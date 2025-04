Ćwiczenie na smukła sylwetkę

Na początek - dobre wskazówki

Wybierz dość ciężkie hantle – po 2,5–3 kg

Ćwicz co drugi dzień

Zacznij od 5-minutowej rozgrzewki (wymachy rękami, podskoki, bieg w miejscu)

Zrób po 8–12 powtórzeń każdego ćwiczenia.

Ćwiczenie 1.

Chwyć ciężarki w dłonie. Uklęknij i oprzyj dłonie z ciężarkami na podłodze, dokładnie pod barkami. Napnij mięśnie brzucha. Ugnij prawą rękę, przyciągając ciężarek do klatki piersiowej. Następnie wyprostuj rękę w tył, ponownie ugnij i opuść ciężarek na podłogę. Zrób całą serię jedną, a potem drugą ręką.

Ćwiczenie 2.

Stań w lekkim rozkroku, trzymając ciężarki w rękach opuszczonych wzdłuż ciała. Zrób duży wykrok w przód prawą nogą, uginając kolana. Jednocześnie zbliż lewy ciężarek do prawej stopy i ugnij prawą rękę. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz wszystko w odwrotną stronę. Jedna seria to 8–12 powtórzeń w obie strony.

Ćwiczenie 3.

Stań w szerokim rozkroku, ugnij kolana i opuść ręce z ciężarkami przed sobą. Wyprostuj nogi, wspinając się na palce i jednocześnie unieś proste ręce nad głowę tak, aby twoje ciało utworzyło literę „X”. Ponownie ugnij kolana i opuść ręce. Zrób całą serię.

Ćwiczenie 4.

Stań prosto, wyprostuj ręce nad głową. Ugnij kolana i jednocześnie ręce tak, aby łokcie znalazły się na poziomie barków. Wyprostuj kolana i ręce, a następnie ugnij obie ręce, opuszczając ciężarki za głowę. To jedno powtórzenie – zrób jeszcze 7–11.

Ćwiczenie 5.

Stań prosto, opuść ręce wzdłuż ciała. Powoli pochyl się w przód, jednocześnie unosząc w tył prostą lewą nogę. Następnie wyprostuj się i ugnij ręce, przyciągając ciężarki do barków. Powtórz, unosząc w tył prawą nogę. Jedna seria to 8–12 powtórzeń w obie strony.