki i mleczko kokosowe. Są przy tym w pełni naturalne, nie zawierają sztucznych dodatków, w tym barwników. Podobno są smacznie i mają, co zrozumiałe, kokosowy posmak.

Popiół kokosowy to aktywny węgiel wykazujący właściwości detoksykujące i oczyszczające.

Co ciekawe, czarne lody są już od dawna do kupienia w Japonii – tamtejszy deser powstaje jednak z czarnego sezamu.

Czarne lody są już hitem w USA, bardzo możliwe też, że wkrótce wprowadzi je do sprzedaży któraś z polskich lodziarni. My chętnie byśmy ich spróbowali! Mamy tylko nadzieję, że będą tańsze niż w Stanach, gdzie za jedną porcję trzeba zapłacić aż... 7 dolarów, czyli prawie 30 złotych!

