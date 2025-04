Zestaw ćwiczeń przygotowany przez ekspertkę z Nowego Jorku Sylwię Wiesenberg pozwoli ci nie tylko zrzucić zbędne kilogramy, ale i ujędrnić ciało (zwłaszcza pośladki, uda i brzuch). Zobacz, jak to zrobić!

Plan ćwiczeń na spalanie wg Sylwii Wiesenberg

Na początku ćwicz co najmniej 3 razy w tygodniu Po 3 tygodniach zwiększ ilość treningów do 5-6 tygodniowo W pierwszym tygodniu wykonuj po 15 powtórzeń każdego ćwiczenia na obie strony, w drugim po 20, a w trzecim po 30 Jeśli masz czas do ćwiczeń dołóż kwadrans szybkiego biegu lub pół godziny joggingu Pamiętaj, że jeśli chcesz schudnąć i ćwiczysz, nie powinnaś jeść więcej niż 1600 kcal dziennie! Twoja figura zacznie się zmieniać już po 2–3 tygodniach!

5 najlepszych ćwiczeń na spalanie

1. Wyprost nogi w górę w siadzie podpartym

Na jaką partię ciała? To ćwiczenie kształtuje ramiona, podnosi pośladki i wysmukla uda.

Jak wykonać? Pozycja startowa to przysiad, brzuch wciągnięty, ręce na ziemi. Dynamicznym ruchem wyprostuj ręce i unieś pośladki. Jedną nogę wyciągnij do góry w tył, na koniec spinając pośladki. Powróć do pozycji startowej. Powtórz ćwiczenie, unosząc drugą nogę. To jedno powtórzenie.

2. Połowiczne pajacyki

Na jaką partię ciała? Na wysmuklenie ud.

Jak wykonać? Zrób przysiad, uda równolegle do podłogi. Wciągnij brzuch. Unieś ręce, ramiona równolegle do ud, złącz dłonie. Wstań, podnosząc jak najwyżej nogę w bok i rozkładając ramiona. Zmień stronę – to jedno powtórzenie.

3. Jaskółka

Na jaką partię ciała? Efektem ćwiczenia jest szczuplejsza talia, wzmocnione uda i większa gibkość.

Jak wykonać? Zrób głęboki przysiad, uda równolegle do podłogi, złączone dłonie na wysokości twarzy. Podnieś się na jednej nodze, drugą wyciągając jak najwyżej w tył i pochylając tułów do przodu. Jednocześnie ręce przesuń do tyłu, tak aby znalazły się równolegle do podłogi. Wróć do pozycji wyjściowej i zmień stronę.

4. Pozycja baletowa

Na jaką partię ciała? Na rozciąganie.

Jak wykonać? Stań w pozycji plié – nogi lekko skrzyżowane i wyprostowane w kolanach. Pochyl się, ręce dotykają ziemi. Powoli zejdź w dół do przysiadu. Kolana na zewnątrz, brzuch wciągnięty. Powróć do pozycji wyjściowej, wyprostuj nogi, napnij pośladki. Wykonaj 15 powtórzeń w pierwszym tygodniu,

w drugim 20, a w trzecim 30.

5. Wykop

Na jaką partię ciała? Na smukłe nogi, pośladki.

Jak wykonać? Pozycja wyjściowa to głęboki i długi wykrok do tyłu. Brzuch wciągnięty, uniesione z przodu ręce złączone. Z wykroku dynamicznie wstań, podnosząc się na przedniej nodze. Tylną nogę wyprostuj i unieś jak najwyżej przed siebie. Następnie wróć do pozycji wyjściowej. Zmień stronę.

na podstawie tekstu zamieszczonego w magazynie Flesz